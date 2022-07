Netflix ha añadido por fin audio espacial, y Stranger Things da más miedo aún

Por fin, Netflix ha comenzado a desplegar el audio espacial para determinados programas propios.

El servicio de streaming se ha asociado con el gigante del audio Sennheiser para ofrecer un sonido más envolvente a series y pelis como la cuarta temporada de Stranger Things, The Adam Project y The Witcher. El audio espacial de Netflix es "compatible con todos los dispositivos, todos los planes de streaming y no requiere altavoces de sonido envolvente o equipos de cine en casa", escribió la compañía en su blog (opens in new tab) para anunciar la nueva función.

El audio espacial convierte la salida estéreo normal en un sonido expansivo y tridimensional que pretende imitar la experiencia de ver películas en un cine. La función funciona mejor con auriculares y cascos compatibles (como los AirPods Pro de Apple), pero también mejora la calidad del sonido emitido por ordenadores portátiles o altavoces de televisión estándar (aunque la diferencia es bastante insignificante a través de estos últimos medios).

Para ver la lista completa de contenidos de Netflix con audio espacial mejorado, basta con escribir "audio espacial" en la barra de búsqueda de la plataforma. Si la salida de audio de tu dispositivo ya está configurada como audio estéreo, no tendrás que ajustar ninguna configuración para probarlo (la función también se convertirá en la configuración de audio por defecto para las configuraciones de dos canales).

(Image credit: Netflix)

Vamos a probar el audio espacial de Netflix con la última temporada de Stranger Things, cuyos demogorgons y villanos asesinos serán a partir de ahora aún más aterradores.

Con el lanzamiento de esta esperada función, Netflix se une a las plataformas rivales Disney+, HBO Max, y Apple TV Plus, que ofrecen soporte de audio espacial para películas y programas de televisión compatibles.

