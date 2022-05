Star Wars Celebration: The Mandalorian, Andor, Skeleton Crew, y más - todas las revelaciones del día 1

Los fans de Star Wars (opens in new tab) desde luego que hoy se han levantado felices. No solo han anunciado una nueva serie basada en esa galaxia muy, muy lejana, sino que además, en el primer día de la Star Wars Celebration, que ha tenido lugar en California el 26 de mayo, han hecho un montón de anuncios que han conseguido que estemos totalmente emocionados.

Por otro lado, hoy se ha estrenado (opens in new tab), por fin, la esperada serie Obi-Wan Kenobi en Disney+ (opens in new tab), por lo que es normal que tengas la mente puesta en el universo de Star Wars.

A continuación, vamos a repasar cada uno de los grandes anuncios, los tráileres y las noticias del día 1 de la Star Wars Celebration, ¡tenemos mucho de que hablar! Esto incluye novedades sobre la tercera temporada de The Mandalorian, de Andor y de otros proyectos de Star Wars que se encuentran en distintas fases de desarrollo.

¡Vamos a ello!

The Mandalorian temporada 3: fecha de estreno anunciada y primeras imágenes

The Mandalorian temporada 3 se estrena en febrero de 2023. (Image credit: Lucasfilm/Walt Disney Studios)

Pues empecemos por el contenido de Star Wars más popular de los últimos tiempos. Llevamos mucho tiempo preguntándonos cuándo podremos ver la temporada 3 de The Mandalorian (opens in new tab), y por fin nos han revelado el secreto.

Tal y como puedes ver en el siguiente tuit de la cuenta de Star Wars España (opens in new tab), la exitosa serie volverá a Disney+ en febrero de 2023. Lo cierto es que es mucho más tarde de lo que nos dio a entender el actor Giancarlo Esposito, que es el que interpreta a Moff Gideon. (opens in new tab) Aun así, nos alegra conocer la fecha, y saber que ahora ya solo es cuestión de tiempo.

El Mandaloriano y Grogu continúan su camino en una tercera temporada de #TheMandalorian. Disponible en febrero de 2023 en @DisneyPlusES. pic.twitter.com/SzTrJ5537NMay 26, 2022 See more

Sin embargo, a los asistentes a la Star Wars Celebration también les permitieron echar un primer vistazo a la próxima entrega de The Mandalorian, con un vídeo de adelanto de lo que está por venir.

Según los asistentes, había un montón de planos y elementos visuales impresionantes, pero lo que más les intrigó fueron las pistas sobre la trama de la tercera temporada.

Las imágenes muestran a Mando reuniéndose de nuevo con La Armera, quien le dice que "la redención ya no es posible" después de que descubriera que Mando se había quitado el casco (en múltiples ocasiones) en temporadas anteriores. Mientras tanto, Mando le dice a Grogu que se dirigen a Mandalore, el mundo natal de todos los mandalorianos, para que pueda ser perdonado por romper las reglas.

Otras escenas muestran a Mando y Grogu reuniéndose con Greef Karga, que parece haberse establecido en una nueva (y bien pagada, fijándonos en su atuendo) profesión, y también hay un tenso enfrentamiento verbal con Bo-Katan, otra guerrera mandaloriana que los fans recordarán de la segunda temporada de la serie y de la serie de animación The Clone Wars. Los asistentes a la Star Wars Celebration también pudieron ver muchos momentos llenos de acción, antes de que Bo-Katan le dijera a Grogu "¿Creías que tu padre era el único mandaloriano?".

¡Ay qué emoción!

Andor temporada 1: han anunciado la fecha de estreno y han publicado el tráiler

Andor, la serie precuela de Star Wars protagonizada por Cassian Andor, el héroe de la rebelión de Rogue One interpretado por Diego Luna, se estrenará oficialmente en Disney+ el 31 de agosto de 2022

#Andor, una nueva Serie Original disponible el 31 de agosto, solo en @DisneyPlusES. pic.twitter.com/FFTHsZpUNSMay 26, 2022 See more

La serie se estrenará ese día con dos capítulos, y está ambientada cinco años antes de que el protagonista forme equipo con Jyn Erso, interpretada por Felicity Jones, para robar los planos de la Estrella de la Muerte y ayudar a la rebelión en su lucha contra el Imperio Galáctico. Puedes esperar una aventura callejera y dura, como lo fue Rogue One.

Decimos eso porque, aunque ya nos lo esperábamos, así lo ha confirmado el tráiler (que puedes ver justo aquí encima), que han publicado acompañando al anuncio de la fecha de estreno. Por cierto, es la primera serie de Star Wars que no utiliza la tecnología StageCraft de Industrial Light and Magic. En vez de eso, Andor se ha ambientado en localizaciones reales para mantener el estilo de los bajos fondos criminales por el que es conocido Rogue One.

La temporada 1 de Andor tendrá un total de 12 capítulos; los dos primeros estarán disponibles el 31 de agosto, y no está muy claro si las semanas siguientes irán publicando los siguientes episodios de dos en dos (en cuyo caso la serie estaría completa en seis semanas), o uno por uno. ¡Ah! Y hemos dicho "temporada 1" porque según Variety (opens in new tab), la segunda ya está en proceso y se comenzará a grabar en noviembre.

Han anunciado Skeleton Crew, una nueva serie de Star Wars protagonizada por Jude Law

Skeleton Crew estará dirigida por el director Jon Watts de Spider-Man. (Image credit: Lucasfilm)

¡Esta sí que ha sido toda una sorpresa! Skeleton Crew, una nueva serie de Star Wars, se estrenará en Disney+ en algún momento de 2023, y estará protagonizada nada más y nada menos que por el actor de la película de Marvel (opens in new tab)y de Animales Fantásticos (opens in new tab), Jude Law. En otras palabras, el actor ha conseguido un papel en tres de las mayores franquicias de todos los tiempos. Bueno, y como fan, voy a añadir su interpretación de Watson en las películas de Sherlock Holmes.

