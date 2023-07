Kostenloses Apple TV Plus Probe-Abo für PS5- und PS4-Besitzer

Gute Nachrichten für PlayStation-Besitzer: Apple und Sony schenken dir drei bzw. sechs Monate Apple TV Plus Probe-Abo. PS4-Besitzer bekommen dabei drei, während PS5-Besitzer sich auf über ganze sechs Monate freuen dürfen.

Wenn du Apple TV Plus noch nicht ausprobiert hast, kannst du dich auf etwas gefasst machen. Der Dienst hat zwar nicht den größten Katalog, verglichen mit anderen Streaming-Diensten wie Netflix. Aber was es an Quantität vermissen lässt, macht es durch Qualität mehr als wett.

Schau dir einfach unsere Listen der besten Apple TV Plus Filme und Serien an, um zu sehen, wie viele davon wir hoch bewerten. Wenn du eine übersichtlichere Liste möchtest, findest du hier vier unserer Lieblingsinhalte, die du derzeit auf Apple TV Plus sehen kannst.

1. Severance

Was als zutiefst beunruhigendes Bürodrama beginnt, entwickelt sich zu etwas viel Größerem, viel Unheimlicherem und trotz des Schreckens oft auch viel Lustigerem. Adam Scott, Britt Lower und Patricia Arquette liefern in diesem dystopischen Drama außergewöhnliche Leistungen ab. Aber es sind John Turturro und Christopher Walken, die mit ihrer unauffälligen, tief berührenden Freundschaft die Serie für sich gewinnen.

Mehr möchte ich dir nicht verraten, um nicht zu spoilern, aber ich kann dir schon mal die Grundidee verraten. Was wäre, wenn du dein Arbeits-Ich von deinem anderen Ich trennen könntest und keine der beiden Versionen die andere kennen würde? So entsteht ein Drama, das, wie The Globe and Mail es ausdrückt, "im Laufe der Handlung eine Thriller-ähnliche Dynamik gewinnt und so verstörend sein kann, dass es alptraumhaft ist". Es gibt einfach nichts Vergleichbares und was das Ende angeht...

2. Silo

Dieser epische und klaustrophobische Sci-Fi-Thriller basiert auf der Bestseller-Buchreihe Wool und spielt weit unter der Erde, wo Tausende von Menschen nach einem apokalyptischen Ereignis in einem Silo leben. Niemand weiß, was das Ereignis war, wer das Silo gebaut hat oder wann es sicher sein wird, nach draußen zu gehen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass das Silo voller Geheimnisse ist - Geheimnisse, die einige Menschen mit allen Mitteln unterdrücken wollen.

Abgesehen von einem kleinen Aussetzer in der Mitte der Serie ist das eine spannende Geschichte mit Rebecca Ferguson als müder Sheriff, Tim Robbins als ihr Chef und Common als ein Mann, dem du nicht in die Quere kommen willst. Ich liebe die Kritik von The Verge: "Es sieht aus wie The Hunger Games, ist aber eher wie Fargo". Es ist eine tolle Mischung aus dystopischer Science-Fiction und Verschwörungsthriller.

3. On The Rocks

Das Tolle an Apple TV Plus ist, dass es in Filme investiert, die ein bisschen unkonventioneller sind als der durchschnittliche Blockbuster. Wenn du es satt hast, zu sehen, wie sich CGI-Figuren gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist On The Rocks das richtige Gegenmittel.

In diesem sanften Comedy-Drama spielt Bill Murray den trocken-komischen, besitzergreifenden Vater der umwerfenden und charismatischen Rashida Jones. Er ist davon überzeugt, ihr Ehemann betrügt sie, also denkt er sich immer ausgeklügeltere Methoden aus, um es zu beweisen.

Es ist das dritte Mal, dass Murray mit Regisseurin Sofia Coppola zusammenarbeitet, und er ist hier in Hochform. AWFJ sagt: "Das ist der mit Abstand wärmste und einnehmendste Film, den wir von Sofia Coppola gesehen haben", während The Guardian die wunderschöne Kameraführung und die "Mischung aus taufrischer Nostalgie und klarsichtiger Modernität" hervorhebt. Es ist ein schöner Film und oft sehr lustig. Wenn das mal nicht nach Lost in Translation klingt...

4. CODA

CODA ist ein Akronym, das für Child of Deaf Adults steht. Und dieser Film über Ruby, das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie, ist wunderschön, manchmal herzzerreißend und hat eine Menge Preise gewonnen, darunter drei Oscars. Er ist der erste Streaming-Film und der erste Film, der auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt wurde und den Oscar für den besten Film gewonnen hat - sowie Auszeichnungen von der Producers Guild of America, der Writers Guild of America und der Screen Actors Guild.

Nicht jeder liebte den Film - The New Yorker beschrieb CODA als "Wohlfühlfilm" und auch ich störe mich daran, dass die Idee 1-zu-1 von Verstehen Sie die Béliers? geklaut ist - aber viele Zuschauer und Kritiker empfanden ihn als charmante und fesselnde Coming-of-Age-Geschichte. Die Handlung enthält zwar keine großen Überraschungen, aber die Darsteller sind durchweg überzeugend, das Drehbuch ist wunderschön geschrieben und du wirst immer wieder einen Kloß im Hals haben.