La showrunner de la serie Obi-Wan Kenobi se sincera sobre la posibilidad de una segunda temporada

La showrunner (o creadora) de Obi-Wan Kenobi (opens in new tab)ha sugerido que estaría dispuesta a dirigir una segunda temporada de la serie de Star Wars (opens in new tab).

En declaraciones exclusivas a TechRadar, Deborah Chow, que también hizo un fantástico trabajo en The Mandalorian (opens in new tab), abrió la posibilidad de volver para dirigir una segunda temporada de Obi-Wan si el proyecto recibiera luz verde.

Sin embargo, Chow quiso calmar nuestras esperanzas, confirmando que de momento, no hay planes para la temporada 2 de la serie. Además, la creadora principal de la serie de Star Wars mantuvo que su único objetivo era garantizar que la primera temporada de la serie de Disney+ (opens in new tab) fuera lo mejor posible, y que su atención solo pasaría a otros proyectos, incluida la segunda temporada 2 de Obi-Wan, una vez que se hubieran estrenado los seis capítulos de la miniserie.

"Creo que en este momento, todavía estoy tratando de terminar esta temporada", dijo Chow. "Tengo que terminarla y luego creo que necesito unas vacaciones. Así que no sé, pero me encanta el personaje. Me lo he pasado tan bien con esto, ya sabes, ha sido una gran experiencia, así que ciertamente no me cerraría a ello".

Los comentarios de Chow llegan tras las declaraciones de Ewan McGregor, la estrella principal de la serie de Disney+, en las que compartió su deseo de volver para una segunda temporada. A finales de abril, McGregor, que interpreta a Obi-Wan, le dijo a Total Film (opens in new tab) que "estaría totalmente dispuesto" a hacer una secuela. Desde entonces, se ha reafirmado en sus comentarios en una charla con Entertainment Weekly (EW), respondiendo: "Sí, me gustaría hacer otra", después de que se le insistiera.

¿Qué tal Obi-Wan? ¿Crees que habrá segunda temporada de tu serie? (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, también está abierta a la posibilidad de continuar la historia de Obi-Wan, aunque dijo a EW que todos los implicados "pasaríamos nuestro tiempo haciéndonos la pregunta: ¿Por qué lo haríamos?".

Por lo tanto, no está claro si veríamos de nuevo a McGregor desenvainar su espada láser y ponerse la clásica túnica de Kenobi, o a Hayden Christensen meterse en la piel del legendario Darth Vader. Aun así, aunque solo sea una miniserie de seis episodios, Obi-Wan Kenobi es una historia que representa un ciclo completo: tiene un principio, un desarrollo y un final definitivo. Por lo tanto, no esperes que ningún hilo argumental se quede abierto después del último capítulo.

Independientemente de que haya o no una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, hay muchas otras películas y series de Star Wars en camino (opens in new tab) con los que emocionarse. La precuela de Rogue One, que se centra en el personaje Cassian Andor, se estrena el 31 de agosto de 2022 en Disney+, tal y como acaban de anunciar en la conferencia Star Wars Celebration.

Igualmente, estamos deseando ver la tercera temporada de The Mandalorian (opens in new tab), que ahora ya sabemos que llegará en febrero de 2023, y otras novedades que están confirmadas para 2023, como Star Wars: Ahsoka (opens in new tab)y Star Wars: Skeleton Crew (protagonizada por Jude Law). También esperamos ver la segunda temporada de The Bad Batch este mismo 2022 (todo parece apuntar a que nos enteraremos de esto último el 29 de mayo, en la última jornada de la conferencia Star Wars Celebration).

¡Ah! Y también está en camino Star Wars: The Acolyte (opens in new tab), una precuela ambientada en el final de la era de la Alta República de Star Wars (unos dos siglos antes de los eventos de la trilogía original). Como veis, los fans de Star Wars tienen mucho por lo que emocionarse y no les faltarán contenidos para ver.

Si quieres conocer al detalle todos los contenidos de Star Wars que están en camino, tanto series como películas, hemos reunido cada uno de los proyectos en un artículo, al que puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab).