¿Seguirá mereciendo la pena comprar una Nintendo Switch en 2024?

2023 fue un año movidito para las consolas portátiles. Asus presentó primero el ROG Ally, luego llegó el Lenovo Legion Go, y Valve también decidió recientemente lanzar una nueva versión del Steam Deck con pantalla OLED. También tenemos la PlayStation Portal, que no es técnicamente una consola portátil de juegos, pero se le parece. Por supuesto, todavía está la Nintendo Switch, que ahora data de 2017 y definitivamente no es la opción más potente.

A pesar de esta competencia, la Nintendo Switch sigue siendo una consola popular. La propia Nintendo sigue desarrollando nuevos juegos para la consola y ahora tiene casi siete años de juegos para elegir. Su bajo precio en comparación con la competencia también hace que la Nintendo Switch sea un regalo popular durante la temporada navideña. La pregunta que muchos se hacen ahora es si sigue mereciendo la pena comprar un dispositivo que tiene casi siete años. Aquí intentamos dar una respuesta clara.

Tres versiones con el mismo interior

Cuando hablamos de "la Nintendo Switch", hay tres opciones: la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch normal y la Nintendo Switch OLED. Aunque estas tres versiones se lanzaron en momentos diferentes, son casi exactamente iguales por dentro. Equipadas con el mismo procesador, son igual de potentes. Repasamos brevemente las diferencias entre estas tres versiones de la Nintendo Switch y mencionamos también los precios medios a los que puedes comprarlas ahora.

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch

Aunque la Nintendo Switch original se lanzó en 2017, tuvo una actualización en agosto de 2019. La actualización se refería únicamente a la batería, que recibió una mayor capacidad sin tener que agrandar físicamente la consola. Además, el precio de venta recomendado no se ajustó y puedes asumir que cualquier Nintendo Switch nueva que encuentres ahora en las tiendas es un modelo con la batería actualizada. Esta Switch tiene una pantalla LCD de 6,2 pulgadas y 32GB de almacenamiento interno que puedes ampliar con una tarjeta de memoria. En la parte trasera encontrarás un pequeño y no muy resistente pie de apoyo que te permitirá tenerla enderezada sobre una mesa.

(Image credit: Getty Images, Olly Curtis, Future Publishing)

Nintendo Switch Lite

En 2019 se nos presentó la Nintendo Switch Lite. Se trataba de una versión algo más pequeña de la consola que no se podía conectar a un televisor para jugar en una pantalla más grande. La Nintendo Switch Lite es, por tanto, una videoconsola portátil en estado puro, ya que ni siquiera con accesorios es posible conectarla a una pantalla más grande. Sin embargo, como se ha indicado, es exactamente igual de potente que la Nintendo Switch normal. Los juegos, por tanto, no van a funcionar peor. También tiene una pantalla ligeramente más pequeña de 5,5 pulgadas, pero 32GB de almacenamiento interno que puedes ampliar con una tarjeta de memoria. Así que la Switch Lite está pensada para los jugadores que no quieren jugar en un televisor y quieren ahorrarse unos euros.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch OLED

La última versión de Nintendo Switch data de 2021 y es la Nintendo Switch OLED. El nombre ya te dice casi todo lo que necesitas saber, ya que cuenta con una pantalla OLED más grande de 7 pulgadas en lugar de una pantalla LCD. Además, los materiales son algo más resistentes, el pie de apoyo es más grande y estable, tiene 64GB de almacenamiento interno en lugar de 32GB y el dock tiene conexión Ethernet para los jugadores que prefieran internet por cable. El procesador interior vuelve a ser el mismo. Esto significa que la Nintendo Switch OLED es tan potente como la Nintendo Switch Lite.

La competencia es dura... pero también más cara

Nintendo Switch nunca ha sido la consola más potente y, casi siete años después de su lanzamiento, es con diferencia la más floja que se puede encontrar. Al mismo tiempo, también es la consola/portátil más barata, a pesar de que Nintendo apenas ha reducido el precio de venta recomendado después de todos estos años. Otra cosa que Nintendo no conoce bien es la palabra "descuento". A veces puedes encontrar un paquete decente, pero descuentos en las consolas individuales nunca verás.

Si te fijas en la competencia, verás precios que son fácilmente el doble de altos. Sin embargo, esto no es del todo injustificable, ya que todos esos competidores están equipados con procesadores más potentes, mayor almacenamiento interno, pantallas más avanzadas y mucho más. A continuación, enumeramos los competidores con sus principales características y especificaciones.

(Image credit: Valve/Future)

Steam Deck

La primera "competidora" de la Nintendo Switch fue la Steam Deck, que apareció en febrero de 2022. En pocas palabras, la Steam Deck es una Nintendo Switch más potente en la que puedes jugar a juegos de Steam Store. La versión básica de la Steam Deck de 2022 tenía un precio de venta recomendado de 419 euros y por ella se obtenían 64GB de almacenamiento eMMC integrado. Es cierto que esa era la versión no recomendada, ya que el almacenamiento eMMC es más lento y esto puede afectar negativamente al rendimiento de los juegos. La versión recomendada de Steam Deck tenía 256 GB de almacenamiento NVMe (un tipo de almacenamiento más rápido) y su precio de venta recomendado era de 549 euros. Cualquiera que fuera la versión que compraras, tenía la misma pantalla LCD de 7 pulgadas. Recientemente, llegó una sucesora con una pantalla OLED de 7,4 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz, una duración de la batería mejorada y un procesador ligeramente más potente.

