ChatGPT for Me es un chatbot con inteligencia artificial que lo sabe todo sobre ti

Si has disfrutado utilizando Google Bard (opens in new tab) y ChatGPT (opens in new tab) pero deseabas que pudieran hacer más para ayudarte a gestionar tu vida, entonces la recién anunciada herramienta ChatGPT for Me (opens in new tab) podría ser justo lo que necesitas.

Basada en el último modelo GPT-4 de OpenAI (opens in new tab), ChatGPT for Me será una actualización de la aplicación Rewind para Mac. Una vez instalada, Rewind registra todo lo que haces, ves y oyes en tu ordenador Mac, desde las páginas web que visitas hasta las palabras que tecleas, pasando por lo que se dice en las videollamadas a las que asistes; todo ello es capturado por Rewind y almacenado localmente en tu PC.

Aunque este nivel de seguimiento parece bastante invasivo, la ventaja es que puedes utilizar Rewind para volver sobre tus pasos digitales. ¿Intentas recordar dónde viste esa receta de tarta tan increíble? Puedes utilizar la herramienta de búsqueda de Rewind para encontrarla. También puedes utilizar Rewind para recordar los detalles importantes que se dijeron al final de una reunión en la que estuviste ayer o para ayudarte de muchas otras formas.

Tu propio asistente personal

ChatGPT for Me mejorará esta experiencia, ayudando no sólo a encontrar los detalles que buscas, sino también a resumirlos rápidamente en un fragmento conciso de texto.

Como se muestra en la demostración de ChatGPT for Me, un usuario pudo preguntar "¿Cómo conozco a Sam Altman?" y el bot le ofreció una rápida descripción de Altman, cómo se relaciona con el autor de la pregunta y las fuentes de donde obtuvo esta información (que incluye correspondencia por correo electrónico, vídeos de YouTube y perfiles de redes sociales).

ChatGPT for Me se utiliza para resumir cómo el usuario conoce a una persona. (Image credit: Rewind.AI)

Además de su capacidad para refrescarte la memoria con resúmenes, ChatGPT para mí puede facilitarte la búsqueda de información en tu cronología de Rewind. Si estás intentando encontrar una receta de tarta pero la frase "receta de tarta" no aparece en la página que quieres, es probable que Rewind no encuentre lo que buscas. Al parecer, ChatGPT for Me puede pedirte que busque frases que sean simplemente similares a lo que estás buscando, por lo que debería ser capaz de ayudarte a encontrarlo.

Si quieres probar la herramienta ChatGPT for Me de Rewind (opens in new tab), tendrás que darte de alta en el servicio y apuntarte a la lista de espera. Al parecer, los clientes de Rewind Pro tendrán acceso prioritario al servicio.

O si ChatGPT for Me te parece demasiado invasivo, ¿por qué no te registras en Bing Chat (opens in new tab) y en Google Bard y pruebas algunas herramientas de IA que aparentemente no utilizan tus datos personales, aunque te digan que sí?

(Fuente: The Verge (opens in new tab))