Micky Maus startet eine Großoffensive auf Disney Plus

Micky Maus Klassiker (Disney Plus)

Letzte Woche wurde es mit der WHAM!-Doku auf Netflix bereits ziemlich nostalgisch. Und auch Disney setzt mit ihren zahllosen "Live-Action-Remakes" - wenn man sie bei einem Animationsanteil von teilweise 100% überhaut so nennen kann - auf bewährte Marken. Während der 2023er Arielle finanziell aber immer weiter zu versinken scheint, kramt der Mäusekonzern einfach noch tiefer in den Taschen und holt sein beinahe 100 Jahre altes Maskottchen hervor.

So sind ab heute ganze sechs klassische Kurzfilme auf Disney Plus verfügbar, die sich zwar nicht alle um Micky drehen, aber dennoch einen herrlichen Einblick in die Zeichentrickkunst verschiedener Jahrzehnte liefern. Tanz der Skelette (1929) ist der älteste Knochen in der Liste dieser Neuzugänge und wird begleitet von Micky, der Bauarbeiter (1933), Frankies Katzenmusik (1947), Goofy macht Gymnastik (1949), Der Freizeitkapitän (1961) und Badetag (1970). Wenn du dieses Wochenende also auf Zeitreise gehen möchtest, dann bist du hiermit recht gut versorgt.

Ab sofort bei Disney Plus

TKKG (Amazon Prime)

Auch TKKG hat bereits eine lange Tradition. Bereits 1979 schuf der deutsche Schriftsteller Rolf Kalmuczak die Detektivbande und wurde seitdem auch in Hörspiel-, Buch- und nicht zuletzt Filmform umgesetzt. Der 2019er TKKG erzählt dabei die Geschichte für die nächste Generation neu und zeigt, wie sich Tim, Karl, Willi (Klößchen) und Gaby kennenlernen.

Zwar erhielt der Film aufgrund seines mauen Kriminalfalls eher gemischte Kritiken, dafür konnten aber die Darsteller wirklich überzeugen und viele Klischees charmant umschiffen. Die sind nämlich auch schon lange Teil der Reihe. Wer seinen Kindern also eine zeitgemäßere Adaption der Detektivbande zeigen oder sich einfach selbst ein wenig zurückbesinnen möchte, kann auch das ab sofort tun.

Ab sofort bei Amazon Prime

Record of Ragnarok - Staffel 2, Folgen 11-15 (Netflix)

Vermutlich nicht ganz so kinderfreundlich, aber dafür ebenfalls animiert und herrlich Over-the-Top geht es weiter mit den neuen Folgen von Record of Ragnarok. In diesem Anime tragen die Götter in bester Mortal Kombat-Manier ein Turnier gegen die stärksten Persönlichkeiten der Geschichte aus, um über nichts geringeres als den Untergang der Menschheit zu entscheiden. Die ist den Göttern nämlich mittlerweile ein Dorn im Auge.

Was jetzt schon wunderbar bescheuert (im positivsten Sinne) klingt, wird aber noch besser: Denn statt einfach kurzen Prozess mit dem sterblichen Geschmeiß zu machen, lassen sich die Götter zu einem Turnier überreden und schicken etwa Thor gegen Lü Bu oder Zeus gegen Adam in den Ring - ein ganz normaler Mittwoch eben.

Ab 12. Juli bei Netflix