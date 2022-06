El Hombre de Toronto: la nueva comedia de acción de Netflix desafía a la crítica y ya es Top 1 en la plataforma

¡Pues vaya con la crítica! La nueva comedia de acción de Netflix, El Hombre de Toronto, está siendo todo un éxito en la plataforma, y rápidamente se ha colocado en el primer puesto de las películas más populares de Netflix de la semana, a pesar de las malas críticas que había recibido por los "expertos".

La película de acción con temática de asesinos, protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson, fue muy criticada por la crítica, valga la redundancia, antes de su estreno el 24 de junio, y dijeron cosas como que "no tiene ninguna gracia" u "otro contenido más que carece de imaginación". Pues bien, resulta que eso no ha impedido que en apenas unos días haya acumulado más de 53 millones de horas de visualización (opens in new tab).

La sinopsis oficial en español dice así: "Un desastrado asesor de ventas (Hart) y el asesino más letal del mundo (Harrelson), conocido como el Hombre de Toronto, son víctimas de una confusión de identidad tras coincidir en una cabaña de alquiler".

Naturalmente, esto desata el caos y la pareja se embarca en una aventura que parece el juego del perro y el gato, en la que intervienen policías, criminales y persecuciones en coche.

No es de extrañar que esa premisa no convenciera a los expertos de la critica. La película tiene actualmente una puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes (opens in new tab) de solo el 28%, lo que la sitúa a la (baja) altura de otros blockbusters recientes de Netflix como Spiderhead (42%), Interceptor (44%), Red Notice (37%) y Senior Year (24%).

Resulta curioso que esas cinco películas tan mal calificadas en Rotten Tomatoes, hayan llegado todas a lo más alto del ranking semanal de popularidad de Netflix durante sus respectivas primeras semanas de estreno. La película protagonizada por Rebel Wilson, Senior Year, por ejemplo, acumuló la friolera de 62,4 millones de horas de visualización, desafiando a sus críticos, que afirmaron que era "difícil imaginar una película más desagradable".

Los informes semanales de Netflix (opens in new tab), que lo que hacen es registrar el número de horas totales que los suscriptores de todo el mundo ven cada título en un período de siete días, parecen mostrar una tendencia clara: las películas más despreciadas por la crítica, parecen arrasar cada semana.

El Hombre de Toronto Top 1 en Netflix (Image credit: Netflix)

¿Supone este un "falso" éxito para Netflix?

En un principio, se podría pensar que esto no tiene mucho sentido, ¿por qué la gente recurre tan a menudo a películas "malas"? Pero lo cierto, es que el éxito de El Hombre de Toronto y de Senrior Year tiene su explicación.

Para empezar, no todo gira en torno a la opinión de la crítica, y lo que digan los expertos, no tiene por qué marcar el éxito o el fracaso de un contenido. La cosa es sencilla, a veces, la gente lo que necesita en su vida no es un peliculón digno de un Óscar, sino simplemente una película que les permita desenchufar el cerebro tras un largo día de trabajo.

Elsa Pataky interpreta a una oficial del ejército sin pelos en la lengua en la criticada Interceptor (Image credit: Netflix)

No todas las películas necesitan ser Ciudadano Kane, no hay nada malo en que la plataforma siga estrenando contenidos que puedan ser comedias absurdas o thrillers poco inspirados, siempre y cuando Netflix siga produciendo otros contenidos de calidad, que sí que sean dignos de recibir los halagos de la crítica.

Es más, estos éxitos de taquilla, o blockbusters, parecen ser los que realmente les salen rentables a Netflix. Por lo tanto, si la plataforma puede beneficiarse de películas como esta, ya que son las que más tirón tienen, pues es difícil criticar este enfoque.

Por otro lado, está la cuestión de la elección: ¿es posible que los suscriptores de Netflix (esos que tanto critican el tipo de contenidos de la plataforma), solo vean estas películas porque no hay nada mejor disponible? Esto es algo difícil de saber sin una encuesta, está claro que es una posibilidad, pero sinceramente, yo no creo que sea el caso.

Francamente, hay muchas plataformas donde elegir, y yo, si considerara que Netflix no tiene nada que ofrecerme, simplemente me cambiaría a HBO, Disney+ o Prime Video... No, yo creo que en estos tiempos que corren, junto con el estrés del trabajo y demás, realmente hay veces en las que simplemente nos apetece ver una película que no nos haga pensar.