Gelungene Optimierung! – Googles Play Store sieht jetzt noch besser auf deinem Android-Tablet aus

Mit der Umgestaltung des Play Stores arbeitet Google jüngst noch viel intensiver daran, dir auch auf den größeren Bildschirmen, wie dem vom kürzlich veröffentlichten Pixel Tablet, nun noch mehr Komfort bieten zu können.

Das Update selbst wurde bereits auf der Google I/O 2022 entlang der Bühnenpräsentation eingeführt, soll jetzt aber endlich auch den Sprung hin zur Live-Version schaffen. Und auch wenn seit der Ankündigung schon mehr als 12 Monate vergangen sind, hat das Ergebnis, welches uns mittels Android Developers Blog, soeben präsentiert wurde, kaum etwas vom einstigen Charme eingebüßt!

Gut gefällt mir hier beispielsweise die Aktualisierung des Listenlayouts, welches inzwischen mehrere Spalten umfasst, die relevante Informationen zur Applikation auf der linken Seite bereithalten, während empfohlene Software wie auch Alternativen auf der rechten Hälfte ihren Platz finden.

Und auch für alle Freunde des Spielangebots im Play Store gibt es gute Nachrichten: Selbiges wird nun nämlich mit schicken Videobannern unterstützt, welche entlang kurzer Teaser-Videos einen Vorgeschmack auf das Gameplay des jeweiligen Titels geben sollen und dir hiermit Suche wie auch Wahl des nächsten Abenteuers erleichtern dürften.

(Image credit: Google)

Neuer Look, neue Regeln

Non-Gaming-Applikationen bekommen das schicke Banner allerdings (vorerst) nicht spendiert. Immerhin können Entwickler die Formatänderung im Play Store aber nutzen, um "Screenshots, Videos wie auch Beschreibungen hochzuladen, die eine Vorschau bieten". Und wie auch die Banner sollen diese Aktualisierungen den Konsumenten bei der Wahl des passenden Programms unterstützen.

Allerdings darf hier natürlich nicht jeder sogleich machen, was er möchte – im Gegenteil! Es gibt nun deutlich strengere Richtlinien für Dritte, die es zu befolgen gilt. Hierzu zählt beispielsweise auch, dass sich die bereitgestellten Bilder am eigentlichen In-App-Erlebnis orientieren müssen und auf die relevantesten Features des jeweiligen Programms konzentrieren müssen. Womöglich ist die Zeit der Scam-Applikationen, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, also alsbald vorüber?

Neben den Produktlayouts optimiert Google aber auch die "Store-Navigation" für Nutzer der besten Android-Tablets. Menüpunkte sind indessen von Beginn an auf der linken Seite zu finden, wo sie vom Daumen leichter zu erreichen sind, solltest du das Tablet im Querformat halten. Und auch Bereiche wie die Top-Charts finden ein neues Zuhause, wo sie neuerdings auf die App- und Spiele-Startseite verschoben wurden.

Die neue Navigation begeistert mit einem zeitgemäßen Look und höherer Übersichtlichkeit! (Image credit: Google)

Praktisch ist zuletzt natürlich auch die visuelle Angleichung des geteilten Suchmodus. Hier bekommst du nun stets die relevanten App-Details auf der einen Hälfte präsentiert, während die zweite Hälfte alle weiteren Suchergebnisse bereithält. Kein nerviger Wechsel mehr zwischen den Seiten also, um den Überblick zu wahren! Es ist alles bequem auf einem Bildschirm einsehbar, womit das Scrollen durch den Play Store künftig auch auf Pixel Tablet und Co. zum Genuss wird!

Darwins Play Store: Pass dich besser an!

Natürlich sind die optischen Anpassungen schick, viel interessanter ist für mich aber, was sich hinter der Fassade so getan hat. Entsprechend umfasst das Update nämlich nicht nur eine Überarbeitung des Looks, sondern auch des Play-Store-Ranking-Algorithmus.

Natürlich möchte Google, dass Drittanbieter sich der neuen Designentscheidung beugen, weswegen es selbige vermehrt dazu drängen wird, Apps zu entwickeln, die auch für die größeren Bildschirme geeignet sind. Nachweislich muss eine Software des Play Stores demnach in Zukunft sowohl im Hoch- als auch Querformat angezeigt werden können.

Kommt ein Entwickler dieser Aufforderung hingegen nicht nach, wird er mit geringerer Sichtbarkeit im Play Store wie auch einer Warnung für Konsumenten abgestraft, die darauf aufmerksam macht, dass das jeweilige Programm womöglich nicht für die Tablet-Nutzung geeignet ist.

Für renommierte Vertreter sicher umsetzbar ... für die kleinen Entwickler nun aber eine weitere große Herausforderung, um relevant zu bleiben.

(Image credit: Google)

Aktualisierte Listenleisten, die überarbeitete Navigation wie auch die geteilte Bildschirmsuche sollen alle noch in den nächsten Wochen eingeführt werden. Die Anpassung des Algorithmus wird allerdings noch etwas länger dauern und könnte den Google Play Store so erst gegen Ende August ergänzen.

In jedem Fall weht hiermit aber ein frischer Wind durch Androids App-Store und es ist schön zu sehen, dass Google mit strengen Standards und Auge für Komfort wie Qualitätssicherung fortlaufend an der Optimierung des eigenen Angebots arbeitet.

Zudem könnte der Zeitpunkt wohl kaum besser gewählt sein, wo uns doch, neben dem noch recht jungen Google Pixel Tablet, nun auch das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 bevorsteht, welches entlang der Galaxy Unpacked vorgestellt wurde und als Foldable wie geschaffen für die Verbesserungen des Play Stores scheint.

Neben dem neuesten Samsung Foldable gibt es aber natürlich noch weitere Optionen, die vom Update profitieren. Und die besten hiervon, egal ob nun Tablet oder faltbares Telefon, findest du selbstverständlich in unseren Kaufratgebern auf TechRadar Deutschland!