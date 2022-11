¿Nos estamos volviendo locos? Estas Meta Quest Pro modificadas por el fundador de Oculus te pueden matar, literalmente

Si pensabas que los planes del metaverso de Mark Zuckerberg no eran lo suficientemente aterradores, el fundador de Oculus, Palmer Luckey, ha diseñado un casco de realidad virtual (RV) que explota si el usuario falla en un videojuego.

El que diseñó las Oculus Rift ya no forma parte de la compañía que fundó (que a día de hoy pertenece a Meta), pero su interés por la RV claramente sigue presente. Luckey sigue creando inventos de realidad virtual; sin embargo, su último prototipo no es algo que recomendemos a nadie que pruebe, ya que solo se puede explicar como unas Meta Quest Pro (opens in new tab)con explosivos incorporados.

El dispositivo está inspirado en el casco NerveGear del manga Sword Art Online (que se abrevia SAO), que explota cuando el usuario es eliminado en una partida de RV. Luckey ha desvelado el invento en su blog (opens in new tab)para conmemorar el día de Sword Art Online (6 de noviembre de 2022), el día en el que en el universo del manga y del anime 10.000 jugadores quedan atrapados dentro del MMORPG de RV Sword Art Online.

En la publicación, Luckey revela que SAO y Oculus compartieron una relación simbiótica: el Kickstarter para el Oculus Rift DK1 se lanzó casi al mismo tiempo que el cuarto episodio del anime se emitió en Japón. La serie reavivó el interés del público por la RV, ya que sus representaciones de las simulaciones realistas que ofrecía el NerveGear hacían que la tecnología pareciera mágica (a pesar de las consecuencias potencialmente fatales para el usuario si fracasa en el juego), mientras que la existencia del Rift hacía que los acontecimientos de SAO parecieran plausibles.

Según Luckey, Japón se convirtió en el segundo mayor mercado de Oculus, y el equipo fue bombardeado con preguntas sobre SAO, y sobre cuándo sería posible jugar al juego en sus Oculus.

Por las anécdotas que cuenta en su artículo, está claro que a Luckey le encanta Sword Art Online; sin embargo, puede que su afición haya ido demasiado lejos con el dispositivo que está "a medio camino de hacer un verdadero NerveGear".

Como continúa explicando, desgraciadamente, Luckey no ha resuelto la mitad más impresionante de los auriculares de SAO: el aspecto de la "RV perfecta". Los usuarios de NerveGear no están restringidos por el espacio físico que tienen en casa, ni por sus propias limitaciones físicas, tal y como ocurre con los mejores cascos de RV actuales, sino que el NerveGear se comunica directamente con el cerebro del usuario. En vez de mover los músculos reales, el cerebro del usuario controla los virtuales, y el sistema es capaz de transmitir información que estimula todos los sentidos del jugador.

Por suerte, Luckey también admite que tampoco ha conseguido que el mecanismo explosivo de los auriculares sea perfecto. Por el momento, las cargas están preparadas para detonar cuando la pantalla parpadea en rojo siguiendo un patrón específico; sin embargo, hay una "enorme variedad de fallos que podrían ocurrir", acabando con la vida del usuario accidentalmente; por eso Luckey aún no ha probado a utilizar el casco él mismo.

Es normal que al leer esto no sepáis muy bien cómo encajarlo. Lo único que podemos decir es que afortunadamente, este dispositivo que suena tan aterrador, no es más que lo que Luckey llama "arte de oficina", y esperamos que siga siendo así. Sí, SAO presenta un sueño hecho realidad en términos de RV realista; sería genial que el Oculus Quest 2, por ejemplo, pudiera ser la mitad de inmersivo que el NerveGear, pero de ahí a dar la vida por un juego, por muy bueno que sea... eso es una locura.

Si Luckey sigue adelante con su empeño, esperamos que dedique todo su tiempo a investigar el aspecto de "la RV perfecta" del NerveGear, y no ese horrible elemento tipo SAW. Jugar a uno de los mejores juegos de RV debe ser divertido, no una lucha por tu vida, y si necesitas mejorar tu experiencia, y llevarla a otro nivel, simplemente ponte un traje háptico: ofrece un castigo más que suficiente si fallas en la RV.