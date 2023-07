Aktuelle Leaks deuten auf größeren Akku und schnellere Ladezeiten für Google Pixel 8 Smartphones hin

Während die Vorgänger schon seit Monaten den Markt schmücken, werden alsbald auch die neuesten Pixel-Smartphones, das Google Pixel 8 sowie Pixel 8 Pro, erwartet. Nur logisch, dass sich also auch hierzu allmählich die Gerüchte verdichten. Die neuesten hiervon sprechen dabei von größeren Akkukapazitäten und lassen flotte Ladegeschwindigkeiten erhoffen.

Dieses Versprechen ist jedenfalls einer Google-internen Quelle zu entnehmen, die im Austausch mit Android Authority über die Hardwareverbesserungen sprach. Vorsichtig darf man infolgedessen Ladegeschwindigkeiten zwischen 24 und 27 Watt ersehnen – allerdings vorerst nur kabelgebunden. Kabelloses Laden soll hingegen noch immer auf 20 bzw. 23 Watt (wie auch bei den Pixel 7-Ablegern) beschränkt sein.

Damit der Akku aber nicht nur schneller lädt, sondern auch länger hält, gibt es zudem bei der Akkukapazität Fortschritte. Das Pixel 8 wird so mit einem 4.485-mAh-Akku ausgestattet sein (zum Vergleich: das Pixel 7 hatte "nur" 4.270 mAh), während das Pixel 8 Pro gar über eine 4.950-mAh-Option verfügt (Vergleich Pixel 7 Pro: 4.926 mAh).

Besseres Wi-Fi schon ab Oktober?

Aus den neuesten Spekulationen geht weiterhin hervor, dass sowohl das Pixel 8 als auch das Pro-Pendant den neuen Wi-Fi 7 Standard unterstützen werden. Der Support von Ultrabreitband-Verbindungen – und damit einhergehenden Optimierungen der Standortbestimmung – sei hingegen vorerst dem Pro-Modell vorbehalten.

Egal ob nun aber Pro oder Standard-Variante: So ziemlich jeden dürfte freuen, dass die Pixel 8-Smartphones scheinbar in mehr Ländern als je zuvor bereitgestellt werden – zumindest sei das den Leaks rund um zusätzliche Sprachunterstützungsoptionen (für die elektronische Garantie) zu entnehmen. Und so dürfen sich vielleicht alsbald auch Interessenten in Österreich, Belgien, Portugal sowie der Schweiz über eine kinderleichte Erwerbsmöglichkeit freuen.

Was aber natürlich immer gilt: Betrachte diese Neuigkeiten vorerst mit der nötigen Portion Skepsis und als das, was sie schlussendlich sind: Gerüchte.

Aber selbst wenn es nur Gerüchte sind, freut mich doch die Tatsache, dass sich selbige in letzter Zeit vermehrt offenbaren immens. Immerhin können wir so auf einen zeitnahen Release hoffen. Und wenn Google weiter an seinem üblichen Veröffentlichungszeitraum festhält, könnte es so im Oktober bereits wieder Zeit für eine neue Pixel-Smartphone-Welle sein!

Die achte Generation der Google Pixel-Smartphones verspricht mit Updates für Display und Kamera sowie den aktuellen Leaks rund um die verbesserte Akkuperformance einer der attraktivsten Neuzugänge in 2023 zu werden. Ob es aber tatsächlich für die Pole reicht oder man sich den Spitzenplätzen unserer Bestenliste geschlagen geben muss, bleibt vorerst noch abzuwarten.