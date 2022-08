PSVR 2 por fin tiene una ventana de lanzamiento, y los fans de la RV estarán encantados

PSVR 2, la próxima edición del dispositivo de realidad virtual de PlayStation, saldrá a la venta en los primeros meses del próximo año.

Sony ha anunciado que PlayStation VR 2 saldrá a la venta "a principios del 2023" en un post en Twitter (opens in new tab). Aunque no se mencionó ninguna fecha concreta, es probable que esa ventana de lanzamiento abarque los tres primeros meses del próximo año.

Todavía no se sabe el precio de lanzamiento del PSVR 2. El paquete de inicio de la PlayStation VR original salió a la venta por 399€, aunque su precio se ha ido reduciendo gradualmente en los últimos años. Sin embargo, dado que el mes pasado el Oculus Quest 2 (opens in new tab) recibió un aumento de precio debido a un incremento de los costes de fabricación, es posible que el PSVR 2 se lance con un precio igualmente inflado.

A través del espejo

(Image credit: Sony)

Hay muchas esperanzas puestas en el PSVR 2, ya que Sony promete grandes mejoras de hardware respecto a su predecesor. El casco contará con una pantalla OLED con resolución 4K, una frecuencia de refresco de hasta 120Hz y un campo de visión de 110 grados. El seguimiento del movimiento desde dentro hacia fuera significa que no tendrás que depender de una cámara separada para seguir tus movimientos, mientras que el renderizado foveado seguirá mejor los movimientos de tu ojo.

También parece tener una lista de lanzamiento más saludable que la PSVR, ya que saldrá a la venta junto con 20 nuevos juegos (opens in new tab) que abarcan una amplia gama de géneros. Aunque no sabemos cuáles serán todos los juegos de PSVR 2, sí sabemos que Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village (opens in new tab) y Among Us (opens in new tab) estarán entre ellos.

Otros rumores apuntan a que PSVR 2 será retrocompatible, permitiéndote echar mano de tu biblioteca existente de juegos de PSVR desde el principio. Junto con su elegante diseño, el nuevo y mejorado sistema de realidad virtual de Sony parece que se basará en su predecesor en todos los aspectos clave.

No es que no haya otras cuestiones a tener en cuenta. El dispositivo tendrá cable (un significativo paso atrás al lado de las Oculus Quest 2 inalámbricas) y también tendrás que conectarlo a una PS5. Dada la actual escasez de existencias de la consola de nueva generación de Sony, esta es una limitación importante.

Dado que el pequeño fabricante de RV Pico también quiere lanzar un nuevo dispositivo en los mercados occidentales en el futuro, Sony y Meta podrían encontrarse con una competencia dura y más barata en el futuro.