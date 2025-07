No es de extrañar que a las empresas de fitness les encante el modelo de suscripción: les garantiza ingresos mucho después de la compra inicial de un smartwatch o una pulsera de actividad, y la mayoría de las grandes empresas del sector ahora ofrecen la opción de pagar una cuota mensual para acceder a información adicional de tus datos de salud y funciones adicionales para tus aplicaciones y dispositivos.

Los comentarios del Dr. Hon Pak, director de Salud Digital de Samsung, han revelado que una suscripción de salud es una idea que Samsung también está "explorando", y que posiblemente se anuncie junto con el Galaxy Watch 8 o el Galaxy Ring 2.

Esto, por supuesto, tendría repercusiones en los mejores teléfonos Samsung y en todos los demás dispositivos que incluyen la app Samsung Health. Aunque creo que ya he llegado al límite en cuanto a suscripciones digitales, hay algunas maneras específicas en que Samsung podría tentarme a suscribirme a otro servicio, pero tiene que merecer la pena.

1. Herramientas que realmente mejoran la salud y la condición física

Samsung Galaxy Watch 7 (Image credit: Samsung)

Me interesa mejorar mi salud y mi estado físico, pero no sé por dónde empezar: desde videos de YouTube y artículos instructivos hasta coaching con IA e influencers en redes sociales, hay una cantidad abrumadora de consejos. Lo que realmente necesito es una fuente confiable que me ayude con todo, desde planes de entrenamiento hasta consejos nutricionales.

Si Samsung Health me lo puede ofrecer, consideraría pagarlo. Ya sea a través de videos, guías personalizadas u otra cosa, necesito tener claro qué debo hacer para llevar una vida más saludable. Sin embargo, me gustaría ver un progreso real gracias a mi suscripción, ya sea poder correr más rápido durante más tiempo o levantarme de la cama con energía extra. Si no, ¿qué estoy pagando?

Al menos, si es una suscripción mensual, podré cancelarla si no veo ningún cambio.

2. Funciones que realmente me ahorren dinero

Strava (Image credit: Strava)

Hay varias suscripciones digitales por las que pago con gusto, y todas tienen en común que me ayudan a trabajar mejor y de forma más eficiente. Las suscripciones que me ahorran tiempo o me permiten trabajar de forma más inteligente se amortizan solas, o incluso me ahorran dinero en general.

Tomemos como ejemplo YouTube Premium. Claro que YouTube es gratis, pero pagar me ahorra mucho tiempo viendo y haciendo clic en anuncios, y me evita tener que pagar Spotify (ya que YouTube Music Premium está incluido).

¿Qué tal una suscripción de salud? Quizás una que tenga funciones comparables a las de las apps de running, meditación y nutrición de pago, y que pueda combinarlas todas. Para endulzar aún más la oferta, ¿qué tal un descuento en los wearables de Samsung? Sin duda, una situación beneficiosa para Samsung.

3. Datos que realmente tengan información relevante

Garmin Fenix 8 (Image credit: Mike Sawh)

Se ha vuelto un cliché que las suscripciones de salud ofrezcan información más avanzada sobre tus datos: a menudo, es una promesa vaga que no suele ser gran cosa. Garmin Connect+, por ejemplo, promete algo llamado "Inteligencia Activa" que aparentemente ofrece a los usuarios "información y sugerencias personalizadas" (con la ayuda de IA, por supuesto).

Se agradecería mucho disponer de información realmente reveladora, aunque nadie parece haber resuelto este problema por completo todavía. Los monitores de actividad acumulan una gran cantidad de datos cada día, muchos de los cuales nunca se analizan adecuadamente, como montones de fotos respaldadas en la nube.

Dame consejos y sugerencias realmente útiles, por favor, Samsung. ¿Cuánto mejora mi estado físico cada partido de fútbol sala? ¿Qué días de la semana necesito más motivación para hacer ejercicio? ¿Bebo más agua si me acuesto antes? Ayúdame a entender las estadísticas que estoy acumulando, y puede que me registre.

Lo que Samsung debe evitar: atrapar a los usuarios

Aún no hemos visto una suscripción tan de pesadilla como las de Black Mirror. (Image credit: Netflix)

Algo que me hace dudar sobre suscribirme a otra suscripción digital es el miedo a quedar atrapado en otro producto y otro ecosistema, sin poder salir a menos que quiera tirar años de datos y funciones de las que he llegado a depender.

Es algo que quizás hayan visto en la última temporada de Black Mirror: una pareja, con suerte, atrapada en una suscripción que gradualmente añade más y más publicidad (¿eres tú, Netflix?) y elimina más y más funciones. La experiencia se vuelve realmente horrible, pero no suscribirse es aún peor.

Samsung Health ya es compatible con servicios como Health Connect de Android, y los datos de cualquier extra que ofrezca una suscripción no deberían estar bloqueados, sino disponibles para exportar y usar en otros lugares y en otros formatos.