El proyecto del UCM del Doctor Doom ha sido filtrado

Los planes de Marvel para introducir finalmente al Doctor Doom en su universo cinematográfico parecen haber sido filtrados por el presentador de radio estadounidense Howard Stern.

Hablando durante una reunión posterior a su programa de radio SiriusXM (según captó el usuario de Twitter WashedUpTweeter (opens in new tab)), Stern prácticamente confirmó su participación en un próximo proyecto del Doctor Doom. No está claro, sin embargo, si Stern se refería específicamente a un proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel.

El micrófono de Stern se quedó encendido accidentalmente durante una pausa publicitaria (lo que se conoce como micrófono caliente en la industria de la radiodifusión), lo que llevó al veterano presentador de radio y televisión a revelar aparentemente los detalles de una próxima producción de Marvel Studios.

"Hoy están repasando el calendario y va a ser una mierda", se oye decir a Stern, antes de que el copresentador Robin Quivers le pregunte: "¿Vas a trabajar este verano?".

"Te he dicho que voy a hacer Doctor Doom", responde Stern sorprendentemente."

"¿Estás emocionado por ello?", pregunta Quivers, a lo que Stern responde: "Sí, llamé a Robert Downey Jr. y le pregunté sobre técnicas de actuación. Gary, ¿tienes el número de Jon Favreau?".

Como era de esperar, los comentarios de Stern sobre el Doctor Doom han acelerado el pulso en Internet. Numerosos fans de Marvel han acudido a las redes sociales, como Reddit y Twitter, para dar su opinión sobre la aparente filtración de Stern, y varios de ellos han afirmado que (si Stern realmente está dispuesto a interpretar al propio Doom) claramente no sería (opens in new tab) el candidato (opens in new tab) adecuado para hacerlo. Mientras tanto, otros simplemente disfrutaron del hecho de que Stern podría estar troleando a sus oyentes (opens in new tab) en un intento de azuzar a los fans del UCM y a los medios de comunicación sobre una potencial película o serie del Doctor Doom.

Hay una serie de posibilidades sobre lo que este proyecto del Doctor Doom podría relacionarse. Sin embargo, de momento te aconsejamos que no le des demasiada importancia a los comentarios de Stern y que simplemente disfrutes del hecho de que Doom llegará pronto al UCM. Después de todo, Marvel está desarrollando una película de los Cuatro Fantásticos para el UCM, ¿por qué no iba a aparecer Doom en ella?

Doom va a llegar, pero ¿por dónde y en que forma?

Victor von Doom está en camino (Image credit: Marvel Comics/Salvador Larroca)

Como hemos comentado, hay varias razones por las que Stern afirma que formará parte de un proyecto del Doctor Doom. La primera sería la probable aparición del personaje en la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios. Pero, como han dicho muchos fans del UCM, Stern no sería el adecuado para la interpretación de acción del supervillano, y estamos de acuerdo.

Entonces, ¿cuáles son los otros proyectos potenciales? Se nos ocurren unos cuantos, pero que quede claro: todo esto ya son puras especulaciones. No tenemos información privilegiada sobre las próximas producciones del UCM, así que no pongas la mano en el fuego por nosotros, aunque acertemos casi siempre.

Una de las sugerencias es que un spin-off del Doctor Doom podría estar en marcha. Es poco probable que tengamos una película o una serie de Disney+ sobre los orígenes de Victor von Doom. Pero, dado lo popular que es Doom como villano en los cómics, sería sin duda uno de los pocos villanos de Marvel que merecería un proyecto del estilo de una historia de orígenes. Y, si Marvel está desarrollando un proyecto de este tipo, Stern podría simplemente aparecer en un papel secundario - de ahí sus comentarios sobre "hacer Doctor Doom" en algún momento de este verano.

Otra posibilidad es que Stern preste su talento vocal para dar voz al Doctor Doom en la serie de televisión de Marvel What If...? de Marvel. Sin embargo, sería un movimiento extraño que Marvel introdujera a Doom en su antología animada antes de que haga su debut en acción real. Todos los personajes que aparecieron en la primera temporada de What If... ya habían sido presentados al público en acción real, por lo que los espectadores sabían quiénes eran esos personajes. Si Doom se introduce primero en el UCM a través de What If, es posible que algunos fans del UCM no sepan quién es, lo que podría generar confusión entre algunos miembros de la audiencia. Por ahora, ponle a esto la etiqueta de "muy improbable".

Por último, y esta parece la opción más real, Stern podría poner la voz a Doom (o actuar como narrador) para uno de los podcasts de Marvel de SiriusXM. Es posible que Stern preste su voz a una producción de Doctor Doom Wastelanders. Teniendo en cuenta que ya trabaja en SiriusXM, es la opción más lógica en nuestra opinión.

Independientemente del proyecto del Doctor Doom en el que pueda participar Stern, sabemos seguro que Doom llegará al UCM. Ya hemos visto un huevo de pascua de Doom en Doctor Strange 2, mientras que varios expertos en el UCM han insinuado su inminente llegada. Esperemos que tengan razón.