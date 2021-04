Ya puedes jugar al Valheim en VR

Valheim es la rompedora sorpresa de 2021, y ahora lo puedes jugar de manera increíble. Un mod VR de Valheim te permite usarlo con el equipo que quieras y saltar a la acción del survival de vikingos en primera persona, hacha en mano.

Es un mod VR nativo, que funciona con la versión de venta del juego, así que necesitarás la versión base para empezar. Luego, coge el BepInExPack para Valheim, que permite modificar el código del juego, y luego ir al portal Nexus Mods donde te puedes descargar el mod VHVR para jugar en realidad virtual.

Un experimento VR que vale la pena

Una vez dentro, es una experiencia totalmente inmersiva, haciendo cada elemento del juego accesible en realidad virtual, con menús flotantes y seguimiento completo de la cabeza.

El movimiento con mandos no se soporta todavía, tendrás que usar teclado y ratón o un mando. Y recuerda, la versión VR no está optimizada oficialmente por su desarrollador sueco Iron Game Studios, sino que es un título 'early access' (no es la versión final del juego). Espera que las cosas sean un poco distintas, que haya bugs y que no todos los efectos de la RV funcionen perfectamente. Sigue siendo increíble poder probar esta versión, y nos gustaría ver de qué son capaces los desarrolladores.

El juego de VR proceduralmente generado ha sido comprado más de cinco millones de veces, a pesar de no ser un título acabado. Para muchos gamers, soluciona los problemas en los que estaban atrancados este tipo de juegos, como repetir acciones para subir de nivel, las duras penas de muerte o el tiempo que se tarda en coger recursos. Merece una oportunidad si te ha intrigado el género alguna vez pero te han echado para atrás las normas tan estrictas.