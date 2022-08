El Galaxy Watch 5 Pro es la prueba de que Samsung y Apple quieren una parte del éxito de Garmin

El Samsung Galaxy Watch 5 Pro ya está en el mercado, y la semana pasada tuve en mis manos uno de los primeros dispositivos. Y, aunque sólo pude tener unos minutos con el dispositivo, me gustó lo que vi. También echamos un vistazo a los últimos lanzamientos de Samsung, como el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y los Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

El cristal de zafiro, la carcasa de titanio, la gran pantalla y los biseles elevados le confieren un aspecto más robusto, con el bisel elevado como protección contra los daños en la pantalla. Es mucho más duradero que su predecesor, e incluso el Watch 5 estándar es un 60% más duradero que el modelo anterior. Con una resistencia al agua IP68, sobrevivirá a uno o dos chapuzones en el mar, mientras que al seguimiento avanzado del sueño y de la actividad física de la gama Watch 5 se unen las funciones GPS exclusivas de Pro, como la navegación de rutas con respuesta háptica, las carreras por la misma ruta contra tus amigos y la función de retroceso para ayudarte a volver al punto de partida con seguridad. En definitiva, el Watch 5 Pro está hecho para los amantes de la aventura.

Si algunas de estas funciones te suenan, no te preocupes: no eres el único. Cualquiera que haya manejado un reloj Garmin, Coros, Polar o Suunto reciente estará familiarizado con esos elementos. ¿Construcción resistente, tanto por los materiales utilizados como por su diseño? Sí. ¿Funciones de GPS para ayudar a la navegación del día de la carrera y la opción de volver al inicio de un camino complicado? También. ¿Funciones avanzadas de seguimiento del ejercicio de resistencia? Comprobado. Entonces, ¿por qué el Samsung Galaxy Watch premium se ha vuelto tan duro?

No se trata sólo de Samsung. Hace tiempo que se rumorea que el próximo Apple Watch 8 y un posible modelo Pro se convertirán en una especie de reloj de entrenamiento al aire libre. La búsqueda de "Apple Watch rugged" se ha disparado, y por la red circulan renders del Apple Watch con carcasas de titanio más gruesas y topes de silicona resistentes a los golpes.

Desde el debut de watchOS 9, Apple ha estado promocionando un seguimiento más avanzado de la carrera y la natación, especialmente su nueva métrica de potencia de carrera. Un método más avanzado para calcular el esfuerzo que el uso de la frecuencia cardíaca, la potencia de carrera rastrea su producción de energía durante una carrera utilizando el movimiento. Todo esto se suma a los rumores de que el Apple Watch 8 Pro será un paso adelante, un Apple Watch para los atletas serios que, de otro modo, podrían recurrir a Garmin, que atiende a los triatletas y a los amantes de las actividades al aire libre, como corredores, nadadores, surfistas, ciclistas y excursionistas.

(Image credit: Garmin)

Las ofertas premium de Garmin están pasando por un buen momento. El Forerunner 955 Solar, el Fenix 7, el Epix 2 y el recientemente lanzado Garmin Enduro 2 son relojes fenomenales. Los usuarios están respondiendo a este éxito: un informe de la industria de los wearables sobre el primer trimestre del 2022 elaborado por los analistas Counterpoint Research (opens in new tab) ha descubierto que, aunque la cuota de mercado total de Apple es de lejos la mayor y Samsung ocupa el segundo lugar, los relojes de Garmin son los más vendidos en la categoría de "smartwatches premium".

Esta podría ser la razón por la que los dos líderes del mercado están llevando sus ofertas Pro al exterior: la industria está reconociendo que los atletas y aventureros pagarán un extra por los wearables que cubran sus necesidades. Al fin y al cabo, si estás solo en una excursión o en una carrera, es posible que no tengas tu teléfono a mano, sólo tu reloj. Si es así, tienes que asegurarte de que ese reloj tiene suficiente batería, una construcción duradera y un GPS fiable para llegar a la meta. Los realmente buenos también tienen detección automática de incidentes y la capacidad de notificar a los contactos designados en caso de emergencia, linternas incorporadas, brújulas, barómetros y otras herramientas de supervivencia. No querrás escatimar en equipos que puedas necesitar en una situación de vida o muerte.

Aunque Garmin sólo ocupa el 5% del mercado total de wearables, tanto Samsung como Apple parecen reconocer esta tendencia emergente. Ese bisel ligeramente elevado es prácticamente una bandera pirata a la vista, ya que Samsung viene a robar una parte del botín de los relojes de aventura premium. Si los rumores son ciertos, es probable que Apple le siga, y desde luego está observando de cerca.

Con un precio de 429€, el Galaxy Watch 5 Pro se sitúa en torno al mismo precio que el Garmin Instinct 2 o el Suunto 9 de gama media, lo que significa que no convertirá a nadie decidido a gastar más de 1.000€ en un reloj de carreras de resistencia de primera calidad. Sin embargo, podría entrar en ese rango de transición de la gama media ocupado por los atletas y guerreros de fin de semana.

A primera vista, el Watch 5 Pro parece un reloj lo suficientemente bueno como para plantar cara a Garmin, pero sólo podremos asegurarlo cuando hayamos tenido un poco más de tiempo para probar el GPS y las herramientas de fitness que ofrece. Será interesante ver si, con el tiempo, el Watch 5 Pro entra en nuestra lista de los mejores relojes deportivos (opens in new tab).