El próximo Assassin's Creed podría estar ambientado en Malta o Brasil

Hemos visto la serie Assassin's Creed ambientada en Tierra Santa durante las cruzadas, en la Italia del Renacimiento, Estambul, la América de la revolución, París en su apogeo revolucionario, un Londres victoriano, el Egipto de los faraones, la antigua Grecia y la era de los vikingos en el Assassin's Creed Valhalla. Así que... ¿dónde nos iremos con la próxima entrega de la saga?

Es una pregunta que estará con toda seguridad en la mente de los fans, porque la localización del juego siempre ha sido un factor decisivo en cuanto a jugabilidad, diseño y sentimiento del jugador.

El escritor senior del AC Valhalla, Alain Mercieca, ha compartido algunas sugerencias propias, y cree que Brasil y la isla mediterránea Malta podrían ser dos lugares interesantes que visitaría el videojuego.

En una entrevista con TheGamer, Mercieca dijo que piensa en 'demasiadas [posibilidades] para elegir' para el próximo Assassin's Creed, pero explicó por qué Malta y Brasil serían geniales.

'Como persona obsesa de la historia, podría parecerme interesante un grupo de guerreros en una sociedad perdida en la isla de Malta, y estaría preparado para adentrarme ahí', dijo Mercieca.

'A mayor escala, creo que hay un tapiz de cultura en Sudamérica que la marca tiene todavía que explorar completamente', afirma. 'Desde los incas hasta los conquistadores españoles, es una época fascinante. Aunque AC Black Flag tocó algo de eso, me decanto más por la región brasileña.'

El world tour del credo

Las sugerencias de Mercieca no dictaminan que el nuevo Assassin's Creed vaya a suceder en esos lugares, pero seguimos enfadados porque no se ha hecho mención al Japón feudal. Después del éxito de Ghost of Tsushima, que comparte muchas similitudes con la aclamada franquicia de Ubisoft, sería interesante ver cómo el juego se las arreglaría en el medievo de Japón.

Assassin's Creed Valhalla salió junto con la PS5 y la Xbox Series X, y fue bien recibido por la crítica y los fans. La serie ha estado en racha desde que se tomó un descanso después del desastroso lanzamiento del AC Unity. Volvieron con AC Origins, que sufrió un acercamiento hacia el RPG.

No nos sorprendería ver el anuncio del nuevo Assassin's Creed en el E3 2021, que tendrá lugar del 12 al 15 de junio este año. Será un evento digital, y Xbox y Nintendo ya han reservado cita. Sony, sin embargo, pasará del E3 (de nuevo).