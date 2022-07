5 razones por las que NVIDIA GeForce NOW puede cambiar tu experiencia gaming al jugar en la nube

NVIDIA lleva mucho tiempo siendo un pilar del gaming; todo el mundo conoce las fantásticas tarjetas gráficas GeForce de la compañía. Ahora bien, con el servicio GeForce NOW la compañía reinventa la forma en la que podemos disfrutar de los videojuegos. Ya no tendrás que comprarte un buen PC gaming (opens in new tab) para poder jugar como quieres. A continuación, hemos reunido cinco razones por las que este servicio para jugar en la nube puede cambiar tu experiencia gaming.

La experiencia de juego de un PC gaming

Cuando juegas a través de GeForce NOW, disfrutarás de la experiencia gaming que solo ofrecen los PC gaming (opens in new tab). El hardware con el que NVIDIA cuenta en la nube ejecuta las mismas versiones de los juegos que los ordenadores, por lo que podrás seguir jugando a tus títulos en modo multijugador tal y como siempre haces; no necesitarás encontrar a gente nueva para jugar desde aquí.

Con GeForce NOW podrás disfrutar de tus videojuegos como si tuvieras el PC gaming más potente del mercado, con el rendimiento que todo gamer sueña tener. Con la suscripción RTX 3080, podrás disfrutar de resoluciones de 1440p con hasta 120fps, o transmitir en una resolución de hasta 4K con HDR con tu NVIDIA SHIELD TV.

En definitiva, la tecnología de GeForce NOW te permite disfrutar de la experiencia que te ofrece un PC gaming de alta gama, aunque tengas un portátil de gama baja con tarjeta gráfica integrada, o un MacBook (cosa que sería imposible de otra manera). Pero eso no es todo; sigue leyendo.

Juega desde todos tus dispositivos

A diferencia de los ordenadores y las consolas, NVIDIA GeForce NOW te permite jugar a tus juegos allá a donde vayas, ya que el servicio es compatible con un montón de plataformas y dispositivos.

Como hemos comentado antes, GeForce NOW funciona en ordenadores de sobremesa y portátiles de cualquier tipo, además de en Macs y en NVIDIA SHIELD TV, pero la cosa no queda ahí. También podrás ejecutar el servicio y disfrutar de todos sus beneficios desde tu móvil o tablet Android, tu iPhone o tu iPad, pudiendo incluso jugar a 120fps en dispositivos Android con pantallas de 120Hz.

Gracias a esto, podrás jugar allí a donde vayas, y seguir tus partidas justo por dónde las dejaste, independientemente del dispositivo que uses.

Mejorando constantemente

Como sabes, cuando tienes un PC gaming (opens in new tab) o un portátil gaming (opens in new tab), cada cierto tiempo te toca actualizar algunos componentes, o renovar el equipo al completo, para poder seguir disfrutando de la mejor experiencia gaming y poder beneficiarte de las nuevas tecnologías.

Pues bien, con NVIDIA GeForce NOW no tendrás que preocuparte por esto, ya que la compañía ya se encarga de ir actualizando su hardware en la nube constantemente, y lo hace mientras tú sigues con el mismo plan de suscripción: no te cobran ningún extra por esas mejoras.

No tienes que volver a comprar los juegos

¿Te preguntas a qué juegos puedes jugar desde GeForce NOW? Pues el servicio te permite acceder directamente a tus bibliotecas de juegos de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect y otros, y podrás jugar a todos los títulos que sean compatibles, que ahora mismo son más de 1.300 y no hacen más que aumentar cada semana.

En otras palabras, tienes que haber comprado el juego previamente para poder jugarlo (a no ser que sea uno gratuito), pero una vez hecho esto, ya podrás acceder a él desde GeForce NOW, siempre y cuando sea compatible. Aquí puedes consultar un listado de todos los títulos compatibles ahora mismo (opens in new tab).

Puedes disfrutar de GeForce NOW de forma gratuita

Seguramente te estés preguntando cuánto te costará poder aprovechar las ventajas de NVIDIA GeForce NOW. Pues bien, hay tres planes de suscripción disponibles, y te alegrará saber que uno de ellos es gratuito.

Estos son los planes de suscripción de NVIDIA GeForce NOW.

Por supuesto, el plan gratuito tiene sus limitaciones. Por ejemplo, las sesiones de juego están limitadas a 1 hora de duración, pero podrás iniciar tantas sesiones como quieras a lo largo del día. Por otro lado, es como si cada plan de suscripción te conecta con un PC gaming con una configuración diferente, y obviamente, mejora conforme aumenta el precio de la suscripción.

Con el plan gratuito accederás a una plataforma de juegos "básica". Ahora bien, si quieres subir la apuesta, y disfrutar de gráficos mejorados, la segunda suscripción es la que se llama "Prioritaria", que cuesta 9.99€ al mes, y viene con varias mejoras. Entre ellas, podrás saltarte la cola para comenzar a jugar antes, la duración de las sesiones se aumenta a 6 horas, accederás a una plataforma premium con RTX, por lo que podrás disfrutar de la tecnología de trazado de rayos, y además, podrás jugar en 1080p a 60fps.

¿Qué quieres tirar la casa por la ventana y disfrutar de una experiencia gaming de ensueño? Entonces el plan "RTX 3080" es para ti. Cuesta 19.99€ al mes, y como habrás deducido, con ella accederás a una plataforma gaming con GeForce RTX 3080. Aquí podrás jugar en resolución hasta 4K, y con 120fps, y además la duración de la sesión se aumenta hasta 8 horas.

Si te queda alguna duda respecto a esta plataforma de streaming de juegos en la nube, no dudes en visitar su sección de preguntas frecuentes sobre NVIDIA GeForce NOW (opens in new tab). En la práctica, es tan fácil como elegir el plan de suscripción deseado (opens in new tab), iniciar sesión, conectar tu tienda de juegos, y empezar a jugar.