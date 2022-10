Marvel podría lanzar el primer tráiler de Ant-Man 3 muy pronto

El primer tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumania podría estrenarse públicamente a principios de noviembre.

Según Grace Randolph (opens in new tab), la filial de Disney podría lanzar el primer teaser de Ant-Man 3 junto con el de Black Panther: Wakanda Forever (opens in new tab). La última película de la Fase 4 de Marvel (opens in new tab) llegará a los cines el 11 de noviembre. Y, como Ant-Man y la Avispa: Quantumania se lanzará a principios del 2023, desvelarla públicamente más pronto que tarde tendría mucho sentido.

No está claro cómo planea Marvel lanzar el primer tráiler de Ant-Man 3. Siempre que el contacto de Randolph con Marvel sea correcto, el estudio podría decidir mostrar el teaser junto a Black Panther 2 en los cines, antes de lanzarlo online unos días después.

Por otro lado, el tráiler inaugural de Ant-Man y la Avispa: Quantumania podría mostrarse tras los créditos de Black Panther: Wakanda Forever. En nuestra opinión, lo primero sería preferible, sobre todo si Wakanda Forever contiene una escena post-créditos que sea significativa.

El primer teaser de Ant-Man 3 ya ha sido visto por algunos afortunados fans del Universo Cinematográfico Marvel (opens in new tab) (UCM). El tráiler de la película de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab) debutó durante el panel de Marvel en la D23 Expo 2022, pero no se ha publicado oficialmente en Internet. Una versión borrosa del teaser se filtró en Internet a principios de octubre, pero Marvel se ha apresurado a retirar las imágenes grabadas por los fans.

La próxima película de Marvel, en la que Paul Rudd y Evangeline Lilly retoman sus papeles de Ant-Man y Avispa, respectivamente, llegará el 28 de febrero del 2023. Así que no quedan muchos meses para que Marvel empiece a darle bombo antes del lanzamiento.

Quantumania marcará también la llegada oficial de Kang el Conquistador al UCM, tras la aparición de una de sus variantes (El que Permanece) en el final de la primera temporada de Loki. La llegada del genio de los viajes en el tiempo al UCM está siendo muy comentada, sobre todo con Jonathan Majors (Lovecraft Country, The Harder They Fall) interpretando a Kang. Así que ya es hora de que Marvel empiece a dar espacio a una película que podría ser vital para su saga del multiverso.

Marvel, no nos hagas un Doctor Strange 2

Black Panther 2 (Image credit: Marvel Studios)

Por supuesto, no hay garantía de que el contacto de Randolph con Marvel sea auténtico. Marvel podría optar por dar a Black Panther 2 todo el espacio posible para respirar, sobre todo porque será una película emocionalmente impactante tras la muerte de Chadwick Boseman en agosto del 2020. Puede que el estudio decida que, para que el público disfrute de Wakanda Forever y se despida de Boseman, lanzar el tráiler de Ant-Man 3 junto a ella no sea la mejor jugada.

Pero hay una forma de que Marvel lance el primer teaser de Quantumania junto a Black Panther: Wakanda Forever. Como hemos dicho antes, Marvel podría optar por poner el tráiler de Ant-Man 3 antes de Black Panther 2. Eso haría que el público se entusiasmara con la próxima película del UCM, a la vez que daría a T'Challa de Boseman una despedida honorable a través de Wakanda Forever.

Sin embargo, si Marvel decide poner el teaser al final de Wakanda Forever, esa decisión podría acabar jugando en su contra. De nuevo, como hemos dicho antes, mostrar el primer tráiler de una nueva película justo después de una escena post-créditos potencialmente enorme restaría valor a esos créditos finales.

Por otra parte, colocar el teaser de Quantumania después de los créditos de Wakanda Forever indicaría que no hay una escena post-créditos por la que merezca la pena quedarse. Al igual que ocurrió con Spider-Man: No Way Home en diciembre del 2021, donde el primer teaser de Doctor Strange 2 se colocó al final, Marvel decepcionaría inevitablemente a los fans al no incluir una escena post-créditos al final Black Panther 2.

En nuestra opinión, la elección está clara: lanzar el primer tráiler de Ant-Man 3 antes de Black Panther: Wakanda Forever. De este modo, se despertará el interés por Quantumania, se permitirá a los fans asimilar las posibles escenas intermedias y post-créditos de Black Panther 2, y se lanzará el primer teaser de Ant-Man 3 online unos días después. La pelota está en tu tejado, Marvel.