1MORE EVO im Test: Starker Klang samt ANC, aber mangelhafte Touch-Controls

1MORE ist eine der Marken, die es schon eine Weile gibt, ohne jemals die Größe zu erreichen, die sie vielleicht verdient hätte. Zuverlässig und erschwinglich, ja. Aber das Unternehmen hat noch nie einen Volltreffer gelandet, obwohl sich im Portfolio des deutschen Audiospezialisten eine ganze Reihe von Kopfhörern befinden, die das fast geschafft hätten. Aber mit den 1MORE EVO sieht das Ganze etwas anders aus.

Die 1MORE EVO sind vollgepackt mit nützlichen Funktionen wie ANC, Tragererkennung, einer Begleit-App sowie LDAC-Unterstützung, IPX4-Schutz und einer großartigen Klangqualität. Mit einem Standardpreis von 169,99 Euro sind sie ein ernstzunehmender Konkurrent für die Apple AirPods Pro und andere Earbuds in dieser Preisklasse.

Die 1MORE EVO sind zwar etwas klobiger als andere Optionen, aber sie sitzen gut im Ohr und verursachten zumindest bei mir selbst nach stundenlangen Sessions keine Schmerzen. Aber das könnte bei besonders kleinen Ohren anders ausfallen. Im Gegenzug für die Größe der Kopfhörer erhältst du eine großartige Klangqualität mit kräftigen Bässen, satten Mitten und klaren Höhen. Du hast die Wahl zwischen der SoundID-Profilierung von 1MORE (bei der die dazugehörige App herausfindet, was dir am besten gefällt) und der Möglichkeit, den EQ selbst zu optimieren.

Die 1MORE EVO verfügen über alle notwendigen Funktionen in diesem Preissegment. Sie verfügen über Multipoint-Verbindung, können kabellos über das Ladecase aufgeladen werden und die Geräuschunterdrückung ist kompetent und bietet eine Fülle von Optionen, um alles genau so einzustellen, wie du es brauchst.

Die Akkulaufzeit ist mit 5,5 Stunden bei eingeschalteter ANC und etwa acht Stunden bei ausgeschalteter ANC ausreichend. Im Alltag wirst du wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Werten liegen, da du die Geräuschunterdrückung vermutlich nicht die ganze Zeit benutzen wirst.

(Image credit: Michael Winkel)

Die 1MORE EVO sind definitiv klobiger als andere Earbuds und kommen eher an die SoundPEATS Opera heran. Das bedeutet nicht, dass sie mit ihrer wuchtigen Form nicht stilvoll aussehen. Insgesamt ist der Sitz aber sehr fest, wodurch sie auf fürs Training gut geeignet sind. Allerdings sind sie durch ihre glänzende Optik sicherlich auffällig, wenn du sie unterwegs trägst.

Auf den ersten Blick wirken die Touch-Bedienelemente prächtig. Das sind sie auch, aber irgendwie auch nicht. Sie lassen sich zwar leicht antippen, aber es gibt hier nahezu gar nichts zu steuern. Du kannst zwar einstellen, was ein doppeltes oder dreifaches Antippen bewirkt, aber es gibt keine Möglichkeit, das einfache Antippen zu optimieren oder die Gesten in der 1MORE-App zu ändern. Allerdings benötigst du die Bedienelemente nicht unbedingt, um zum Beispiel Musik zu pausieren, da die EVO über eine Trageerkennung verfügen. Sie ist sehr empfindlich und es vergeht kaum eine Zeitspanne zwischen dem Herausziehen der Kopfhörer und der Unterbrechung der Wiedergabe.



Das Ladecase ist etwas klobig, aber das muss auch so sein, um die größeren Kopfhörer unterzubringen. USB-C und kabelloses Laden werden wie bereits erwähnt unterstützt. Und, was mir besonders gefällt: Man kann es hinstellen, weil es über einen Boden verfügt. Die Earbuds selbst sind nach IPX4 wasserdicht. Regen und schweißtreibende Sporteinheiten sind also kein Problem.



Die 1MORE EVO verwenden einen 10-mm-Dynamiktreiber in Kombination mit einem Balanced-Armature-Treiber in jedem Kopfhörer. Diese Kombination ist großartig und macht das Hören spannend. "Riding the Storm" von Running Wild fühlt sich dynamisch und fesselnd an, während "First Kill" von Amon Amarth durchgehend knallt und nicht an Schärfe verliert.