Star Wars: Skeleton Crew, una Serie Original protagonizada por Jude Law, de los productores ejecutivos Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau y Dave Filoni, llegará en 2023 solo en @DisneyPlusES. pic.twitter.com/4fZIuU9H8nMay 26, 2022 See more

Todavía no conocemos muchos detalles sobre Skeleton Crew, pero sí que tenemos información sobre el equipo que se encargará de la serie y qué dirección seguirá.

Skeleton Crew es el nombre oficial de la serie desarrollada por Jon Watts (trilogía del UCM de Spider-Man), y Christopher Ford. Jon Favreau y Dave Filoni también forman parte del proyecto como productores ejecutivos junto a Watts, lo cual no es sorprendente, dado que han desarrollado ellos solitos toda la floreciente producción de contenido específico para televisión de Star Wars.

Según Filoni, Skeleton Crew es una "próxima serie live-action protagonizada por niños, pero es tan para niños como The Clone Wars". Por lo tanto, es de esperar que contenga algunos conceptos y temas maduros que pueden no ser adecuados para niños de cierta edad.

Según IGN (opens in new tab), la historia de Skeleton Crew seguirá a "un grupo de niños de 10 años procedentes de un pequeño planeta, que se pierden en esa galaxia muy, muy lejana y deben intentar encontrar el camino de vuelta a casa". La serie está ambientada después de El Retorno del Jedi (Episodio VI), por lo que comparte más o menos línea temporal con The Mandalorian y la próxima serie live-action de Ahsoka Tano (opens in new tab). The Hollywood Reporter (opens in new tab) ha afirmado que el rodaje comenzará este verano y que Skeleton Crew tendrá el aspecto de una producción de la productora Amblin Entertainment de los años 80, como Los Goonies o E.T.

Star Wars: Ahsoka - confirmado su estreno en 2023

Otro anuncio corto que hicieron en la Star Wars Celebration, que casi es una confirmación de lo que esperábamos, es que la serie live-action de Ahsoka Tano se estrenará en 2023. Eso sí, no concretaron ni el mes en el que podremos ver la esperada serie.

Rosario Dawson, que es la actriz que interpreta a Ahsoka, no pudo asistir a la conferencia, debido a que, precisamente, está liada grabando la serie.

Indiana Jones 5: primera imagen revelada

In 2023, Harrison Ford returns as the legendary #IndianaJones. Check out this first look of the new James Mangold-directed film. pic.twitter.com/ALs82tsmXwMay 26, 2022 See more

Sí, lo sabemos, los próximos dos anuncios que vamos a comentar no son de Star Wars. Pero, teniendo en cuenta que Lucasfilm fue la compañía que los llevó originalmente a la gran pantalla, tiene sentido que hablaran de estos contenidos durante la Star Wars Celebration.

El primer anuncio tiene que ver con Indiana Jones 5. Ya sabíamos que la próxima entrega de las míticas películas protagonizadas por Harrison Ford se estrenará en junio de 2023. Pero en la Star Wars Celebration, aprovecharon para mostrarnos la primera imagen de la película, que será dirigida por James Mangold.

La imagen, que puedes ver en el tuit justo aquí encima, muestra a Indiana Jones cruzando un viejo y tambaleante puente, presumiblemente en una cueva en busca de un tesoro, mientras el cálido y amarillo resplandor de la luz del Sol aparece a través de una grieta en el techo de la cueva. No es una imagen que desvele nada, pero estamos seguros de que a los fans les habrá gustado, y hará que vayan emocionándose de cara al estreno el año que viene.

Otros miembros del reparto son Phoebe Waller-Bridge (de la serie Fleabag), Mads Mikkelsen (Animales Fantásticos), Boyd Holbrook (Logan) y Antonio Banderas (este no necesita presentaciones, ¿no?, venga, digamos... El Zorro). Por otro lado, el director Mangold también ejerce de coguionista junto a Jez Butterworth y John-Henry Butterworth (Al filo del mañana), y el legendario director de Indiana Jones, Steven Spielberg, y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, figuran entre los productores ejecutivos de la película.

Willow: la serie secuela de la mítica película ya tiene tráiler

Casi 35 años después de la película de culto de fantasía de 1988, se va a estrenar una serie secuela de Willow en Disney+, concretamente el 30 de noviembre de 2022.

La serie, ambientada 20 años después de los sucesos de la película original, contará con la participación de Warwick Davis (Rogue One, Harry Potter), que volverá a interpretar al mago enano conocido como Willow Ufgood, quien se unirá a la princesa Kit, interpretada por Ruby Cruz, y a un grupo de guerreros, en un viaje para rescatar al hermano gemelo de Kit de un villano que todavía no han revelado.

Como muestra el tráiler (que puedes ver arriba), la serie parece haber conservado el tono y el estilo caprichoso, dramático y agorero de la película de Willow. No tenemos dudas de que todos los fans de la mítica película de finales de los 80 estarán contando los días para poder esta serie una vez se estrene en Disney+.

Ron Howard, que dirigió la película original, forma parte del proyecto como productor ejecutivo junto con Kathleen Kennedy, Jonathan Kasdan y Bryan Glazer, entre otros. La serie de ocho capítulos ha sido desarrollada por Kasdan (Dawson's Creek, Solo: Una historia de Star Wars) y Wendy Mericle (Arrow).

Si quieres conocer al detalle todos los contenidos de Star Wars que están en camino, tanto series como películas, hemos reunido cada uno de los proyectos en un artículo, al que puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab).