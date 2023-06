So war die Future Retail Conference 2023

Die K5 Future Retail Conference ist ein beeindruckendes Gipfeltreffen des Onlinehandels im deutschsprachigen Raum. Im ESTREL Berlin erstreckt sich die Veranstaltung über zwei Expohallen, zwei Hauptbühnen, vier Expo-Stages und zahlreiche Masterclasses. Zudem gibt es verschiedene Networking-Bereiche, eine exklusive FEMALE in RETAIL Area und eine neu eingeführte GREEN ZONE.



50 Sprecher, 200 Aussteller und 4.000 Besucher kommen hier zusammen, um der aktuellen Krise zu trotzen, gemeinsam Probleme zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen. Zwischen all den Angeboten und Diskussionen gibt es einige bemerkenswerte Erkenntnisse, die einen tiefen Einblick in die aktuellen Trends und Entwicklungen im Marktplatz-Bereich ermöglichen.

Den Auftakt machen die K5-Experten und Moderatoren Dörte Kaschdailis, Stefan Wenzel, Erik Siekmann, Johannes Altmann, Alexander Graf und Marcel Brindöpke mit den K5 ON FYRE – 6x3 provokativen Thesen. Beispiele gefällig?

"Zalando ist das neue Karstadt, nur ohne Rolltreppen."

Schon zu Beginn sorgt Alexander Graf mit dieser gewagten These für Aufsehen. Er nutzt den Ultra Fast Fashion Trend, um zu verdeutlichen, dass Zalando seine Position als Fashion-Disruptor bereits an neue Player aus Asien verloren habe. Graf vergleicht Zalando mit dem "Karstadt der Zukunft, nur ohne Rolltreppen."

Der chinesischen Fast-Fashion-Riese SheIn betritt selbst die Bühne. Peter Pernot-Day, Global Head of Strategy and Corporate Affairs bei der SheIn Group, gewährt tiefe Einblicke in das Geschäftsmodell seines Unternehmens. SheIn nutzt fortschrittliche Maschine-Learning-Technologie, um den Kundenbedarf genau vorherzusagen und damit die Fashion-Branche mit KI zu revolutionieren. SheIns Marktplatz richtet sich nicht an Einzelhändler oder Marken, sondern an Fabrikanten mit flexiblen Produktionsprozessen. Diese Partnerschaft bietet den Unternehmen nicht nur Zugang zu wertvollen Daten, sondern stellt auch eine Herausforderung für Einzelhändler und Marken dar, die in dieser Gleichung außen vor bleiben.

(Image credit: Pauline Hammerl)

D2C kann die bessere Welt sein, wenn…

Ein weiterer bemerkenswerter Trend, den wir beobachten, ist die zunehmende Konzentration von Marken auf das Direct-to-Consumer (D2C) Geschäft. Immer mehr Unternehmen erkennen für sich Vorteile und Potenziale, die sich aus dem direkten Vertrieb an ihre Kunden ergeben.



Marken wie Bosch und STABILO planen und arbeiten intensiv an eigenen Online-Marktplätzen, um direkte Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und maßgeschneiderte Erlebnisse anzubieten. Dieser Fokus auf das D2C-Geschäft ermöglicht es den Herstellern, ihre Marke ganzheitlich zu positionieren und die Kundenbindung zu stärken, indem sie den traditionellen Zwischenhandel umgehen und auf externe Online-Plattformen verzichten. Doch der Weg ist weit.

eCommerce ist ein kostspieliges Vergnügen.

Der Betrieb eines Online-Shops erweist sich als finanziell anspruchsvoll, sei es durch Zahlungsdienstleistungen, virtuelle Ankleidezimmer, Versandoptionen, E-Mail-Marketing und so vieles mehr. Ohne Partner und Serviceanbieter ist der Betrieb nicht möglich – schließlich wollen alle ihren Anteil. Doch allein automatisierte Prozesse reichen nicht aus, um eine profitablere Marktplatz-Plattform zu betreiben. Es bedarf einer intelligenten Steuerung, die durch ein echtes Verständnis für den Einzelhandel unterstützt wird.

Fazit

(Image credit: Pauline Hammerl)

Der einstimmige Konsens lautet: Die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt. Kundenzufriedenheit entsteht durch eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden, selbst in der aktuellen Krise – ganz nach dem Motto “Black Ocean - erfolgreich handeln in unsicheren Zeiten”.

Auf der K5 Future Retail Conference 2023 zeigen viele Unternehmen, dass man im E-Commerce-Bereich nicht nur auf technologische Lösungen setzen sollte. Vielmehr ist es von Bedeutung, den Einzelhandel in seiner Gesamtheit zu verstehen und eine effiziente Steuerung zu implementieren. Indem Unternehmen ihre Ressourcen und Partner intelligent nutzen und gleichzeitig ein fundiertes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden entwickeln, können sie ihren Online-Shop effektiv betreiben und langfristigen Erfolg erzielen.