(Image credit: Michael Winkel)

Basslastige Musik klingt kraftvoll, ohne überwältigend zu sein. Die Klangbühne ist zwar nicht die breiteste, aber du spürst trotzdem, dass die Musik dich umgibt und von verschiedenen Seiten kommt. Auch die Anpassung des EQs über die SoundID-Profilierung von 1MORE oder die manuelle Einstellung nach deinem Geschmack macht einen großen Unterschied.

Erfreulicherweise unterstützen die Earbuds AAC, SBC und LDAC. Letzteres bedeutet, dass High-Res-Audio-Streaming mit bis zu 32 Bit/96 kHz und bis zu 990 KBit/s via Bluetooth möglich ist. Ob das für deinen Hörgenuss einen großen Unterschied macht, hängt von der Auflösung deiner Musik ab, aber es ist cool die Möglichkeit auf diesem Niveau zu haben.

Wenn es um die Geräuschunterdrückung geht, sind die 1MORE EVO fantastisch, brauchen aber auch ein bisschen Arbeit. Ja, das klingt erstmal komisch, aber lass mich erklären. Wie beim EQ ist auch bei der ANC die Einstellung der Schlüssel. Als ich sie zum ersten Mal benutzt habe, stellte ich mich an das offene Fenster unserer Redaktion, an dem am Tag unzählige Autos vorbeifahren. Die 1More Evo haben das Geräusch nahezu komplett ausgeblendet. Das gleiche gilt für die Mikrowellen in unserer Küche, die quasi im Dauerbetrieb sind. Für einen Moment dachte ich sogar, dass die Mikrowellen aus sind. Mit der Zeit schlichen sich allerdings einige andere Geräusche ein. Gespräche meiner Kollegen waren zum Beispiel dumpf und entfernt zu hören, genauso wie mein Fernseher, auf dem das ein oder andere PS5-Spiel lief.

Das Umschalten in den adaptiven ANC-Modus scheint hier allerdings zu helfen, sorgt aber gleichzeitig nicht für völlige Stille – und sicherlich kann dieser auch nicht die Sony WF-1000XM4 oder die Bose QuietComfort Earbuds 2 übertreffen. Dennoch reichte der adaptive ANC-Modus aus, um sich auf der Arbeit anständig zu konzentrieren. Es lohnt sich wirklich, hier etwas zu optimieren, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.



Letztendlich geht es bei den 1MORE EVO vor allem um Komfort. Sie bieten alle Funktionen, die du zu diesem Preis erwarten kannst, wie z. B. eine hocheffektive Trageerkennung und eine gute Codec-Unterstützung. Ihr Stil wird nicht jedem gefallen, aber sie sind jetzt eine echte Alternative zu den großen Marken, die das Feld der besten True-Wireless-Kopfhörer bereits beherrschen. Die 1MORE EVO bieten eine Menge für ihren Preis. Besonders zu einem reduzierten Preis sind sie ein sehr attraktives Paar Earbuds. Sie bieten zwar keine perfekten Bedienelemente und kein perfekte ANC, aber sie sind sehr zuverlässige All-Rounder, bei denen du viel für dein Geld bekommst.

(Image credit: Michael Winkel)

1MORE EVO: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 169,99€

169,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Schwarz, Weiß

Die 1More EVO sind entweder in Schwarz oder Weiß erhältlich. Obwohl der reguläre Preis 169,99 Euro beträgt, sind sie hin und wieder bei diversen Händlern zu reduzierten Preisen verfügbar – zum Beispiel bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder 1MORE selbst. Normalerweise können die Preissenkungen je nach Farbschema variieren, aber sowohl das schwarze als auch das weiße Modell ist gleichermaßen oft im Angebot, was eine nette Sache ist.

1MORE EVO: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 10mm ANC Ja Akkulaufzeit 8 Stunden (ohne ANC), 5,5 Stunden (mit ANC), bis zu 28 Stunden (Ladecase) Gewicht 5,7g (pro Bud) Konnektivität Bluetooth 5.2, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 40kHz (Hi-Res-Audio) Wasserschutz IPX4 Andere Funktionen 1MORE MUSIC App

Sollte ich die 1MORE EVO kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Ein insgesamt umfangreiches Datenblatt, nur ist es schade, dass die Touc-Bedienelemente sehr limitiert sind. ★★★★☆ Klangqualität Spannender, schwungvoller Sound und (wenn du bereit bist, an ihnen herumzufummeln) eine wirklich anständige ANC. ★★★★☆ Design Die Earbuds sind etwas von der größeren Sorte, aber insgesamt bequem und sehen edel aus. Letzteres ist aber wie immer Geschmackssache. ★★★★☆ Mehrwert Angesichts der erstklassigen Klangqualität und des Funktionsumfangs ein hervorragender Kauf. ★★★★☆

Kaufe die 1MORE EVO, wenn...

