Sony tampoco irá al E3 este año. ¿Qué consecuencias tiene esto para PS5?

Actualización: La ESA declaró lo siguiente a TechRadar, confirmando que Sony no asistirá al E3 2021:

“Si bien, Sony no planea participar en el E3, como ya ha sucedido anteriormente, continuamos enfocándonos en ofrecer el escaparate líder y reinventado de noticias, anuncios, revelaciones, redes e interactividad de videojuegos que ha hecho del E3 una experiencia querida durante décadas."

Historia original: E3 2021 regresa el 12 de junio, pero parece que Sony no estará presente por segundo año consecutivo.

El evento será solo online, del 12 al 15 de junio, y promete que los desarrolladores "desvelarán sus últimas novedades y juegos directamente a los fans de todo el mundo" y, a pesar de las especulaciones iniciales, el E3 estará "disponible para todos gratuitamente".

Se ha confirmado que Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros y Koch Media aparecerán en el E3 este año; sin embargo, Sony está notablemente ausente de la lista de compromisos iniciales de la ESA, junto con EA, Activision, Blizzard, Sega, Bandai Namco y Square Enix.

Si bien ni Sony ni la ESA han descartado oficialmente la asistencia de Sony al evento, la ausencia de la compañía en la lista de asistentes sugiere que no aparecerá por el E3 2021. Además, esta no es la primera vez que Sony renuncia al E3, ya que también optó por no participar en el evento del año pasado en favor de sus propios eventos State of Play y PS5 Event, que intentaron imitar el exitoso estilo de presentación de Nintendo Direct. Sony también se perdió el E3 2019 por completo.

Aunque es muy probable que Sony no asista, hay un impresionante apoyo al E3 2021, aunque muchos especulaban con que este evento online sería ignorado en gran medida por las empresas más grandes de la industria. Tener a Xbox y Nintendo presentes es una bendición para la Entertainment Software Association (ESA) cuyo evento, visto por muchos como "la Navidad de los anuncios de juegos", ha tenido que ir reduciéndose en los últimos años.

En un comunicado de prensa, el CEO de la ESA, Stanley Pierre-Louis, dijo: "Durante más de dos décadas, E3 ha sido el lugar principal para mostrar lo mejor que la industria de los videojuegos tiene para ofrecer, mientras une al mundo a través de los juegos. Estamos evolucionando el E3 de este año hacia un evento más inclusivo, pero aún buscando emocionar a los fans con importantes noticias y oportunidades de información privilegiada que hacen de este evento el centro de atención indispensable para los gamers".

PlayStation now

Entonces, ¿qué significa la más que probable ausencia de Sony en el E3 para PS5? Bueno, todavía veremos nuevos juegos de PS5 de otros editores en la feria, como Ubisoft y Capcom, pero también quiere decir que las exclusivas de primera mano sobre las que tantos fans de PlayStation anhelan información no estarán presentes.

Es posible que Sony organice su propio evento estilo E3, donde puede controlar la mensajería, el formato y la cadencia de las noticias sin el tipo de inversión necesaria para estar presente en el E3. Sin embargo, también podría optar por no compartir nada en este momento como el año pasado, lo que le daría a Microsoft y Nintendo una semana de atención casi inigualable para los anuncios de Xbox Series X y Nintendo Switch.

Hemos visto que varios editores, incluidos EA y Square Enix, han optado por organizar sus propios eventos personalizados. Una vez más, no nos sorprendería que estos editores todavía tengan planes de ofrecer una variedad heterogénea de noticias sobre juegos durante junio, pero al final tendremos que esperar a ver qué pasa.

Es una pena que Sony no vaya a estar presente en el E3, ya que siempre ha sido una celebración de anuncios importantes y revelaciones exclusivas, y dado que el titular de la plataforma no está involucrado directamente, diluye ligeramente el sentido de la ocasión. Lo único que nos queda es especular cuándo Sony podría revelar más información sobre sus próximos juegos como God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 y Horizon: Forbidden West.

TechRadar se ha puesto en contacto con Sony y la ESA para conseguir declaraciones.