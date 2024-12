Una nueva filtración de la Nintendo Switch 2 nos da más información sobre el posible diseño de la consola y su nombre oficial

Se habría filtrado nueva información sobre la Nintendo Switch 2

Sugiere que el nombre de la consola podría ser simplemente «Nintendo Switch 2»

También apoya las afirmaciones sobre los mandos Joy-Con magnéticos

Una nueva información filtrada sobre Nintendo Switch 2 podría darnos nuevos detalles sobre la próxima consola.

Según informa The Verge, un usuario de Reddit con el nombre de usuario «NextHandheld» se ha hecho supuestamente con una unidad de Nintendo Switch 2. El medio afirma haber visto dos fotos que podrían confirmar este hecho: una muestra un posible dock de Switch 2 y la otra, el raíl del mando y la bisagra del pie de apoyo de la consola.

The user claims that the console could be announced as soon as January. This would line up with Nintendo's earlier confirmation that a Switch successor will be announced "'within this fiscal year" - which is to say before March 31, 2025.

La imagen del dock también podría darnos una primera idea real de la marca de la consola. Al parecer, tiene un logotipo parecido al de la Nintendo Switch original, aunque con el número dos añadido, lo que sugiere que podría conocerse formalmente como «Nintendo Switch 2».

Según el usuario de Reddit, el dock no cuenta con más puertos que su homóloga Nintendo Switch OLED. Hay dos conectores USB-A, un puerto HDMI, un puerto ethernet y un conector USB-C presumiblemente para la alimentación.

Las fotos también parecen confirmar el largo rumor de que los mandos de la Nintendo Switch 2 se fijarán mediante imanes. Un gran botón en la parte trasera de los Joy-Con servirá para retirarlos. Si quieres hacerte una idea de cómo podría ser, la compañía de accesorios de terceros Dbrand compartió recientemente un render 3D que potencialmente ofrece un primer vistazo a la consola portátil.

Además de todo esto, el usuario también afirma que los mandos contarán con thumbsticks de efecto Hall más duraderos, lo que eliminará por fin el temido desvío de los Joy-Con. También está la cuestión del renovado soporte de la consola, que supuestamente tendrá forma de «U».

Es un montón de información, la mayoría de la cual parece bastante plausible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fuente sigue siendo una cuenta anónima de Reddit y, aunque puede que tengan algunas imágenes convincentes, esto no es ni mucho menos un anuncio oficial, así que hay que tomárselo con pinzas. Tendremos que esperar a una revelación oficial para ver si estas últimas afirmaciones son ciertas.