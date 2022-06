Confirmado: los anuncios llegan a Netflix

El codirector general de Netflix, Ted Sarandos, ha confirmado lo que ha sido un secreto a voces durante un tiempo: los anuncios van a llegar a Netflix.

Según The Hollywood Reporter (opens in new tab), Sarandos ha confirmado los informes que se filtraron en la segunda semana de mayo y ha revelado que está en camino una versión de Netflix más barata y con soporte publicitario.

Las cosas se han movido rápido para Netflix en este sentido en el 2022. A principios de marzo, el director financiero de la compañía, Spencer Neumann, fue preguntado por la posibilidad de una capa con publicidad y sólo llegó a decir que "nunca podría decir nunca" cuando se le preguntó por la idea, antes de añadir rápidamente que "no es algo que esté en los planes de la marca ahora mismo".

Luego, el 20 de abril, durante una reunión de beneficios, el compañero de Sarandos, el otro Co-CEO de Netflix, Reed Hastings, reveló que el servicio de streaming estaba entonces "bastante abierto" a la posibilidad de un nivel apoyado por anuncios y podría "resolverlo durante los próximos dos años".

Sin embargo, los anuncios oficialmente se van a implementar. Sarandos declaró en el escenario de Cannes Lions, un festival de cine de cinco días que se está celebrando en este momento, que quería ganar un "gran segmento de clientes." También confirmó que el nivel será una oferta separada y que los anuncios no empezarán a aparecer en las cuentas de Netflix de los actuales suscriptores.

Preguntado por la publicidad en la plataforma, Sarandos dijo: "Hemos dejado un gran segmento de clientes fuera del juego, que es la gente que dice: 'Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad'. Pues vamos a añadir un nivel de publicidad, no vamos a añadir anuncios a Netflix tal y como lo conoces hoy. Vamos a añadir un nivel de publicidad para la gente que diga 'Quiero un precio más bajo y veré anuncios'".

No dio ningún detalle sobre cuándo llegarán los anuncios a Netflix, pero, si los informes anteriores son correctos, será antes de finales del 2022.

Sarandos también se mostró optimista sobre las perspectivas de la compañía, añadiendo que Netflix tiene "... mucha escala, y rentabilidad y flujo de caja libre para seguir haciendo crecer este negocio."

El movimiento se produce en un momento en el que Netflix busca recuperar a los suscriptores que se han visto perjudicados por una serie de aumentos en el coste mensual de las suscripciones, y atraer a las personas que aún no han dado una oportunidad a Netflix.

También está tratando de reforzar sus ingresos después de que se anunciara a finales de abril que había perdido 200.000 suscriptores desde el comienzo del 2022 y, como resultado, vio su valor caer en más de 70.000 millones de dólares.

Un nivel de precios más bajos apoyado por la publicidad no es una idea revolucionaria para un servicio de suscripción. Hulu, HBO Max, Paramount Plus y Peacock ya lo hacen, y Disney+ también introducirá esta opción este año.

Una nueva opción, ¿el movimiento correcto?

Esta era la única manera de que Netflix introdujera anuncios en su plataforma sin provocar una oleada de ira entre sus actuales suscriptores. La idea de que los suscriptores que pagan la oferta básica del servicio de streaming acepten que los anuncios aparezcan de repente a mitad de un episodio de Stranger Things es una locura.

Sarandos sólo ha confirmado el hecho de que habrá anuncios, no ha dicho cuánto costará el nivel de suscripción apoyado con publicidad, ni con qué frecuencia aparecerán los anuncios o cuánto durarán las pausas comerciales, con toda probabilidad, eso es porque los ejecutivos de Netflix tampoco lo han decidido aún.

En la última semana se ha informado de que Netflix se ha reunido con empresas como Google, Roku y Comcast, la empresa matriz de Universal, para intentar trazar sus planes de incluir anuncios en el servicio.

A primera vista, Netflix sería muy atractiva para los anunciantes, ya que cuenta con más de 220 millones de suscriptores en todo el mundo y una enorme cantidad de datos de clientes que permiten orientar los anuncios a la edad, la ubicación y los gustos de los clientes. ¿Ves muchos programas o series de viajes en Netflix? Es muy posible que veas anuncios de escapadas al sol. Podría ser así de específico.

Netflix necesita que algo cambie. La crisis del coste de la vida ha hecho que la gente sea más exigente con sus servicios de streaming, y la subida de precios de marzo de este año no habrá ayudado.

Si los anuncios evitan que Netflix tenga que cancelar tantas series y despedir personal, entonces habrá sido una buena decisión. Sólo hay que ver cuánto cuesta y cuántos anuncios quieren que veamos...