Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: ¿qué Switch es la mejor para ti?

La Nintendo Switch OLED (opens in new tab) es el último modelo que se ha lanzado al mercado de esta línea de consolas. Aunque no es la Switch Pro (opens in new tab)que esperábamos, es un modelo interesante ya que cuenta con una pantalla más grande que la Switch estándar (opens in new tab)y además es una llamativa pantalla OLED. Además, viene con algunas mejoras en la experiencia de usuario de la consola que son muy bienvenidas.

Pero en esta comparativa queremos comparar la Nintendo Switch OLED con la Nintendo Switch Lite (opens in new tab), ya que una es el modelo que cuesta más dinero y la otra el que menos, por lo que es normal que a la hora de comprar te preguntes si te vale la más barata, o si merece la pena pagar algo más. Eso es precisamente lo que pretendemos aclarar aquí, poniendo una frente a la otra para ver las diferencias que encontramos.

Nota: Si lo que te interesa es la comparativa entre la Switch OLED y la Switch estándar (opens in new tab), también hemos desglosado sus diferencias en otro artículo, que encontrarás pinchando aquí (opens in new tab).

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Future)

La Nintendo Switch OLED cuesta en España 349,99€ y se lanzó el 8 de octubre de 2021. Es técnicamente la cuarta versión de la consola Nintendo Switch, ya que Nintendo renovó el modelo original en 2019 con una mayor duración de la batería y una CPU más eficiente, cuando también lanzó la Nintendo Switch Lite.

Hablando de la Switch Lite, esta consola, que solo funciona en modo portátil, se lanzó en 2019 por un precio más bajo de 219€. Esto significa que la Lite cuesta 131€ menos que la OLED, lo que supone un ahorro a tener en cuenta.

Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿merece la pena gastar un poco más por lo que te ofrece la OLED? ¡Veámoslo!

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: diseño y características

(Image credit: Nintendo)

La Nintendo Switch OLED tiene un aspecto casi idéntico al de la consola Switch original, con mandos Joy-Con extraíbles, la misma disposición de los botones e igualmente está disponible en color azul y rojo neón, aunque también tiene una opción blanca muy elegante. La mayor diferencia es la potente pantalla OLED de la consola, que tiene 7 pulgadas en comparación con la pantalla de 6,2 pulgadas de la original, con unos marcos más finos que le dan un aspecto más moderno.

El soporte de la Nintendo Switch OLED también se ha renovado. Es ahora mucho más ancho, fiable, y ajustable, lo que permite colocar la consola en más ángulos cuando la uses en modo sobremesa. La Switch OLED también está equipada con mejores altavoces y 64GB de almacenamiento interno, lo cual es el doble de lo que ofrece la original y la Lite. Todo ello sin apenas aumentar el tamaño y el peso de la consola.

Aquellos que se hagan con la Nintendo Switch OLED tendrán acceso a una base mejor diseñada que la de la original, que cuenta con bordes redondeados y un puerto Ethernet integrado que te permite disfrutar de una conexión más fiable cuando juegues online (en la original necesitarás comprar un adaptador por separado para hacer esto). A continuación te dejamos las especificaciones de la Nintendo Switch OLED:

Tamaño: 24.13 cm x 1.4 cm x 10.16 cm (con los Joy-Con acoplados)

24.13 cm x 1.4 cm x 10.16 cm (con los Joy-Con acoplados) Peso: Unos 322 g / 426.38g con los mandos Joy-Con acoplados

Unos 322 g / 426.38g con los mandos Joy-Con acoplados Pantalla: Pantalla multi-táctil capacitiva / 7 pulgadas OLED

Pantalla multi-táctil capacitiva / 7 pulgadas OLED Resolución: 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU: procesador Nvidia Custom Tegra

procesador Nvidia Custom Tegra Almacenamiento: 64GB (se puede expandir con una tarjeta microSDHC o microSDXC hasta 2TB)

64GB (se puede expandir con una tarjeta microSDHC o microSDXC hasta 2TB) Inalámbrica: WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Salida de imagen: hasta 1080p a través del HDMI en modo TV, 720p en modo portátil y sobremesa

hasta 1080p a través del HDMI en modo TV, 720p en modo portátil y sobremesa Salida de audio: 5.1 LPCM

5.1 LPCM Altavoces : Estéreo

: Estéreo Conector USB: USB Tipo-C para cargar la consola

USB Tipo-C para cargar la consola Tiene conexión de audio jack de 3.5mm

Duración de la batería: aproximadamente 4.5-9 horas

aproximadamente 4.5-9 horas Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Ahora hablemos de la Nintendo Switch Lite, que es el modelo que más se diferencia de los demás.

La Lite prescinde de esa naturaleza híbrida de la Switch OLED y la estándar, ya que es una consola puramente portátil. Eso también hace que sea la única Switch con un D-Pad dedicado (la típica cruz de direcciones). Sin embargo, no la puedes acoplar con la TV, por lo que no se pueden mostrar los juegos en la tele más grande. Además, tampoco se pueden quitar los Joy-Cons (van incrustados en la consola).

