CD Projekt Red desvela el próximo gran parche de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha dado detalles de algunos de los cambios y mejoras que los jugadores encontrarán en la segunda gran actualización de Cyberpunk 2077: el parche 1.2.

Después de verse obligados a retrasar el parche 1.2 tras un ciberataque en febrero del 2021, el desarrollador CD Projekt Red ha publicado una actualización de desarrollo en la página oficial de Cyberpunk. Presentado como un informe de noticias de N54 News de Night City, la publicación habla de tres áreas principales de mejora: respuesta policial, control de vehículos y vinculación de comandos.

Cuando se lance el parche 1.2, los jugadores descubrirán que el departamento de policía de Night City no aparecerá en escena tan rápido cuando se cometa un crimen. Según CD Projekt Red, las fuerzas del orden ahora no aparecerán de repente junto a los jugadores, lo que "creará la impresión de que la policía tarda algún tiempo en llegar a la escena del crimen después de que se haya informado del delito". También se ha añadido una nueva unidad de drones al juego "para crear la sensación de que la policía está evaluando la situación".

En cuanto a la conducción, los jugadores notarán una mejora en el control y la fluidez. Después de recibir comentarios sobre problemas con la dirección, concretamente "de jugadores que usan teclados en PC o que jugaban en plataformas con velocidades fotograma más bajas", CD Projekt Red descubrió que "cuando se juega con tasas de fps más bajas, nuestros vehículos eran más difíciles de controlar".

Como resultado, el desarrollador ha implementado un control deslizante de sensibilidad de la dirección que permite "reducir la velocidad de la dirección para todos los vehículos y todos los dispositivos de entrada, sin que afecte el radio de giro máximo". La velocidad de la dirección también será "constante desde 20 a más de 60 FPS" y los coches individuales se han ajustado para mejorar el rendimiento en velocidades de fotograma bajas.

Para resolver el problema de los vehículos que se atascan aleatoriamente en objetos decorativos del escenario de Night City, también se agregará una "función de desenganchar". Con esto, los jugadores podrán mantener presionado el acelerador y mover su coche hacia adelante y hacia atrás, así como girarlo hacia la izquierda y hacia la derecha para liberarse.

Por último, pero no menos importante, la publicación revela que los jugadores tendrán más control sobre los comandos del teclado. Concretamente se refieren a los movimientos de evasión: la publicación admite que esquivar presionando dos veces una tecla de movimiento no siempre es ideal, por lo que será posible desactivarla. Los jugadores aún podrán esquivar presionando dos veces la tecla de acción Agacharse y, en general, "Ahora debería ser más fácil reconfigurar los comandos WASD por el teclado." Los demás problemas de comandos "deberían corregirse en los próximos parches".

¿Qué es lo siguiente?

Por ahora, el parche 1.2 todavía no tiene fecha de lanzamiento y no se sabe cómo de grande será la actualización en términos de tamaño de descarga. Cuando su lanzamiento se retrasó a principios de febrero, CD Projekt Red dijo que apuntaba a la "segunda quincena de marzo", por lo que es muy probable que no tengamos que esperar mucho más para verlo implementado.

Basándonos en la hoja de ruta de CD Projekt Red mostrada a principios de este año, después del lanzamiento del parche 1.2, la siguiente etapa para Cyberpunk 2077 será el lanzamiento de un DLC gratuito, seguido de una actualización gratuita para mejorar el juego en Xbox Series X / S y PS5. Aunque todavía no hay fechas para estos lanzamientos, la hoja de ruta indica que la intención es tenerlos disponibles para los gamers a finales del 2021.