La Nintendo Switch 2 es más necesaria que nunca

Cuando Nintendo Switch llegó a las estanterías en el 2017, su naturaleza híbrida y su portabilidad parecieron revolucionarias en un mundo de consolas predominantemente domésticas. Aunque esta novedad eclipsó los problemas de rendimiento de la consola en su lanzamiento, sus problemas son ahora más difíciles de ignorar.

En lo que respecta al rendimiento, es innegable que la consola se queda corta en el mundo digital actual, especialmente en comparación con las consolas de actual generación, que son capaces de funcionar a 12fps, mientras que Nintendo Switch lucha a veces por mantener los 30fps.

Con el paso de los años, es difícil negar que las especificaciones poco potentes de la Nintendo Switch han hecho que la consola pierda parte de su encanto. Aunque sigue siendo la consola portátil líder, muchos jugadores recurrirán a alternativas como la Xbox Serie X y la PS5 para su ración de juego en casa.

Pero con la Switch cumpliendo ya cinco años, no es simplemente una Nintendo Switch mejorada lo que deberíamos pedir para rejuvenecer la oferta de hardware de Nintendo, sino la siguiente iteración de la consola: la Nintendo Switch 2.

El patrón del pasado

(Image credit: Shutterstock/Interneteable)

Siguiendo la cronología de las consolas de Nintendo, un intervalo de cinco años es aproximadamente la vida media entre lanzamientos, lo que es un motivo para mirar hacia el futuro a medida que la Nintendo Switch envejece. La Nintendo Wii, por ejemplo, salió a la venta en el 2006 y también se consideró revolucionaria por la introducción de los controles de movimiento. Sin embargo, su sucesora, la Wii U, aún salió a la venta en el 2012, seguida de la Nintendo Switch en el 2017.

Este patrón de cinco a seis años entre lanzamientos de consolas Nintendo tampoco es nuevo. Si nos remontamos al lanzamiento de la NES en el 85, la SNES le siguió solo seis años después. Así que aunque la próxima Nintendo Switch no sea inminente, siguiendo el patrón, el lanzamiento de una nueva consola de Nintendo debería estar en el horizonte.

Por supuesto, la Nintendo Switch OLED se diseñó para eclipsar a su predecesora y ofrecer algo de más sustancia desde el punto de vista visual. Pero lo cierto es que el tiempo dedicado a la variante OLED debería haberse invertido en el siguiente gran paso de la consola híbrida de Nintendo: mejorar el procesador en lugar de embellecer la pantalla.

Se suponía que la OLED iba a suponer una mejora con respecto a la Nintendo Switch estándar y la Nintendo Switch Lite, pero aparte de una pantalla más brillante, un soporte más resistente y unos altavoces ligeramente mejorados, no hay ninguna diferencia en el rendimiento de los juegos. En realidad, Nintendo Switch OLED no es la Nintendo Switch Pro que esperábamos. La consola no tiene nada de profesional.

Un cambio muy necesario

(Image credit: Nintendo)

La decepción con el lanzamiento de la OLED significa que no es solo hora de una actualización; es hora del siguiente paso en la línea de tiempo de la consola de Nintendo. Pero para que el lanzamiento de la continuación de la Nintendo Switch tenga éxito, habría que hacer algunos cambios bastante drásticos, haciendo hincapié principalmente en el rendimiento. Si el próximo lanzamiento de Nintendo quiere tener éxito, tiene que ser capaz de satisfacer las expectativas de los gamers de la próxima generación sin perder ni un ápice de su encanto portátil.

Si el próximo lanzamiento de Nintendo quiere tener éxito, tiene que ser capaz de satisfacer las expectativas de los gamers de nueva generación sin perder ni un ápice de su encanto portátil.

Pero a mayor potencia, mayor tamaño. Así que, aunque una Nintendo Switch 2 sería un paso adelante muy necesario en el gaming portátil, probablemente habría que sacrificar algunos aspectos de la Nintendo Switch. La delgada apariencia de la Switch probablemente se vería ampliada para dar espacio al hardware necesario, y una batería mejorada añadiría algo de peso adicional, pero dado lo desesperados que estamos, cualquier cambio sería bien recibido.

Actualmente, Nintendo Switch cuenta con una CPU Tegra X1 personalizada que funciona a 1020MHz, lo que francamente no es suficiente para competir con el panorama actual de los videojuegos. La PS5 alcanza los 3,5 GHz, y la Xbox Serie X ofrece unos potentes 3,8 GHz, dejando a la Nintendo Switch en la edad del bronce. Su procesador no es ni de lejos lo bastante potente para mantener un rendimiento constante entre juegos y, benditos sean sus calcetines de algodón por intentarlo, no es una competición sostenible en la que seguir siendo valiente. Esencialmente, el procesador actual de Nintendo Switch equivale a una tablet android de hace cinco años más que a una videoconsola de gama alta.

Dado que la PS5, la Xbox Serie X y Steam Deck utilizan la microarquitectura AMD RDNA 2, tendría sentido que la sucesora de la Nintendo Switch la siguiera de cerca. Sobre todo si quiere competir por un puesto en el clima digital actual. Pero Nintendo es persistente cuando se trata de hacer las cosas a su manera, así que es más que probable que la próxima consola utilice otro chip desarrollado por Nvidia, pero con suerte uno con algo más de potencia que el actual.

Es de esperar que la próxima entrega de Nintendo utilice la arquitectura RDNA 3 de AMD, sobre todo porque su reciente lanzamiento significa que el producto es capaz de cosas que aún no hemos experimentado, pero cualquier mejora de la APU actual sería bienvenida. Dado que la Steam Deck utiliza con éxito la microarquitectura RDNA 2 para su chip gráfico y sigue esencialmente el mismo factor de forma que la Nintendo Switch, demuestra que las posibles actualizaciones están lejos de ser imposibles.

El reloj de las consolas no se para

(Image credit: Nintendo)

El futuro de la sucesora de Nintendo Switch podría ser brillante, siempre que se realicen las actualizaciones necesarias. Con la cantidad de títulos muy esperados que se lanzarán el próximo año, como Pikmin 4 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tendría sentido que una nueva consola coincidiera con esos lanzamientos. Después de todo, los juegos de la generación de consolas son otro patrón del que Nintendo rara vez se aparta. Lo vimos con The Legend of Zelda: Twilight Princess, que se lanzó con la Wii hace más de 15 años, y con Breath of the Wild listo para salir junto a la Switch más de cinco años antes.

Sin embargo, si nos quedamos con la consola estándar durante los próximos años, la vida útil de Nintendo Switch podría terminar antes de lo esperado. El hardware se está quedando rápidamente desfasado para la escala de los proyectos exclusivos de Nintendo. Tomemos como ejemplo Bayonetta 3, el título tuvo la oportunidad de convertirse en un juego esencial de Switch, pero debido a tener un rendimiento de 30fps, se perdió mucho disfrute esperando a que el juego se pusiera al día. Si el futuro de los juegos de Nintendo mantiene esta característica, entonces puede que no haya mucho futuro para ellos.