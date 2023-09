Por esto el Apple Watch 9 seguirá sin ser rival para Garmin

Quedan pocas horas para que Apple vuelva a ir a por todas. El iPhone 15, los Apple Watch y no sé qué más se anunciarán mañana mismo, 12 de septiembre. En este artículo nos interesa especialmente el Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch 9, y sobre todo en relación con Garmin.

Podría pensarse que estas dos marcas no podrían estar más alejadas, pero las apariencias engañan. El Apple Watch Ultra del año pasado fue, en su inmensa mayoría, un intento de introducirse en el mercado de los relojes para actividades al aire libre, dominado desde hace años por Garmin.

Además, los mejores Garmin también incluyen muchas funciones de los smartwatches "normales". Hace tiempo que dejaron de quedarse sólo en su ámbito deportivo. Por ejemplo, el Apple Watch Ultra se va a renovar con la esperanza de que le permita competir con los mejores relojes Garmin.

Habrá mapas topográficos con información sobre senderos, como colinas, elevación, niveles de dificultad y mucho más. Esto debería hacer que el Apple Watch Ultra (y probablemente también el Ultra 2) sea más atractivo para excursionistas y atletas de resistencia que antes sólo se decantarían por un Garmin.

Aun así, creemos que el Garmin sigue siendo el rey absoluto en lo que a smartwatches se refiere y a continuación vamos a exponer por qué.

(Image credit: Future)

Mayor duración de la batería

La mayor razón para decantarse por (cualquier) Garmin en lugar de un Apple Watch es la duración de la batería. Lo cierto es que al comparar las baterías de los relojes de Apple con los Garmin los resultados son casi humillantes.

Por supuesto, está por ver qué mejoras trae el nuevo Apple Watch, pero podemos apostar a que por mucho que mejoren la duración no van a compensar de repente los días de retraso de la batería; es que es literalmente una diferencia de días, tal vez incluso semanas.

Si te interesa, tenemos una comparativa del Apple Watch Ultra frente al Garmin Fenix 7. Por otro lado, el Apple Watch Ultra tiene el doble de batería que el Apple Watch Series 8. Esto equivale a 36 horas. Esto se traduce en 36 horas, y si activas el modo de ahorro de batería, tu smartwatch durará unas 60 horas. Además, Apple afirma que con el GPS activado, el Apple Watch Ultra durará 12 horas.

(Image credit: TechRadar)

Para el rendimiento de un smartwatch puro, está bastante bien, pero luego vienen los Garmin. El Garmin Fenix 7 permite usar el GPS durante 57 horas con la batería llena. En modo estándar dura 18 días y con el modo de ahorro de batería la friolera de 57 días. Eso sin mencionar que algunos modelos de Garmin también permiten cargar el smartwatch mediante energía solar. El Garmin Instinct 2 Solar técnicamente puede durar indefinidamente con una sola carga, siempre que camines bajo el Sol lo suficiente.

El Garmin Instinct Crossover Solar también tiene un modo Expedición en el que el smartwatch contacta con el GPS cada hora para rastrear y transmitir tu ubicación. Por tanto, es posible, según Garmin, llevarlo hasta 327 días siempre que camines al Sol 3 horas al día.

Resumiendo: con Garmin no tienes que preocuparte de poner el reloj a cargar cada noche. Eso ayuda mucho a los despistados a los que se les olvida poner a cargar su smartwatch, mientras que si quieres hacer un seguimiento del sueño, no tendrás que preocuparte por cargar el reloj durante el día, lo cual no es muy práctico.

(Image credit: Matt Evans)

Más opciones

Garmin lleva años fabricando wearables y, en comparación, Apple acaba de empezar. El objetivo original de Garmin era la localización, pero se ha convertido en una marca apta para todo tipo de deportes.

La empresa es más conocida por sus relojes dedicados al deporte (como las series Forerunner y Fenix) y sus elegantes pulseras de activdiad, como el Garmin Fenix 7. La llegada del Garmin Venu 2 (y el Venu 2 Plus) supuso un paso más en el mercado de los smartwatches clásicos, donde se encuentran marcas como Apple y Samsung. Con el reciente anuncio del Venu 3 y Venu 3S, ese número no hace más que aumentar.

La otra razón principal por la que tiene sentido elegir un Garmin frente a un Apple Watch es que un Garmin funciona perfectamente tanto con iOS como con Android, mientras que el Apple Watch está lógicamente hecho por y para el sistema de Apple.

Los relojes Garmin duran un tiempo ridículamente largo, así que si alguna vez decides cambiar de un Samsung Galaxy S23 Ultra al iPhone 15, puedes estar seguro de que tu smartwatch seguirá funcionando correctamente.