Para potenciar su naturaleza portátil, la Lite es más pequeña, con una pantalla de 5.5 pulgadas (frente a las 7 pulgadas de la OLED). Por otro lado, está disponible en más colores, y más llamativos, que son coral, azul, gris, turquesa y amarillo.

Desde el punto de vista técnico, la Switch Lite está a la altura de la Nintendo Switch OLED. Sin embargo, no tiene una duración de batería tan impresionante, con una media de 3 a 7 horas frente a las 4,5 a 9 horas. de la OLED

Estas son las especificaciones de la Nintendo Switch Lite:

Tamaño: 20 cm x 1.4 cm x 9 cm

20 cm x 1.4 cm x 9 cm Peso: Aproximadamente 277g

Aproximadamente 277g Pantalla: Pantalla multi-táctil capacitiva / 5.5 pulgadas LCD

Pantalla multi-táctil capacitiva / 5.5 pulgadas LCD Resolución: 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU: procesador Nvidia Custom Tegra

procesador Nvidia Custom Tegra Almacenamiento: 32GB (se puede expandir con una tarjeta microSDHC o microSDXC hasta 2TB)

32GB (se puede expandir con una tarjeta microSDHC o microSDXC hasta 2TB) Inalámbrica: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Altavoces: Estéreo

Estéreo Conector USB: USB Tipo-C para cargar la consola

USB Tipo-C para cargar la consola Tiene conexión de audio jack de 3.5mm

Duración de la batería: aproximadamente 3-7 horas

aproximadamente 3-7 horas Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: juegos

(Image credit: Nintendo)

La buena noticia es que tanto con la Switch OLED y como con la Switch Lite podrás jugar a todos los mejores juegos disponibles de Nintendo Switch. Nintendo ha señalado que las experiencias con los accesorios Toy-Con de la serie Nintendo Labo pueden diferir debido a la pantalla más grande de la Switch OLED.

Sin embargo, hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, es importante recordar que la Nintendo Switch Lite no te permitirá disfrutar de los juegos en la pantalla grande de tu televisión, ya que es un dispositivo estrictamente portátil.

Por otro lado, tampoco podrás separar los Joy-Con de la Switch Lite para divertirte en modo multijugador. Como los mandos de la Switch Lite son fijos, no ofrecen la función Vibración HD, controles de movimiento, ni la cámara de movimiento IR de los Joy-Con del modelo OLED y del estándar. Esto significa que cualquier juego que necesite alguna de estas cosas requerirá que conectes unos mandos Joy-Con adicionales a través de la conexión inalámbrica en la Nintendo Switch Lite.

Volviendo al modo portátil, la pantalla LCD de la Lite no mostrará los contenidos de forma tan alucinante como la nueva pantalla OLED.

Sin embargo, la Switch Lite es considerablemente más barata y sigue siendo una gran manera de jugar a los últimos juegos de Switch, por lo que tendrás que pensar en tus preferencias a la hora de elegir.

Otro aspecto en el que la Nintendo Switch OLED tiene una clara ventaja sobre la Nintendo Switch Lite en lo que respecta a los juegos es que tiene 64GB de almacenamiento interno frente a los 32GB de la Lite. Eso significa que tendrás más espacio para guardar tus juegos si te gusta descargarlos digitalmente desde la Tienda online de Nintendo Switch.

Dicho esto, puedes ampliar el almacenamiento de ambas consolas Switch gracias a la ranura para tarjetas microSD, que admite tarjetas compatibles de hasta 2TB.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: conclusión

(Image credit: Nintendo)

El modelo más reciente, la Nintendo Switch OLED, sin dudas atraerá a los que quieran la mejor experiencia de Switch disponible. Pero la Nintendo Switch Lite sigue siendo una propuesta atractiva por su precio más económico y su formato más portátil.

Aunque ambas consolas están genial, la Switch OLED ofrece más flexibilidad a la hora de jugar, ya que podrás usarla en modo portátil sobre la marcha (igual que la Lite), pero también podrás jugar en casa como si fuera una consola tradicional conectándola a un televisor más grande.

En este aspecto cabe señalar que la Switch OLED no te ofrecerá una experiencia distinta ni mejorada respecto a la Switch estándar cuando la uses en el modo TV, ya que no trae la actualización a 4K que todos esperábamos. Ahora bien, la OLED sí que es la mejor de todas a la hora de jugar en modo portátil, gracias a su llamativa pantalla OLED, que además es más grande que las de las demás.

La elección entre las dos consolas se reducirá a la forma en que quieres usar tu Switch. Si solo planeas jugar en modo portátil, y quieres un formato más compacto, entonces la Nintendo Switch Lite puede ser la mejor opción para ti, y además, con el dinero que ahorrarás podrás comprarte otro juego. Por otro lado, si quieres disfrutar de todo lo que ofrece la Switch, incluido el modo TV, el modo portátil y el modo de sobremesa, te recomendamos la Nintendo Switch OLED, aunque sea más cara.

Te dejamos a continuación los enlaces a las demás comparativas de Nintendo Switch que tenemos: