El E3 2021 ha sido cancelado, pero no del todo

Actualización: Desde TechRadar hemos preguntado a ESA (Entertainment Software Association) si tiene algún comentario que añadir, y nos han dicho esto:

"Podemos confirmar que estamos transformando la experiencia E3 para 2021 y pronto compartiremos detalles exactos sobre cómo vamos a unir a la comunidad global de videojuegos."

Bueno, pues el evento de videojuegos E3 2021 ha sido cancelado, al menos en su modalidad de evento presencial. Y lo cierto es que ya sospechábamos que no habría un Electronic Entertainment Expo al que se pudiera asistir en persona en 2021, aunque ahora ha sido confirmado por unos documentos de la Junta de Desarrollo de Convenciones y Turismo de Los Ángeles.

Se ha publicado en Resetera (gracias GamesRadar), la ciudad de los Ángeles señala en su agenda, de cara a una reunión programada para el 3 de marzo sobre las convenciones que tendrán lugar en 2021, que el E3 2021 es un "evento presencial cancelado en 2021". Si bien la agenda no confirma exactamente por qué, seguramente sea debido a la pandemia de Covid-19.

Esto significa que no habrá un E3 2021 al que se pueda asistir en persona, pero no todo son malas noticias. La agenda también detalla que la ciudad de los Ángeles está "trabajando en licencias para 2022 y 2023", sugiriendo que sí que hay planes de que el evento E3 presencial vuelva a celebrarse en un futuro. Sin embargo, es algo que no se puede saber con certeza ya que depende de cómo evolucione la situación mundial; es difícil hacer planes a largo plazo ahora mismo.

Estas son noticias bienvenidas para muchos fans del E3, teniendo en cuenta que la relevancia del evento ha sido debatida desde antes de la pandemia, con Sony, por ejemplo, decidiendo no formar parte del E3 en años anteriores.

Dado el éxito que tuvieron las grandes empresas el año pasado, no viéndose afectadas por la cancelación de este evento en 2020, seguía sin saberse con seguridad si había planes de continuar con el E3 en el futuro. Por esto, aunque con estos documentos se confirma la intención de mantener el evento los próximos años, lo cierto es que su futuro todavía es impredecible.

Hemo contactado con ESA para ver si tenían algo que decir respecto a los documentos de la agenda de la ciudad de Los Ángeles.

El E3 podría convertirse en un evento online

Aunque no haya un E3 presencial en 2021, parece que sí que podríamos disfrutar de una versión digital del evento este año. Según ha afirmado VGC, la ESA, que es la asociación que organiza el E3, ha propuesto que el E3 2021 se lleve a cabo de forma online durante tres días, entre el 15 y el 17 de junio.

De acuerdo a esta propuesta, el evento digital podría contar con cobertura en streaming durante dichos días, compuesta por "múltiples sesiones de presentación de dos horas de socios de juegos, una entrega de premios, una vista previa la noche del 14 de junio y otras transmisiones más pequeñas de editores de juegos, influencers y medios asociados".

Además, se lanzarían online demos de los juegos, mientras que los medios podrían obtener una vista previa de cualquier juego del evento durante la semana previa al E3 virtual a través de transmisiones.

Sin embargo, los planes de ESA dependen del respaldo de los editores de juegos. El año pasado, el E3 2020 fue cancelado totalmente, a pesar de las intenciones de ESA de realizar el evento de forma virtual. ¿Y la razón? Pues la mayoría de los desarrolladores y editores de juegos decidieron lanzar sus productos por sí mismos con distintas transmisiones en directo.

Por lo tanto, el E3 virtual no se llevó a cabo en 2020, y los fans, como alternativa, sintonizaron el Summer Games Fest de Geoff Keighley, "ex-alumno" del E3 , que duró cuatro meses, y que se ha confirmado que regresará en 2021, junto con una serie de otras exhibiciones digitales.

Parece que pronto tendremos una respuesta definitiva de si el E3 2021 virtual se celebrará o no, según ha dicho ESA a VGC: "Estamos teniendo excelentes conversaciones con editores, desarrolladores y empresas en todos los ámbitos, y esperamos compartir detalles sobre su participación pronto".

