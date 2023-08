Indiana Jones 5 hat womöglich bereits einen Streaming-Veröffentlichungstermin – nur eben nicht für Disney Plus

Stell schon mal die Getränke kühl und mach die Nachos warm – Indiana Jones-Fans dürfen sich nämlich auf spektakuläre Neuigkeiten freuen!

Bereits am 29. August, also genau in zwei Wochen, soll "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" aktuellen Berichten zufolge nämlich bereits als Stream für das entspannte Heimkinovergnügen zur Verfügung stehen.

Diese Info entstammt Whentostream.com, wo vorausgesagt wird, dass das letzte Abenteuer von Harrison Ford in den Schuhen des legendären Archäologen bereits zwei Tage vor Monatsende auf verschiedenen digitalen Plattformen bereitstehen wird. Dementsprechend darfst du dir also in Richtung Monatsende den umstrittenen Abschluss endlich auch daheim zu Gemüte führen und dir so ein eigenständiges Urteil bilden. Einziger Haken: Auf Disney Plus wird der Titel noch nicht bereitstehen.

Nachdem der Streifen von Lucasfilm erst am 29. Juni die deutschen Kinos geziert hatte, ist es aber nur verständlich, dass es noch ein wenig zu früh wäre, um den Streifen nun quasi für "lau" bei einem der renommiertesten Streamingdienste der Welt zu präsentieren. Doch wann aber könnte es denn dann so weit sein?

TechRadar geht natürlich eben dieser Frage auf die Spur und hat sich somit bereits mit Disney in Verbindung gesetzt. Sobald uns hier eine offizielle Antwort vorliegt, werden wir den Artikel also prompt aktualisieren.

Vor Kinostart schienen die Erwartung von Disney wie auch Lucasfilm für das große Final von Indiana Jones immens – und auch von neuen wie alten Fans wurde das fünfte Indy-Kinoabenteuer als einer der größten Blockbuster des Jahres 2023 mit Vorfreude erwartet. Ein letztes Mal einen Harrison Ford in der Rolle des charismatischen Archäologen bestaunen, eine kultige Reise in ihren letzten Zügen mitverfolgen und eine legendäre Figur gebührend von der Zeit auf der Leinwand verabschieden – so hätte es sein sollen ...

Allerdings erging es dem Film ganz ähnlich wie anderen Disney-Werken – hierunter auch "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" oder "Arielle, die kleine Meerjungfrau" – und so performte der Streifen an den Kinokassen gelinde gesagt eher unterdurchschnittlich. Weltweit brachte das Action-Abenteuer lediglich 370,7 Millionen Dollar ein und wurde vielerorts somit zurecht als Box-Office-Flop betitelt. Allein 600 Millionen wären Brancheninsidern zufolge nötig gewesen, um die Kosten zu decken ... und diese Benchmark wurde leider weit verfehlt.

Aber kam das wirklich überraschend? Nur bedingt. Bereits bei der Weltpremiere in Cannes waren die Wertungen gemischt, 69 Prozent bei Rotten Tomatoes deuteten ein durchwachsenes Filmerlebnis an. Fans waren aber nicht durch die Bank weg enttäuscht, immerhin gab es bei der Community auch Wertungen von bis zu 88 % und damit ein Indiz dafür, dass es wohl wieder einmal eine Frage der Erwartungen wie auch des Geschmacks sein dürfte.

In jedem Fall kann sich das Indy-Finale aber nicht mit den aktuellen "Barbenheimer"-Erfolgen messen, wo doch "Barbie" wie auch "Oppenheimer" an den Kinokassen inzwischen bereits 1,2 Milliarden beziehungsweise 700 Millionen US-Dollar einspielten – aber das ist wohl noch einmal ein ganz anderes Thema ...

Wann wird Indiana Jones 5 auf Disney Plus erscheinen?

Ganz ehrlich? Aktuell wissen wir es nicht ...

Normalerweise erfolgt die Veröffentlichung von Disney-Filmen etwa drei Monate nach Kinostart auf der Hauptplattform des Unternehmens. Ein Beispiel hierfür ist "Marvel's Guardians of the Galaxy 3", der, ziemlich genau drei Monate nach dem Kinostart (3. Mai), seit dem 2. August auf Disney Plus zu sehen ist.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen wie "Arielle, die kleine Meerjungfrau", die erst später als erwartet auf Disney Plus debütieren werden. Das Live-Action-Remake kam zwar bereits am 30. Mai in die Kinos, wird jedoch erst ab dem 6. September auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. Ähnlich verhielt es sich übrigens auch mit Avatar 2, der noch gar nicht allzu lange Zeit beim Streaming-Gigant im Sortiment ist.

Wenn – und das ist eine große Unsicherheit – Disney sich aber am sonst so bekannten Muster orientiert, könnte "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" womöglich noch vor Oktober auf Disney Plus erscheinen. Gerüchteweise gehen einige Stimmen aber auch von einem Release in Richtung Jahresende aus. Kurzum: Halte besser die Augen nach Updates offen und schau regelmäßig vorbei, denn wenn es eine offizielle Bestätigung gibt, wann Disney endlich "Indy 5" herausrücken wird, so wirst du es zeitnah natürlich auch hier bei TechRadar Deutschland erfahren!

