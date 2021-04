Ubisoft confirma los detalles de su conferencia en la E3 2021

Se ha confirmado la primera conferencia E3 2021. Ubisoft ha asegurado que la próxima exhibición de Ubisoft Forward se llevará a cabo en junio, como parte del E3 2021.

Ya sabíamos que Ubisoft aparecería en el próximo E3, pero ahora sabemos que su conferencia tendrá lugar el 12 de junio, aunque en España aún será día 11, a las 21:00 de aquí, exactamente.

Actualmente se desconoce exactamente qué mostrará Ubisoft, aunque es seguro que aparecerán juegos retrasados como Far Cry 6, Skull and Bones y Rainbow Six: Parasite, así como otros títulos aún no anunciados para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Announcing the next #UbiForward 🔥 Part of #E32021👉 https://t.co/wadfUzS9PM pic.twitter.com/YrE3o6NHyBApril 15, 2021 See more

Ubisoft lanzó varios juegos importantes en los últimos meses, con Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Fenyx Rising y Watch Dogs: Legion, todos ellos recibiendo actualizaciones importantes a con el paso del tiempo.

¿Quién más se apunta?

El E3 2021 va a ser un evento totalmente digital este año, con editores importantes como Capcom, Nintendo, Take-Two Interactive, Warner Bros. y Xbox confirmados para asistir. Sin embargo, PlayStation no estará presente y se espera que Sony celebre su propio evento de videojuegos en algún momento durante el verano.

Esto significa que estaremos esperando para conocer detalles adicionales sobre los próximos títulos de PS5 más importantes de Sony, como Gran Turismo 7, que originalmente estaba programado para lanzarse en el 2021, pero se retrasó (como muchos otros juegos) como resultado de la pandemia global.