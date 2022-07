Sony quiere aumentar los suministros de PS5 para la temporada navideña

Sony ha declarado que pretende aumentar la producción de consolas PS5 para incrementar el suministro de cara a finales del 2022 y a la temporada navideña.

Sony ha hecho el anuncio en sus últimos resultados (opens in new tab), en los que también explica que las ventas de software y el compromiso con el gaming han caído año tras año, afirmando que el compromiso en particular es "un nivel de compromiso mucho más bajo de lo que anticipamos en nuestra previsión anterior."

Como resultado de esto, Sony afirma que tiene la intención de "tomar medidas para aumentar el compromiso de los usuarios en la segunda mitad del año fiscal, durante la cual está previsto el lanzamiento de grandes títulos, incluyendo software de producción propia". Su principal forma de hacerlo será "aumentando la oferta de hardware de PlayStation 5 (opens in new tab) y promocionando el nuevo servicio PlayStation Plus."

Sony dice que no cambia su previsión inicial de que venderá 18 millones de unidades para este ejercicio. Este optimismo proviene de "una recuperación del impacto del cierre en Shanghái y una mejora significativa en el suministro de componentes". Sony confía en poder aumentar la producción y aumentar el suministro de cara al periodo vacacional, y afirma que "estamos trabajando para adelantar más suministro a la temporada de ventas de fin de año".

No es la primera vez que Sony habla de aumentar la producción este año. En junio, Veronica Rogers, directora de ventas globales y operaciones comerciales de SIE, declaró a GamesIndustry.biz (opens in new tab) que "estamos planeando un aumento significativo de la producción de PS5 este año y estamos trabajando sin descanso para asegurarnos de que PlayStation 5 esté disponible para todos los que quieran una".

Desde el lanzamiento de la consola en noviembre del 2020, Sony y todo aquel que quiera hacerse con una PS5 ha estado luchando contra la escasez de existencias. A pesar de esta escasez, la consola se sigue vendiendo, habiendo alcanzado ya los 21,7 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Sin embargo, cabe destacar que los problemas de suministro están causando estragos en Sony, ya que se ha informado de que la familia de consolas de la serie Xbox ha comenzado recientemente a vender más que la PS5 en Japón, lo que es bastante importante.

Con perspectiva

Todos sabemos que la PS5 ha sido difícil de conseguir gracias a una mezcla de alta demanda, escasez de componentes, la pandemia y los revendedores. Por ello, esta noticia es prometedora para aquellos que segumos buscando desesperadamente existencias de PS5. Sin embargo, es razonable esperar que la disponibilidad sea progresiva y no una avalancha repentina de consolas.

El director general de Intel, Pat Gelsinger, dijo en mayo del 2022, por ejemplo, que la crisis mundial de chips y semiconductores que ha afectado a las consolas podría continuar hasta bien entrado el año 2024. Gelsinger dijo que la escasez de chips ha comenzado a afectar a las máquinas de fabricación que son responsables de la creación de chips en primer lugar.

"Esa es una de las razones por las que creemos que la escasez general de semiconductores se prolongará hasta el 2024, en comparación con nuestras estimaciones anteriores del 2023, simplemente porque la escasez ha afectado ahora a los equipos y algunas de esas rampas de fabricación se verán más afectadas", dijo Gelsinger.

Pero las cosas están mejorando. Junto a esta noticia de Sony, Valve ha anunciado esta misma semana que, gracias a la reducción de los problemas en la cadena de suministro, podrá aumentar la producción de Steam Deck y cumplir con todas las reservas para finales del 2022.

En general, las cosas se ven mejor y es de esperar que, con la aparente reducción de las limitaciones de los componentes de Sony en Shanghái, empecemos a ver más existencias de PS5 disponibles para aquellos que quieran aprovechar al máximo las próximas exclusivas de la plataforma, como God of War: Ragnarok (opens in new tab), y las nuevas características, como la recientemente añadida compatibilidad con 1440p (opens in new tab).