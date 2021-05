Konami anuncia que no irá al E3 2021

Konami, el desarrollador de videojuegos como Silent Hill y Metal Gear Solid, ha anunciado que no asistirá al E3 2021.

Esto es algo que ha sorprendido bastante, ya que Konami fue una de las empresas que dijo que iría al E3 2021, cuando en marzo de 2021 se confirmó que finalmente tendría lugar (de forma virtual).

Sin embargo, en un tuit de su cuenta oficial, Konami ha explicado que "debido a los plazos, no estaremos listos para llegar al E3 este año". Por otro lado, eso no quiere decir que Konami no tenga cosas en camino. La declaración del desarrollador de videojuegos continúa diciendo que está "en pleno desarrollo de varios proyectos clave" y que los fans pueden esperar noticias sobre estos "en los próximos meses".

Konami también ha expresado su "respeto por la ESA" en su declaración y ha prometido que seguirá apoyando a dicha asociación. La ESA (Electronic Software Association), por su parte, ha emitido un comunicado (esta info llega a través de GamesRadar) en el que manifiesta su apoyo a la decisión de Konami de perderse el E3 2021, y afirma que espera con entusiasmo "ver qué anunciarán en el futuro cuando estén listos para hacerlo. Estamos deseando volverles a ver en el E3 2022, pero mientras tanto, esperamos compartir todas las revelaciones, la programación y mucho más en el E3 de este año".

Esto significa, que aquellos que esperaban ansiosos el E3 de este año no deberían contar con averiguar nada de los juegos de Silent Hill que tanto se han rumoreado. Dicho esto, la promesa de que se están desarrollando "varios proyectos clave" es prometedora y seguramente generará mucha especulación.

Mucho más por venir

Konami no es el único desarrollador de videojuegos que no asistirá al E3 2021; Sony ya dijo que no iría. Pero aun así, esta versión digital del evento de este año sigue contando con grandes compañías, como Nintendo, Xbox, Ubisoft, Take-Two, Square Enix, entre otros, y todos han dicho tener muchas novedades que anunciar.

Tras ser cancelado en 2020, el E3 se llevará a cabo de forma totalmente online en 2021. Tendrá lugar entre el 12 y el 15 de junio, y estará formado por una gran variedad de videoconferencias con la prensa, así como grandes anuncios de las compañías y todo eso acompañado de transmisiones de entrevistas y comentarios.

Todavía estamos esperando un horario concreto para las distintas conferencias de prensa del E3 2021, y hasta ahora, solo Ubisoft ha confirmado que su transmisión Ubisoft Forward se llevará a cabo el 12 de junio. Estamos seguros de que pronto sabremos más ya que ya va quedando menos para el evento.