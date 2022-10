Buenas noticias: las Oculus Quest 3 serán mucho más baratas que las Meta Quest Pro

Si estás decepcionado por el precio desorbitado de las Meta Quest Pro, no te desanimes demasiado: el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha confirmado que las próximas Oculus Quest 3 costarán entre 300 y 500 dólares (que, con la conversión y el cargo por importación, pueden costar en España entre 400€ y 650€).

Aunque no hemos oído nada sobre las Oculus Quest 3 en la presentación de Meta Connect 2022 (en su lugar, hemos visto la presentación completa del Proyecto Cambria, también conocido como Meta Quest Pro), Zuckerberg no ha dejado pasar el evento sin mencionar a las verdaderas sucesoras de las Oculus Quest 2.

En una entrevista con Stratechery (opens in new tab), el CEO de Meta reafirmó que el Oculus Quest 3 estaba en camino, pero "no este año", y que estará en el "rango de precios de 300, 400 o 500 dólares, esa zona".

(Image credit: Shutterstock / Boumen Japet)

El anuncio se produce tras una filtración masiva en septiembre que revelaba que el dispositivo Quest 3 podría tener un aspecto similar al Quest 2, aunque gracias a las nuevas "lentes pancake" debería ser más delgado (y, con suerte, un poco más ligero) que su predecesor.

Sin embargo, el diseño filtrado de las Quest 3 no muestra ningún signo de seguimiento ocular, una característica que está presente en las Meta Quest Pro y que también tendrá el próximo casco de PlayStation VR 2. Meta nos había dado la impresión de que estas eran características clave que quería llevar a sus auriculares económicos tan pronto como pudiera, pero puede que no sea el caso.

Sin embargo, como siempre decimos, las filtraciones hay que tomarlas con pinzas. El auricular que se filtró en septiembre podría corresponder a un prototipo anterior o alternativo del Quest 3, o podría tratarse de una falsificación completa. La única forma de saber realmente cómo es el Oculus Quest 3 es tenerlo en las manos, y a tenor de los comentarios de Zuckerberg, falta al menos un año.

Un dispositivo que merece la pena esperar

Si no te convencen las Oculus Quest 2 y estás valorando las Meta Quest Pro y las Oculus Quest 3, te recomendamos que pienses qué es lo que más quieres de unas gafas de RV.

Si lo que buscas es un dispositivo con componentes potentes, más cómodo que cualquier otro casco autónomo que hayamos utilizado y que esté disponible para su compra, las Meta Quest Pro podrían ser tu dispositivo; sin embargo, su precio de 1.799€ no es precisamente barato y, según nuestra experiencia, serán mucho más adecuadas para experiencias de realidad mixta que de RV.

Esto se debe a que está diseñado para ofrecerte una visión bastante clara del mundo real por los lados y la parte inferior del casco, mientras que un casco de RV de diseño más tradicional oscurece por completo tu visión de la realidad.

Olvídate de las Meta Quest Pro y de las Oculus Quest 3; ¿has pensado en comprar el Pico 4 en su lugar? (Image credit: ByteDance)

Si lo que buscas es un dispositivo económico que te sumerja por completo en los mejores juegos de RV, sin tener que comprar un accesorio adicional como las Quest Pro, entonces puede que quieras esperar a las Oculus Quest 3.