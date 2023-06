Samsung Galaxy S23 FE Leak verrät, dass das günstigere Flaggschiff ein überraschendes Design hat

Gerüchte über ein Samsung Galaxy S23 FE gibt es schon länger, aber jetzt erst sind Renderbilder aufgetaucht, die zeigen, wie das Smartphone aussehen könnte.

Die von dem bekannten Leaker @OnLeaks im Namen von SmartPrix geleakten Bilder - von denen du einige unten sehen kannst - zeigen ein Design, das in vielerlei Hinsicht dem des normalen Samsung Galaxy S23 ähnelt, einschließlich eines Trios von Kameralinsen oben links auf der flachen Rückseite des Smartphones.

Wir haben erwartet, dass das Samsung Galaxy S23 FE seinem Geschwistermodell ähnelt, also ist das keine Überraschung. Aber bei genauerem Hinsehen gibt es einige deutliche Unterschiede: Das Galaxy S23 FE - hier in den Farben Schwarz und Weiß zu sehen - hat viel größere Ränder als das normale Galaxy S23.

Image 1 of 2 (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Das lässt es überraschend billig aussehen. Und nicht nur das, auch der LED-Blitz ist tiefer platziert, so dass das Design eher an das Mittelklassegerät Samsung Galaxy A54 erinnert.

Tatsächlich behauptet die Quelle dieser Renderings, dass das Samsung Galaxy S23 FE etwa 158 x 76,3 x 8,2 mm groß ist, was fast genau den Maßen des Galaxy A54 entspricht; es könnte also sein, dass Samsung das FE einfach in das Gehäuse des A54 gesteckt hat.

Das einzige andere Detail ist die Erwähnung eines 6,4-Zoll-Bildschirms, der auch zum Samsung Galaxy A54 5G passen würde, aber wir erwarten, dass einige Spezifikationen besser sind.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Besser als das A54, aber schlechter als das S23

Samsung Galaxy S23 FE: Akku-Zertifizierung bestätigt die Existenz des Smartphones.

Zum einen wird es wahrscheinlich entweder einen Snapdragon 8 Plus Gen 1 oder einen Exynos 2200-Chipsatz haben - wobei die jüngsten Leaks (einschließlich eines neuen Tweets vom Leaker @Tech_Reve) auf Letzteres hindeuten.

Diese beiden Chips sind besser als der Exynos 1380 im Samsung Galaxy A54, aber sie sind auch eine Stufe unter dem Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz im Samsung Galaxy S23. Das ist bemerkenswert, weil das vorherige FE-Modell - das Samsung Galaxy S21 FE - den gleichen Chipsatz wie das Samsung Galaxy S21 hatte.

Das mag enttäuschend klingen, aber wir sind der Meinung, dass ein Design und ein Chipsatz aus der Mittelklasse dem Samsung Galaxy S23 FE gut tun, denn das könnte Samsung helfen, die Kosten niedrig zu halten und das Gerät so deutlich vom Standard-Galaxy S23 zu unterscheiden.

Die FE-Reihe hatte es schon immer schwer, eine Daseinsberechtigung zu finden, da die Preise und technischen Daten in der Regel zu ähnlich sind wie bei Samsungs wichtigstem Flaggschiff des Jahres. Aber dieses Mal könnte das FE eher ein Gerät der oberen Mittelklasse als ein High-End-Gerät sein, was ihm helfen könnte, sich von den besten Samsung Smartphones abzuheben.