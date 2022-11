God of War: Ragnarok se ha inspirado en una fuente que te sorprenderá

Puede que God of War: Ragnarok (opens in new tab) sea una fantástica muestra de los juegos AAA modernos, pero sus inspiraciones de juego son profundas.

El director de God of War: Ragnarok, Eric Williams, habló de los juegos que ayudaron a dar forma a su visión de la aventura de acción para PS5 en una entrevista con IGN (opens in new tab). Los cinco son títulos de NES, algunos de los cuales puedes jugar ahora mismo a través de la biblioteca de NES en streaming de Nintendo Switch Online.

Las elecciones de Williams van desde lo predecible, hasta algunos cortes bastante profundos. Comienza con The Legend of Zelda, afirmando que "jugar en el bosque cuando era niño hizo que este juego fuera muy familiar y fantástico al mismo tiempo".

Sin embargo, sus otras elecciones son mucho más interesantes. Williams también cita el Punch-Out!, el Baseball Stars de SNK, el clásico de culto River City Ransom y (quizás algo polémico) Castlevania 2: Simon's Quest, una entrega de la serie que los fans consideran la primera oveja negra de la espeluznante franquicia de Konami.

Inspiración para crear

La selección de inspiraciones de Williams puede parecer extraña a primera vista, pero explica sus razones detrás de cada una más que adecuadamente. "Este juego tenía un sistema de sueldos que me enseñó los fundamentos de las estadísticas y los sistemas de economía", dice de Baseball Stars, por ejemplo.

Otras elecciones no sorprenden demasiado. River City Ransom (conocido genéricamente como Street Gangs en Europa) se adelantó bastante a su tiempo. El juego presentaba un mundo no lineal, movimientos desbloqueables y estadísticas mejorables. Su influencia puede encontrarse hasta hoy en obras como Scott Pilgrim vs. The World y el sucesor de la serie, River City Girls.

Castlevania 2: Simon's Quest también estaba trabajado para su época. Pero podría decirse que no salió bien. El juego parece bastante arcaico para los estándares actuales, con su confuso mundo exterior, su críptica progresión y un ciclo día/noche exasperantemente codificado. Aun así, al juego no le faltaban ideas prometedoras que más tarde se harían realidad en Castlevania: Symphony of the Night y otros juegos de estilo "metroidvania".

Puede que estos juegos de NES sean más viejos que las montañas según los estándares actuales, pero está claro que siguen siendo muy influyentes. Incluso para los juegos AAA modernos, que no podrían estar más alejados en términos de alcance y presupuesto. Estamos seguros de que muchos otros de los mejores juegos de PS5 también se inspiraron en lo retro.