(Image credit: Future)

Asus ROG Ally

Después de más de un año sin competencia, llegó el Asus ROG Ally. Su precio de venta recomendado era incluso un poco más alto, ya que te gastarás al menos 799 euros en este dispositivo portátil para juegos. A diferencia del Steam Deck, en el Asus ROG Ally podrás jugar a cualquier juego (y no sólo a los de la Steam Store). De hecho, este dispositivo portátil ejecuta Windows 11 y, en teoría, se puede utilizar el ROG Ally como un ordenador normal cuando se conecta a un monitor y se conecta un ratón y un teclado. Aunque el rendimiento es muy similar al del Steam Deck, el ROG Ally tiene una pantalla de 7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz y un almacenamiento base superior de 512GB.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Legion Go

En septiembre de este año, Lenovo también decidió arriesgarse y nos permitió conocer la Legion Go. La forma más fácil de describirla es como un cruce entre la Nintendo Switch y la Asus ROG Ally. A saber, tiene más o menos el mismo hardware que la ROG Ally con la mayor diferencia de que puedes quitar los dos mandos de los laterales como los Joy-Con de la Nintendo Switch. También se trata de la portátil de juegos más grande, con una enorme pantalla de 8,8 pulgadas. Los mandos desmontables también son cuatro veces más gruesos que los de la Nintendo Switch. Por desgracia, el precio no era un término medio entre la Switch y la ROG Ally, ya que aquí también te gastarás 799 euros por 512GB de almacenamiento.

(Image credit: Lenovo)

Los juegos deben ser el factor decisivo

En términos de potencia y especificaciones, Nintendo Switch tiene que ceder. Mientras que las otras tres opciones pueden alcanzar los 90Hz y 120Hz para una jugabilidad extremadamente fluida, Nintendo Switch se queda estancada en 60Hz y una resolución de 1080p. La PS5, por ejemplo, puede ejecutar juegos en 4K a 120Hz y la Nintendo Switch empieza a sudar solo de pensarlo. Aun así, las consolas portátiles no son solo una cuestión de especificaciones, sino también de los juegos a los que puedes jugar.

Tanto Steam Deck como ROG Ally y Legion Go tienen más o menos la misma gama de juegos para elegir. En el caso de Steam Deck, se limita a todo lo que puedes encontrar en Steam Store (a menos que quieras esforzarte un poco más), mientras que con los otros dos puedes instalar teóricamente cualquier juego como en un PC de juegos normal o en un portátil. Aun así, no todos los juegos están igualmente optimizados para estos dispositivos. Aunque el Steam Deck se desarrolló específicamente para juegos de la tienda Steam, sigue habiendo juegos que son demasiado exigentes y no se ejecutan con fluidez. Lo mismo ocurre con los dispositivos portátiles de Asus y Lenovo. De todos modos, los juegos que funcionan exclusivamente con ratón y teclado no son una opción. El objetivo de un dispositivo portátil de juegos compacto es que puedas sostenerlo y no tengas que colocarlo en un escritorio para jugar con un ratón y un teclado.

(Image credit: Nintendo)

Aunque Nintendo nunca se ha caracterizado por consolas potentes, siempre ha desarrollado juegos excelentes. Además, sólo puedes jugar a un juego de la propia Nintendo en una consola Nintendo. ¿Te vuelven loco Mario, Pokémon o The Legend of Zelda? Entonces todos los caminos conducen a la Nintendo Switch, ya que es la única consola en la que puedes jugar a juegos de estas series. Además, todos los juegos de Nintendo también están desarrollados para Nintendo Switch. Como resultado, todo funciona sin problemas, a pesar de que la consola tiene casi siete años.

La canción de Nintendo Switch está lejos de terminar, puesto que allá por septiembre, Nintendo anunció que lanzará un remake de Luigi's Mansion 2 en agosto de 2024. Así que no solo tienes siete años de juegos punteros a los que jugar, sino también nuevos juegos que van a salir. Los juegos más antiguos también tienen más probabilidades de obtener descuentos en la Nintendo eStore, en las tiendas Y también puedes encontrarlos de segunda mano por un precio más bajo. Como ves, una consola antigua no siempre es una mala noticia.

¿Deberías comprar una Nintendo Switch en la actualidad?

(Image credit: Lenovo)

Concluimos con la pregunta clave: ¿sigue mereciendo la pena comprar una Nintendo Switch en 2023? Nuestra respuesta es, sin duda, sí. Puede que el precio de la consola en sí no haya bajado con el paso de los años, pero sigue siendo la portátil de juegos más barata y con juegos que sabes que simplemente van a funcionar. Este último punto es importante, porque no vas a tener resolución 4K ni 120Hz, sino solo 1080p y 60Hz. Por lo que a nosotros respecta, eso está bien, ya que todos los juegos propios de Nintendo están desarrollados específicamente para Nintendo Switch. También hay una enorme oferta de juegos y un número creciente de juegos de segunda mano a precios más bajos.

Sin embargo, hay una pequeña nota al margen. En la Nintendo Switch también se puede jugar a juegos de otros desarrolladores, pero no siempre sin problemas. Por ejemplo, el popular Hogwarts Legacy también apareció para Nintendo Switch después de unos meses, pero las críticas no son suaves debido a un rendimiento decepcionante y numerosas pantallas de carga. Algunos juegos gratuitos como Fortnite también funcionan en Nintendo Switch. Aunque todo sea dicho con "funcionan", ya que incluso una portátil gaming barata podrá ejecutar mejor el juego. Recomendamos echar un vistazo a la oferta de juegos de la propia Nintendo antes de comprarla. Si ves allí suficientes títulos que te atraigan, entonces la Nintendo Switch es una excelente inversión que disfrutarás durante años.