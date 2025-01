5 formas en las que Apple puede salvar las Vision Pro en 2025

El dispositivo más fantástico de Apple, las futuristas gafas de realidad mixta Vision Pro, no han tenido éxito; no, al menos, cuando se mide por el interés de los clientes y la penetración en el mercado. Bueno, y como sabréis, en España de momento ni se venden: primero se lanzaron en EEUU, luego en otros países, pero nosotros seguimos esperando.

A lo largo del 2024 hemos visto informes de ventas planas y reducción de la producción, aunque Apple no ha confirmado ninguna cifra de ventas. El gigante tecnológico de la manzanita habla sobre todo del apoyo a los desarrolladores, el creciente número de aplicaciones Vision Pro, los contenidos de computación espacial y el apoyo de terceros. Recientemente, Apple ha promocionado una cámara Blackmagic de 29.000 dólares para grabar películas espaciales para las Vision Pro. Ese precio tiene más sentido si se tiene en cuenta que las Vision Pro siguen costando 3.499 dólares (el precio en los países europeos en los que se venden las Vision Pro parte de 3.999€).

Como os hemos ido contando desde aquí de TechRadar, nos encantan las Vision Pro. Proporcionan una experiencia de realidad mixta espectacular que resulta tan útil para ver películas inmersivas como para la productividad, donde puedes tener un amplio escritorio de aplicaciones flotando alrededor de tu cabeza. Es tan intuitivo como cualquier cosa que Apple haya construido jamás, y la fotografía espacial y la videografía desencadenan emociones que no creías que pudieran ser provocadas por la electrónica de consumo.

También es un sistema encorsetado por la humanidad: no estamos hechos para aislarnos unos de otros. Llevar estas gafas en casa provoca gemidos y miradas de reojo de familiares y compañeros. En la oficina disfruto del enorme espacio de trabajo, pero mis compañeros piensan que parezco un loco. Los esfuerzos de Apple por devolverle virtualmente la mirada a amigos, compañeros de trabajo y seres queridos a través de esa pantalla adicional de las gafas, que simula mis ojos mostrando una imagen de ellos, tampoco fueron bien recibidos. No pude encontrar a nadie que no se sintiera desconcertado por mi mirada recreada.

Pero es que claro, incluso aquellas personas a las que les inspiró la idea de las Vision Pro, la mayoría de ellas apenas podían permitirse derrochar el dineral que cuestan: 3.500 dólares no es un precio para "todo el mundo", sino para "unos pocos privilegiados». Tuve la sensación de que las Vision Pro no se estaba haciendo un hueco en los hogares de los lugares en los que se venden, ya que es algo que se veía reflejado en las estadísticas: cada vez que escribía sobre las Vision Pro, tan solo unas seis personas leían la historia. Si escribimos sobre el mejor iPhone (sea el que sea) todo el mundo lo lee. Y las Vision Pro no generan ni una fracción de ese interés.

Creo en las Vision Pro y en la tecnología que contiene. Es realmente diferente a cualquier otra cosa en el mercado o que yo haya experimentado antes, pero no puede sobrevivir así. Apple tendrá que tomar decisiones difíciles este 2025, y tengo algunas ideas de lo que deberían hacer si quieren que las Vision Pro sobrevivan.

Apple Vision Pro en su lanzamiento (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Reducir su precio

Esto es lo más importante y lo más obvio. Hay que bajar ese desmesurado precio a las Vision Pro, pero también significa que Apple adopte una postura que rara vez adopta con el hardware: una pérdida. Fabricar las Vision Pro cuesta mucho (una estimación lo sitúa por encima de los 1.540 dólares), y las pantallas de gama alta pueden suponer un tercio de ese precio. Si Apple no cambia los componentes (más sobre esto más adelante), simplemente debería reducir el precio a más de la mitad y asumir el golpe. Sí, cada Vision Pro que venda Apple en 2025 podría costarle algo de dinero a la compañía, pero piensa en los millones de personas que podrían comprarlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

El crecimiento de Apple ya no se basa únicamente en hardware como el iPhone. Cuenta con un negocio de servicios enorme y en rápido crecimiento, por el que se paga una cuota mensual para acceder al almacenamiento en iCloud, Apple TV Plus, Música, Fitness Plus, Noticias, etc. Los clientes de Apple compran más servicios cuando tienen más dispositivos de Apple... ya sabes a qué me refiero. La mayoría de las experiencias de servicio de Apple, como Apple TV Plus, son aún mejores en un dispositivo como las Vision Pro, por lo que esto debería representar una pérdida a corto plazo que conduce a una mayor ganancia a largo plazo.

