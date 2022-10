Los Cuatro Fantásticos de Marvel podrían haber encontrado a su Doctor Doom, y sería perfecto

Marvel se habría reunido con Adam Driver (Kylo Ren) para hablar de su posible papel como Doctor Doom en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Según Jeff Sneider, el actor de Star Wars habría mantenido conversaciones con Marvel para unirse a las filas de la próxima película de los Cuatro Fantásticos.

Según el contacto de Sneider (alguien de quien Sneider dijo que "no está probado" durante un segmento del último episodio del podcast The Hot Mic (opens in new tab)), Driver ha hablado con Marvel para interpretar al legendario antagonista de los Cuatro Fantásticos. No sólo eso, sino que el contacto de Sneider también sugirió que Marvel Studios discutió la posibilidad de que Driver interpretara a Reed Richards, alias Míster Fantástico, en lugar de Doom.

Este nuevo rumor sobre el reparto de Los Cuatro Fantásticos sigue a la loca especulación de que el presentador de radio Howard Stern iba a interpretar a Doom en un proyecto de Marvel (opens in new tab), algo que más tarde se confirmó que era un troleo de los gordos (gracias a Reddit (opens in new tab) por la captura). Las conjeturas sobre Stern y Driver llegan meses después de que pareciera que Marvel estaba dispuesta a contratar también al icónico cuarteto de superhéroes, algo de lo que informaron numerosos medios (nosotros incluidos) en enero.

Sneider añade que Driver ya había sido contratado por Marvel y DC para aparecer en el UCM y el DCEU, respectivamente, en el 2013, pero que los rechazó en favor de su papel en esa famosa galaxia muy, muy lejana, pues en febrero del 2014, Driver fue contratado para interpretar a Ben Solo en el Episodio VII de Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

Lo único que no concuerda, según lo que ha oído el contacto de Sneider, es cuándo se rumorea que Driver se ha reunido con Marvel, y cómo eso influye en su posible reparto.

¿Podría Adam Driver saltar de la gran franquicia de Disney a otra?

Sneider declaró que Driver mantuvo conversaciones con la filial de Disney entre julio y agosto. Sin embargo, a pesar de los rumores que corren por Internet de que Marvel desvelaría su reparto de Los Cuatro Fantásticos en la D23 Expo 2022, esas especulaciones resultaron ser sólo eso: especulaciones.

Tras el evento, el periodista de Deadline, Justin Kroll, sugirió que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no toma grandes decisiones sobre el reparto sin que el director de la película esté preparado (opens in new tab). Dado que Matt Shakman, de WandaVision, no fue nombrado director de Los Cuatro Fantásticos hasta la D23 Expo 2022 (aunque se dijo que dirigiría la película de Marvel a finales de agosto), parece que este rumor sobre Driver en el UCM podría no ser más que una charla tentativa sobre la voluntad del actor de unirse a la popular franquicia cinematográfica.

Además, mucho dependerá de si Driver quiere fichar por otra gran propiedad de Disney. Es posible que la estrella nominada al Oscar se haya cansado de las franquicias cinematográficas de gran presupuesto con La Guerra de las Galaxias. Basándose en su reciente selección de películas, parece estar contento de buscar papeles en películas que no requieran un compromiso de varios años y varias películas.

Aun así, alguien de la calidad y el poder de la estrella de Driver sería un golpe de efecto para Marvel, independientemente de lo popular que sea el UCM. Sin duda, atraería a los espectadores y sería fascinante verle en la película de superhéroes (opens in new tab) de la Fase 6 de Marvel (y en otros proyectos del UCM), independientemente del papel que pudiera desempeñar.

La película de los Cuatro Fantásticos de Marvel está prevista para el 14 de febrero del 2025.

¿Para qué papel de los Cuatro Fantásticos podría ser más adecuado Adam Driver?

Driver podría ser muy adecuado para interpretar a Míster Fantástico. (Image credit: Marvel Comics)

Personalmente, pienso que Driver sería un fichaje ideal para cualquiera de los dos papeles.

Los fans del trabajo de Driver ya saben que podría interpretar al Doctor Doom a la perfección. Driver tiene la profundidad emocional y el rango de actuación necesarios para interpretar el alma torturada de Doom, su personalidad cargada de angustia y sus lealtades conflictivas de una forma que no hemos visto antes en la gran pantalla. La capacidad de Driver para aportar un humor sutil y matizado a un papel como el de Doom también sería un punto a favor, ya que el UCM es una franquicia repleta de momentos divertidos y gags memorables.

La única desventaja de elegir a Driver para el papel de Doom es la costumbre del supervillano de llevar su icónica máscara. El archienemigo de Reed Richards quedó marcado durante un accidente en sus años de juventud, por lo que oculta su rostro tras una máscara metálica debido a su paranoia y al miedo a lo que la gente pueda pensar de él. Ya sabes, aparte de la muerte y la destrucción que causa cualquier día laboral.

Si Doom lleva su máscara en el UCM, Marvel dejará al público sin ver todo el rango de actuación de Driver, con su expresivo rostro como principal reclamo para cualquier papel que encarne. Si se contrata a Driver para interpretar al rey de Latveria, Marvel tendría que asegurarse de que vemos a Doom quitarse la máscara de vez en cuando, para que el público pueda disfrutar con las intensas y evocadoras expresiones faciales de Driver.

Por otro lado, Driver sería igualmente convincente como Reed Richards. El héroe favorito de los fans es conocido por sus superpoderes basados en la elasticidad, y Driver tiene el físico y la anatomía desgarbada para hacer gala de esas habilidades específicas. Eso, claro está, antes de que el equipo de efectos visuales le dé a sus extremidades esa estética elástica.

Driver tiene la personalidad y el estrellato de alguien que podría liderar un equipo de superhéroes

Además, hemos visto a Driver interpretar personajes conflictivos en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. ¿Cómo de genial sería verle interpretar a un héroe de pura cepa por una vez, especialmente en un entorno como el UCM? Una vez más, tiene el rango de actuación para encarnar a Richards de una manera agradable para el público. También tiene la personalidad y el estrellato de alguien que podría liderar un equipo de superhéroes, aunque puede haber preocupaciones entre algunos fans de que se parezca poco Richards, y le puede costar capturar el aspecto cincelado y de mandíbula cuadrada del personaje como se ve en los cómics.

Se espera que la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel comience a rodarse en algún momento del 2023. Esto parece cada vez más probable, ya que Shakman y sus productores ejecutivos ya están en marcha. Así que, si el estudio tiene planes de poner en marcha esta película más pronto que tarde, necesitará tener su reparto en los próximos meses. Si Driver forma parte de él, estaremos contentos con cualquier papel que se elija.

