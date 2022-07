Revelados los nueve reinos nórdicos de God of War Ragnarok

Los primeros detalles de la historia de God of War Ragnarok han sido revelados, confirmando que el juego contará con los nueve reinos de la mitología nórdica.

La descripción de God of War Ragnarok en la PlayStation Store se ha actualizado recientemente, ofreciéndonos una mejor visión del argumento de la próxima secuela. Aunque breve, va más allá del aún más breve tráiler de anuncio que se publicó recientemente (gracias, The Gamer (opens in new tab)).

"Fimbulwinter está en marcha", dice la descripción (opens in new tab). "Kratos y Atreus deben viajar a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas se preparan para una profetizada batalla que acabará con el mundo.

"A lo largo del camino explorarán impresionantes y míticos paisajes, y se enfrentarán a temibles enemigos en forma de dioses y monstruos nórdicos. La amenaza del Ragnarok está cada vez más cerca. Kratos y Atreus deberán elegir entre su propia seguridad y la de los reinos".

Por otra parte, la descripción sugiere que Ragnarok retomará el hilo narrativo principal que se dejó en el primero. Ayudaremos a Atreus en su "búsqueda de conocimiento para ayudarle a entender la profecía de 'Loki' y establecer su papel en el Ragnarok".

Parece que también habrá mucho tiempo de unión entre padre e hijo, ya que "Kratos debe decidir si se encadenará por el miedo a repetir sus errores o se liberará de su pasado para ser el padre que Atreus necesita".

Nuevos horizontes

(Image credit: Sony)

Parece que Ragnarok está subiendo de nivel. God of War sólo incluye seis de los nueve reinos nórdicos, y un puñado de ellos son áreas de desafío menores en lugar de mundos totalmente explorables.

Midgard, el reino de los mortales, es la principal región explorable del juego. Alfheim, el hogar de los elfos de la luz y la oscuridad, es la segunda zona en la que entras. Muspelheim, el reino del fuego, contiene una serie de desafíos en la arena; mientras que Niflheim incluye el laberinto de los Ecos de la Niebla. También puedes escapar de Helheim, la otra vida nórdica para aquellos que mueren de forma deshonrosa, y visitar Jotunheim en los momentos finales del juego.

Parece que God of War Ragnarok completará el conjunto. Los tres últimos reinos son Asgard, Vanaheim y Svartalfheim. El principal es Asgard, el hogar de los dioses Aesir y la sede del poder en la mitología nórdica. En muchos sentidos, es el reino más grande y central de todos, donde viven los dioses Aesir más conocidos.

Está dividido en varias regiones propias. El Valhalla está gobernado por Odín, por lo que podríamos acabar entrando en el salón dorado. Bilskírnir, por su parte, es la sede de Thor, cuya aparición en el juego ya está confirmada.

Vanaheim también es importante. Es la patria de los dioses Vanir, una manada de deidades hechiceras que una vez estuvieron en guerra con los Aesir. Freya (que está preparada para ser la principal antagonista de Ragnarok) pertenece a ellos. Según la tradición de God of War, fue maldecida por Odín para evitar que abandonara Midgard, pero es posible que pasemos bastante tiempo en Vanaheim, dada su importancia en el conflicto Aesir-Vanir.

Por último, Svartalfheim es la patria de los enanos. Aunque apenas se mencionó en el primer juego, Brok y Sindri (los dos herreros enanos que te ayudan) regresan en esta nueva entrega. Quizá nos dejen entrar.

Todavía hay muchas preguntas, como qué parte de estos reinos veremos. Es probable que podamos explorar una nueva zona de Midgard, e incluso que volvamos al hogar de Kratos en el bosque. Esperemos que podamos adentrarnos en Muspelheim y Niflheim más de lo que permitió el primer juego.