Among Us VR: podrás ser el impostor en primera persona este noviembre

El próximo port de RV llega al videojuego de deducciones sociales Among Us este mismo año.

Esta información llega de SteamDB, una base de datos de terceros que recoge datos del cliente oficial de Steam. Según ha visto Wccftech, Among Us VR se ha visto en el sitio con una fecha de lanzamiento: 10 de noviembre. Es la primera pista que tenemos de cuándo se lanzaría el port.

SteamDB suele ser una fuente fiable sobre los próximos videojuegos que veremos de Valve, y se suele usar para medir las partidas de los jugadores.

No es la primera fecha de lanzamiento que se ha revelado accidentalmente en el sitio. Se vieron unos cuantos posibles lanzamientos en la API de Steam y se subieron a SteamDB a principios de año, incluyendo Uncharted: Legacy of Thieves, Kerbal Space Program 2, Dune: Spice Wars, Frostpunk 2.

Al menos uno de esos probables lanzamientos se ha confirmado con la misma fecha. Dune: Spice Wars se lanzará en un 'early access' el 26 de abril, como dijo SteamDB.

Eso aporta más credibilidad a que el Among Us VR saldrá al mercado, pero no tiene por qué ser el 10 de noviembre. A medida que el desarrollo del juego avanza, Innersloth podría retrasar la fecha de lanzamiento si se encontraran problemas inesperados de desarrollo.

Among Us VR se anunció en los Game Awards de 2021 en un pequeño gameplay que muestra al jugador en la nave y pulsando un par de botones, antes de que otro miembro de la tripulación apareciera por su espalda.

Tendrá la misma mecánica que el original, pero te dejará apuñalar por la espalda a tus amigos y oponentes desde una perspectiva en primera persona, en lugar de verlo todo desde el aire. Se lanzará en Steam, PlayStation VR y Mate Quest 2.

El Among Us original salió en PC, Android e iOS en 2018, pero desde entonces ha llegado a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, and Xbox One