...du gute All-Rounder suchst.

Die 1MORE EVO können ein bisschen von allem und sind meistens erfolgreich, ohne ein Vermögen zu kosten.



...du eine gute Akkulaufzeit möchtest.

Die 1MORE EVO bieten für ihren Preis eine ziemlich gute Akkulaufzeit, sodass du sie auch bei aktiviertem ANC nicht allzu oft aufladen musst.

...du vor allem Wert auf die Klangqualität legst.

Die größte Stärke der 1MORE EVO sind ihre Klangqualität. Sie bieten eine sattere und aufregendere musikalische Leistung als viele Konkurrenten – mit LDAC-Unterstützung für höher auflösende Codecs.

Kaufe die 1MORE EVO nicht, wenn...

...du absolut perfekte ANC willst.

Earbuds sind oft nicht die beste Option für perfekte ANC. Und die 1MORE EVO sind hier auch keine Ausnahme, selbst wenn du dir die Zeit nimmst, um die Geräuschunterdrückung optimal zu gestalten. Wenn Stille für dich das A und O ist, solltest du dir andere Kopfhörer suchen.

...du viele Touch-Bedienelemente möchtest.

Die 1MORE EVO bieten die grundlegenden Bedienelemente. Wenn du aber deine Earbuds berühren willst, um Wiedergabe oder Lautstärke zu verändern, werden dir die Optionen der EVO nicht ausreichen.

...du kleinere Earbuds brauchst.

Die 1MORE EVO sind ziemlich klobig und ihr Edelheimer-Treibergehäuse wird vermutlich nicht jedem gefallen.

Auch interessant...

Swipe to scroll horizontally 1MORE EVO Edifier NeoBuds S Sony WF-1000XM4 Preis 169,99€ 184,00€ 219,00€ Treiber 10mm 10mm 6mm ANC Ja Ja Ja Akkulaufzeit 8 Stunden (ohne ANC), 5,5 Stunden (mit ANC), bis zu 28 Stunden (Ladecase) 6 Stunden (ohne ANC), 5,5 Stunden (mit ANC), bis zu 19 Stunden (Ladecase) 12 Stunden (ohne ANC), 8 Stunden (mit ANC), bis zu 16 Stunden (Ladecase) Gewicht 5,7g (pro Bud) 6g (pro Bud) 7,3g (pro Bud) Konnektivität Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) Wasserschutz IPX4 IP54 IPX4 Andere Funktionen 1MORE MUSIC App, Mulitpoint-Verbindung Edifier App Sony Hadphones Connect App, Multipoint-Verbindung

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Edifier NeoBuds S (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Edifier NeoBuds S sind Earbuds, die eine wirklich anständige Geräuschunterdrückung, ausgewogenen Klang und ein überaus schickes Design in sich vereinen. Hinzu kommt eine nützliche App, durch welche das Hörerlebnis erst wirklich vollkommen wird.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WF-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Sony ist größtenteils dafür verantwortlich, dass sich der Markt für True-Wireless-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung so gut entwickelt hat. Mit den WF-1000XM4 hat das Unternehmen Leistung, Ergonomie und Verarbeitungsqualität effektiver als je zuvor kombiniert. Und durch ihr jüngstes Update verfügen sie nun auch über Multipoint-Verbindung.

So habe ich die 1MORE EVO getestet

(Image credit: Michael Winkel)

Für etwa zwei Wochen getestet

Primärer Nutzen während der Arbeit im Büro, aber auch zu Hause und unterwegs

Musikhören lief hauptsächlich über YouTube Music auf einem Xiaomi Mi 11 Lite 5G und einem Lenovo-Notebook

Um die 1MORE EVO zu testen, habe ich sie im Rahmen meiner normalen Routine verwendet – ich habe Musik über Bluetooth von meinem Handy via YouTube Music gehört, während ich gearbeitet habe oder in der Stadt unterwegs gewesen bin. Auch habe ich sie mit meinem Redaktions-Laptop gekoppelt, um die Multipoint-Verbindung zu testen, welche super einfach funktioniert. Hierfür muss lediglich die Kopplungstaste dreimal gedrückt werden und voilà: Die EVO können mit dem nächsten Gerät verbunden werden.



Neben des Streamings von Titeln aus YouTube Music habe ich auch Podcasts via Podigee gehört und Videos auf meinem Smartphone angeschaut.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.