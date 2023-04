Guardianes de la Galaxia 3 puede salvar el UCM

Ya es oficial: Guardianes de la Galaxia 3 va a salvar el Universo Cinematográfico Marvel.

Bueno, eso según las primeras reacciones a la próxima película de Marvel, que llega a los cines el 4 de mayo. Según algunos afortunados que asistieron a la primera proyección pública de la película en una gala europea celebrada en París el pasado 22 de abril, Guardianes de la Galaxia 3 es la mejor película de Marvel desde Vengadores: Endgame y "completa la trilogía perfecta del UCM".

Los elogios a la película de la Fase 5 de Marvel han sido bastante unánimes, de hecho, que Marvel Studios no ha perdido el tiempo en darse palmaditas en la espalda. Apenas unas horas después de la proyección, apareció en Internet un nuevo vídeo promocional de Guardianes 3 (con citas de los asistentes en las que se entusiasmaban con la película) en un intento de aumentar aún más los niveles de expectación entre la base global de fans del UCM.

Por muy predecible que sea ver a un estudio promocionar uno de sus próximos estrenos en cines, está claro que Marvel hará todo lo que esté en su mano para recuperar el apoyo tanto de los fans del UCM como de los aficionados al cine en general.

Desde películas que no han gustado a casi nadie (Thor: Love & Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía) hasta las acusaciones de agresión sexual contra Jonathan Majors, que interpreta a Kang el Conquistador, Marvel lleva un tiempo de capa caída. La filial de Disney también se ha enfrentado a oleadas de reacciones negativas por su aparente trato a los artistas de efectos visuales (VFX), que alcanzó un pico en torno al lanzamiento en agosto del 2022 de She-Hulk.

Si a esto le añadimos el enfrentamiento público con la ex ejecutiva Victoria Alonso tras su despido por un supuesto incumplimiento de contrato (Marvel y Alonso han llegado a un acuerdo extrajudicial) y los constantes cambios de Marvel en sus calendarios de la Fase 5 y la Fase 6 (según los informes, solo estrenará dos series de televisión del UCM en el 2023 en lugar de cuatro), el estudio necesita una gran victoria de algún sitio.

Ahí es donde parece que entra en juego Guardianes de la Galaxia III. El supergrupo de los cómics fue una elección sorprendente para una película de Marvel cuando el presidente del estudio, Kevin Feige, anunció que una película de los Guardianes estaba en desarrollo en la Comic-Con de San Diego, allá por el 2010. Desde entonces, sin embargo, la adorable pandilla de marginados se ha convertido en un fenómeno global, con las dos películas dirigidas por James Gunn recaudando más de 1.640 millones de dólares, y con los Guardianes en un papel importante en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, dos de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos (opens in new tab).

Tras un año turbulento, pues, Marvel necesita una película tan esperada como Guardianes de la Galaxia 3 para dominar la taquilla como lo hace actualmente la película de Super Mario Bros, nada menos que otra película protagonizada por Chris Pratt. Dada la reacción enormemente positiva tras la primera proyección pública de la película, Marvel también se sentirá muy segura de sus posibilidades.

¿Los salvadores galácticos o un fracaso universal?

(Image credit: Disney/Marvel)

Sin embargo, es posible que Marvel quiera controlar sus expectativas financieras para Guardianes de la Galaxia 3. Al fin y al cabo, con el cansancio de los superhéroes entre muchos espectadores, además de los problemas mencionados anteriormente en este artículo, es innegable que el UCM (aunque todavía no se encuentra en plena crisis) ha llegado al límite.

Entonces, ¿será Guardianes 3 el éxito mundial que Marvel necesita? Mucho dependerá de cómo la reciba la crítica y del impacto del boca a boca. No hay más que ver Ant-Man 3, de la que se esperaba que fuera un éxito colosal para el estudio hasta que la crítica la vapuleó por ser narrativamente desconcertante, visualmente sobrecargada y con un ritmo frenético. Los fans del UCM también parecían compartir estas críticas cuando la película se estrenó públicamente, ya que Ant-Man 3 recaudó más de 106 millones de dólares en todo el mundo durante el fin de semana de apertura, para registrar una caída del 69% (la segunda mayor en la historia del UCM) en la venta de entradas en su segunda semana. En total, Quantumania consiguió unos mediocres 474,4 millones de dólares, una cifra superior a sólo seis de las otras 32 propuestas cinematográficas de Marvel Studios.

Actualmente, se prevé que Guardianes 3 recaude unos 130 millones de dólares en Estados Unidos (según Deadline (opens in new tab)), unos 16 millones menos que su predecesora. Aparentes expertos de la industria, como Viewer Anon (opens in new tab), sugieren que la floja venta de entradas anticipadas podría perjudicar las posibilidades de la película de resucitar las debilitadas arcas de Marvel. Por otro lado, las ventas de entradas antes del estreno, que suelen ser acaparadas por los fans más acérrimos, no suelen ser un indicador muy significativo de lo bien que funcionará una película de Marvel en todo el mundo.

(Image credit: Marvel Studios)

Luego está el tema de las primeras reacciones ante una película. Es muy raro que alguien (periodistas, influencers o aficionados al cine en general) revele si no le ha gustado una película antes de que se levante el embargo oficial de críticas. Los que publican sus opiniones sobre una nueva película son, salvo alguna excepción, muy aduladores. Todo forma parte del ciclo de estrenos de películas que inducen a la expectación, en el que los estudios incentivan a los espectadores (es decir, les invitan a ver una película antes de tiempo) a cambio de promocionarla positivamente antes del estreno.

Como es lógico, Marvel no va a incluir reacciones negativas a una de sus películas en un vídeo promocional. Como tal, las reacciones a Guardianes 3 se ponderan positivamente, lo que significa que tú y yo no sabremos si es realmente buena hasta que -primero- se publiquen las críticas oficiales y -segundo- tengamos la oportunidad de verla nosotros mismos.

En resumen: el jurado aún no ha decidido si Guardianes de la Galaxia 3 salvará al UCM. Si no lo hace, Marvel dependerá de una de sus dos series Disney+ antes mencionadas (la segunda temporada de Loki e Invasión Secreta) para reavivar el interés en su franquicia cinematográfica de éxito masivo. Quizás con The Marvels (su última película del año, que llega el 10 de noviembre) den el campanazo y salven los muebles, si para ese entonces las cosas no han ido bien. Aunque, sinceramente, no parece la película del UCM más esperada por nadie.