Cambiar algunos materiales y componentes

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Y si las esperadas Vision Pro 2 incorporan una cubierta de plástico en lugar de cristal? ¿Realmente necesita el aluminio cepillado? ¿Y si Apple prescinde de las pantallas que controlan la espeluznante función EyeSight que simulan tus ojos para los que te rodean? ¡Ah! Y tal vez la resolución del costoso sistema de visualización podría reducirse un poco.

Apple debería buscar todas las formas posibles de reducir los costes de fabricación sin arruinar la experiencia que ofrecen las Vision Pro. Sé que es mucho pedir, pero las Vision Pro a veces parecen un poco recargadas. Para ser justos, Apple hizo esto porque estaba lanzando una nueva clase de computación: la computación espacial. El problema es que pocos se creían el concepto. La mayoría de los consumidores siguen contentos con la informática de siempre. Para que se entusiasmen con ella, necesitan unas Vision Pro más baratas, por lo que una opción podría ser utilizar menos materiales y componentes.

Sacar unas Apple Vision Lite

Los rumores apuntan a que el año que viene o el siguiente llegarán las Vision Pro Lite. Si Apple es inteligente, debería anunciar unas Vision Pro Lite de unos 1.500 dólares no más tarde de marzo, ya que los consumidores desinteresados no esperarán a un lanzamiento a finales de 2025 o 2026. Apple necesita ofrecer unidades Lite asequibles y utilizables lo suficientemente rápido como para reiniciar la marca Vision Pro y empezar a atraer a millones de nuevos clientes.

Presentar las Apple Vision, las rumoreadas gafas de realidad aumentada (RA)

¿Te preguntas cómo podría ayudar la presentación de las Apple Vision a las Vision Pro? Pues si estos nuevos y ligeros wearables de realidad aumentada de Apple, se ven como parte de la familia Vision Pro, y cuestan entre 799 y 1.200 dólares, podrían desencadenar un efecto halo. El entusiasmo e incluso el miedo a perderse la experiencia en torno a las gafas podría desencadenar un renovado interés en esas caras gafas de realidad mixta, las Vision Pro, especialmente si las gafas Apple Vision, también ejecutan visionOS y ofrecen una integración perfecta con las Vision Pro.

Vender un paquete que combine las Vision Pro con el iPhone 16 Pro Max de 1TB

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un iPhone 16 Pro Max con 1TB de almacenamiento cuesta 1.599 dólares (1.969€ en España). Se trata de una inversión considerable y una señal para Apple de que eres un cliente fiel. ¿Y si cuando compras ese móvil, Apple te ofrece unas Vision Pro por 599 dólares más? Eso dista mucho de ser gratis, pero es un descuento enorme para los clientes de Apple que más pagan. La mayoría de la gente está comprando el iPhone más grande, y algunos podrían considerar pagar extra por todo ese almacenamiento si también les diera acceso a unas Vision Pro con un gran descuento. Creo que Apple se sorprendería de la cantidad de unidades que acabaría vendiendo.

Image 1 of 1 (Image credit: Apple)

En conclusión, no hay una respuesta perfecta para salvar las Vision Pro, pero estoy segura de que la solución gira sobre todo en torno al precio. Creo que en realidad hay millones de personas a las que les encantaría probar las Vision Pro, pero que ven en el precio una enorme barrera que hace que finalmente pasen de ellas. Si Apple pone las Vision Pro al alcance de las masas, cambiará la ecuación del mercado, y salvará las Vision Pro este 2025.