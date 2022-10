El Xbox Cloud Gaming en Meta Quest puede superar a PSVR 2 por una sencilla razón

Microsoft ha anunciado nuevos planes para los juegos de RV de Xbox, continuando con un enfoque muy diferente al de su principal rival, Sony. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, ha revelado que Xbox Cloud Gaming llegará a los dispositivos Meta Quest, lo que permitirá disponer de una amplia biblioteca de títulos en las gafas de realidad virtual sin necesidad de una consola. Y es posible que la PSVR 2 de Sony haya sido derrotada incluso antes de su lanzamiento.

Anunciado durante la conferencia Connect de Meta, Xbox Cloud Gaming se añadirá a la tienda del casco de RV, permitiéndote emitir la biblioteca de Xbox Game Pass Ultimate a tu Meta Quest 2. Podrás conectar tu mando al casco y jugar a los juegos en una pantalla 2D gigante dentro del casco. Será como jugar en tu cine particular.

Nadella no ha dicho cuándo se implementará Xbox Cloud Gaming para Meta Quest 2 y otros cascos de realidad virtual, y Meta no ha ofrecido más detalles en su publicación en el blog (opens in new tab), así que es posible que tengamos que esperar hasta el 2023 o más para poder jugar a títulos como Halo Infinite y Forza Horizon 5 en un entorno de realidad virtual.

Toma dos

(Image credit: Meta)

No es la primera vez que se puede jugar a títulos de Xbox en un casco de RV. Se puede conectar un Oculus Rift a una Xbox One y crear una experiencia similar en pantalla grande. Sin embargo, Microsoft no continuó este soporte con la Xbox Series X (opens in new tab)|S.

Aunque es similar a sus esfuerzos anteriores, hay una diferencia significativa en lo que Microsoft anunció en la conferencia Connect. La Meta Quest 2 está hecha para ser portátil. Sí, se puede aumentar su potencia conectándola a un PC, pero también permite jugar sobre la marcha. Es fácil meterlo en un pequeño maletín y llevarlo de vacaciones o a casa de un amigo. Xbox Cloud Gaming aprovecha esa mentalidad: no hace falta llevarse la consola, ni un televisor, ni un montón de cables. Conecta los auriculares al WiFi y el mando de Xbox a los auriculares, y ya puedes acceder a un montón de juegos.

A lo largo del crecimiento de Xbox Game Pass, Microsoft habló de llevar sus juegos a tantas pantallas como fuera posible. No sólo en las conectadas a una consola Xbox. Lo que está haciendo con Xbox Cloud Gaming en Meta Quest es una extensión natural.

Talla única

(Image credit: Sony)

También es interesante ver cómo el enfoque de Microsoft sobre los juegos de RV difiere del de Sony. Con la PSVR 2, Sony está redoblando su apuesta por los juegos de RV a medida. Está fabricando su propio hardware y sus propios juegos para PSVR 2, y ampliando las posibilidades de la realidad virtual. He jugado a Horizon: Call of the Mountain, y fue desconcertante el realismo de su mundo. Microsoft no se compromete en absoluto con eso, simplemente ve la RV como una nueva pantalla en la que jugar a sus títulos.

Las desventajas para Sony son el coste de desarrollo de todo el hardware y el software, y el hecho de que sólo puede vender sus juegos a personas que tengan su dispositivo. Su mercado es tan grande como el número de gafas de RV que vende. Sin embargo, las personas que compran el PSVR y el PSVR 2 invierten y buscan comprar experiencias para la tecnología.

Para Microsoft, los costes son mucho menores, ya ha creado los juegos y simplemente los pone a disposición en otro dispositivo. Simplemente aumenta su público potencial al estar disponible en un nuevo ecosistema. Pero, desde el punto de vista del gamer, no ofrece una experiencia de juego que no se pueda obtener en otro lugar: no hay otra forma de jugar a Horizon: Call of the Mountain que no sea en unas PSVR 2, mientras que puedes jugar a Halo Infinite en tu navegador en un portátil.

Sé cuál con cuál preferiría jugar, pero no sé con cuál acabaré jugando más. Puede que el Xbox Cloud Gaming en un casco de RV gane por pura accesibilidad.