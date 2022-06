El OnePlus 10T suena cada vez más desconcertante, ¿en qué estarán pensando?

El OnePlus 10T es un teléfono desconcertante. Este rumoreado (opens in new tab)móvil es aparentemente de gama más alta que el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) en algunos aspectos, pero presenta recortes en otros. La última filtración ha enumerado un montón de especificaciones que tendrá supuestamente el OnePlus 10T.

Según ha publicado en Weibo (opens in new tab) el filtrador Digital Chat Station, que cuenta con un historial razonable, el OnePlus 10T tendrá una pantalla plana OLED de 6,7 pulgadas con resolución 1080 x 2412 y una tasa de refresco de 120Hz. Por dentro, contaría con el mejor chip del mercado ahora mismo, el Snapdragon 8 Gen 1+, carga rapidísima de 150W, una batería de 4.800mAh, un escáner de huellas dactilares incrustado bajo la pantalla, altavoces duales y una cámara selfie situada en un pequeño hueco de la pantalla.

Esa cámara frontal será al parecer de 16MP, mientras que en la parte trasera habría tres cámaras: una principal de 50MP f/1.8, y dos sensores adicionales de 8MP y 2MP.

Basándonos en todas las especificaciones anteriores, parece que el OnePlus 10T equipará un chip más potente que el que tiene el OnePlus 10 Pro (que es el Snapdragon 8 Gen 1, sin "+"), igualmente tendrá una carga más rápida, ya que el OnePlus 10 Pro soporta 80W.

Como veis, en lo anterior, el OnePlus 10T supera al OnePlus 10 Pro. Por eso, resulta muy curioso, o extraño, que las cámaras del 10T supongan un recorte tan acentuado frente a las del Pro. Pero eso no es todo, ya que la que la pantalla también es de menor resolución, y la batería de menor capacidad.

Por si eso no fuera ya lo suficientemente confuso, en realidad no sabemos con certeza cómo se llamará el OnePlus 10T, ya que según dice esta fuente, y también otras anteriores (opens in new tab), no se sabe con seguridad si el teléfono finalmente se pondrá a la venta con el nombre de 10T, o será el OnePlus 10 (opens in new tab) (estándar), o algo completamente distinto.

De momento, pondremos en duda la información afirmada por esta filtración, y más teniendo en cuenta que las especificaciones de la cámara son diferentes (y peores) que las que han sugerido filtraciones anteriores (opens in new tab). Pero sea como sea, todas las filtraciones coinciden en que las cámaras del OnePlus 10T serán peores que las del OnePlus 10 Pro.

¿Qué estrategia seguirá OnePlus?

Si alguna de las especificaciones que se han filtrado hasta ahora sobre el OnePlus 10T están en lo cierto, entonces la compañía no lo tendrá fácil a la hora de justificar este próximo móvil e incentivar sus ventas.

Probablemente, el OnePlus 10T tendrá que tener un precio inferior al del OnePlus 10 Pro, incluso aunque sea un teléfono más nuevo y, supuestamente, con un chip más potente y una carga más rápida. Pero claro, con una pantalla plana FHD+ y lo que parece que será un conjunto de cámaras un tanto mediocre, pues es algo difícil que sea tan exitoso como el buque insignia de la compañía.

Otra opción es que tenga un precio similar y que la compañía pretenda dar esas dos opciones a los consumidores, para que, según cuáles sean sus preferencias y necesidades, elijan el OnePlus 10 Pro o el OnePlus 10T. Pase lo que pase finalmente, parece que el próximo móvil añadirá algo de confusión a la gama.

Vía MyFixGuide (opens in new tab)