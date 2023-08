Garmin presenta el Garmin Venu 3 con 14 días de autonomía y detección de siestas

Garmin ha anunciado el Garmin Venu 3, el último de su serie Venu orientada al estilo de vida. Disponible en dos tamaños diferentes, el reloj incorpora las nuevas y avanzadas funciones de sueño de Garmin, como Sleep Coach y detección de siestas, perfiles de entrenamiento específicamente adaptados a usuarios de sillas de ruedas y una batería con una duración de 14 días. El Garmin Venu 2 encabeza nuestra lista de mejores relojes Garmin, y el Venu 3 promete ser aún mejor.

El Garmin Venu 3 ya está disponible, a partir de 499,99€, y tiene el mismo precio tanto para el Venu 3 (45mm) como para el modelo más pequeño Venu 3S (41mm). El Venu 3 tiene una autonomía de hasta 14 días en modo smartwatch y de hasta 26 horas en modo GPS. El 3S es un poco más corto, con 10 días de batería y 21 horas en modo GPS.

Puedes encontrar más detalles en la siguiente tabla de especificaciones, pero por lo demás, los dos relojes son bastante similares, con pantallas AMOLED, Corning Gorilla Glass 3, caja de acero inoxidable y bisel de polímero reforzado con fibra. Todo lo habitual en los relojes de gama media de Garmin.

Lo que ha cambiado son las funciones, empezando por el sueño. Sleep Coach ahora te ofrece consejos de sueño personalizados, incorporando tus datos de ejercicio y recuperación en un nuevo gráfico en adelante. Por último, las siestas se registran automáticamente, por lo que puedes dormirte y el reloj será capaz de saberlo en cuestión de minutos, incorporando automáticamente esas siestas a tu algoritmo de recuperación. Impresionante, incluso sin tener en cuenta todas las funciones habituales de Garmin, como el seguimiento de la temperatura de la piel y la variabilidad de la frecuencia cardiaca.

Los perfiles de entrenamiento basados en silla de ruedas ofrecen a los usuarios de sillas de ruedas una selección de entrenamientos personalizados e información exclusiva, como el número de pulsaciones diarias, alertas de cambio de peso para comprobar el movimiento lateral y entrenamientos animados en la muñeca para seguir, una primicia para Garmin. Éstas se unen a otras nuevas funciones deportivas como la creación de entrenamientos a intervalos para correr y montar en bicicleta.

Un altavoz y un micrófono integrados permiten atender y recibir llamadas en la muñeca, como uno de los mejores relojes para iPhone.

Garmin Venu 3: especificaciones

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Garmin Venu 3 (45mm) Garmin Venu 3S Dimensiones 45 x 45 x 12 mm 41 x 41 x 12 mm Peso 46g con correa de silicona 40g Pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas y 454 x 454 px AMOLED de 1,5 pulgadas y 480 x 480 px Carcasa / Bisel Acero inoxidable, polímero reforzado con fibra Acero inoxidable, polímero reforzado con fibra GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batería 14 días, 26 horas Sólo GPS 10 días, 21 horas Sólo GPS Memoria interna 8GB 8GB Conexión Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Resistencia al agua 5ATM 5ATM

Una sorpresa revelada anticipadamente

La repentina revelación del Garmin Venu 3 unos días antes de IFA 2023, la mayor conferencia tecnológica del momento, es muy sorprendente. Sin embargo, el Garmin Venu 3 se perfila como un reloj increíble, con todo tipo de novedades que ni siquiera habíamos previsto.

El entrenamiento del sueño y la detección de siestas ya se preveían, tal y como habíamos oído unos días antes del anuncio, pero la incorporación de funciones de fitness centradas en las sillas de ruedas es una noticia fantástica. Durante demasiado tiempo, los atletas en silla de ruedas han tenido menos formas significativas de seguir su progreso, y la adición de pulsaciones diarias y modos de entrenamiento dedicados significa que los usuarios de sillas de ruedas tienen un lugar dedicado en la arquitectura de diseño de Garmin.

Por lo demás, el smartwatch de Garmin orientado al estilo de vida va viento en popa, con la pantalla AMOLED, el seguimiento mejorado del sueño (los usuarios de Apple deben cargar hasta dos veces al día para obtener el tipo de servicio que Garmin puede ofrecer hasta dos semanas) y la funcionalidad de llamada en el reloj. La aplicación Garmin Connect es también una increíble herramienta de entrenamiento.

Para los entusiastas del fitness, vemos un verdadero competidor, como el antiguo Venu, y un auténtico rival del Apple Watch. No ha cambiado mucho externamente (después de todo, si no está roto, no lo arregles), pero estamos impacientes por tener el reloj en la mano.