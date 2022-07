Imágenes filtradas muestran el Fitbit Sense 2 y el Fitbit Versa 4

The Fitbit Versa 3

Los sucesores de los relojes inteligentes Fitbit Sense y Fitbit Versa 3 llegarán en algún momento de este año, y ahora tenemos una mejor idea de cómo serán los nuevos dispositivos, gracias a una extensa serie de imágenes filtradas.

Las imágenes son cortesía de 9to5Google (opens in new tab), y aunque los nuevos modelos no se ven muy diferentes de los anteriores, hay algunos ajustes de diseño que vale la pena destacar. Esperamos que los wearables se presenten oficialmente en cualquier momento.

Quizá el cambio más notable sea la introducción de botones físicos en sustitución de los capacitivos integrados en la carcasa; estos últimos pueden ayudar a reducir el tamaño del dispositivo, pero también son más difíciles de manejar en la muñeca.

Diseños no tan diferentes

El Fitbit Sense original llevaba un anillo de acero inoxidable que se utilizaba para tomar las lecturas del electrocardiograma (ECG), y parece que en el Fitbit Sense 2 este anillo se ha encajado mejor en la pantalla y la carcasa, para conseguir un aspecto estético general más pulido.

Tanto el Sense 2 como el Fitbit Versa 4 parecen seguir con los mismos cargadores magnéticos que sus predecesores, mientras que los ligeros retoques bajo la carcasa podrían apuntar a la introducción de algunos sensores nuevos. Parece que el GPS y la resistencia al agua de 50 metros llegarán a ambos wearables.

Hace tiempo que sabemos que estos nuevos smartwatches están en camino, pero el rumoreado lanzamiento en primavera no se produjo. Parece que ahora están pasando por el proceso de regulación, y Fitbit querrá ponerlos a la venta antes de la importante temporada navideña.

Sin señales de Google

Fitbit pasó a formar parte de la familia de Google allá por el 2019, pero aún no hemos visto ninguna prueba real del acuerdo: los productos de Fitbit no han cambiado drásticamente desde entonces, y las apps de Fitbit y Google Fit siguen estando completamente separadas entre sí.

Los smartwatches actuales de Fitbit no funcionan con Wear OS, y no parece que los nuevos tampoco lo vayan a hacer. Por el momento, se necesita una aplicación de terceros para sincronizar las estadísticas de Fitbit con Google Fit, lo que resulta extraño si se tiene en cuenta que las empresas están trabajando juntas.

Habrá que esperar a ver qué ajustes de software pueden llegar con la llegada del Fitbit Sense 2 y el Fitbit Versa 4. Es posible que haya un soporte extra para Google Fit, o algo más en términos de integración y compatibilidad de aplicaciones. El tiempo lo dirá.

Lo que sí sabemos es que el Google Pixel Watch está en camino, que puede ser el futuro de los smartwatches desarrollados por Google y Fitbit. No es necesariamente seguro que vayamos a tener un Fitbit Sense 3 o un Fitbit Versa 5 en el futuro.