Xiaomi 12T kommt laut einem Gerücht bald - sollte Apple im Hinblick auf das teurere iPhone 14 besorgt sein?

Wenn dich der horrende Startpreis des iPhone 14 (opens in new tab) von 999 € abschreckt, solltest du vielleicht auf das Xiaomi 12T achten, ein Smartphone der Mittelklasse, das schon sehr bald auf den Markt kommen soll.

Es wäre ein günstigerer Ableger des Xiaomi 12 und ein Nachfolger des Xiaomi 11T, und einige Leaker scheinen zu glauben, dass es bald auf den Markt kommen könnte, zusammen mit einer Pro-Version (wie bei Xiaomis T-Phones üblich), einem günstigen Tablet und Kopfhörern.

Bisherige Leaks deuten darauf hin, dass das Smartphone eine hochauflösende 200-MP-Rückkamera haben könnte (ähnlich wie das kürzlich vorgestellte Motorola Edge 30 Ultra), aber darüber hinaus erwarten wir ein ähnliches Gerät wie die Vorgängermodelle, wenn auch mit einigen Verbesserungen und Optimierungen hier und da. Das ist auch gut so, denn die Xiaomi T-Smartphones sind in der Regel zuverlässige und robuste Handys mit intuitiven Fingerabdruckscannern an der Seite, großen, gut aussehenden Bildschirmen und nützlichen Kamerafunktionen.

Das Beste daran ist wahrscheinlich der Preis, denn diese Smartphones liegen genau in der Mitte des Mittelklassemarktes. Das Xiaomi 11T Pro kostet genauso viel wie das Google Pixel 6 (opens in new tab), obwohl es in vielen Bereichen besser ausgestattet ist, und die Nicht-Pro-Version ist sogar noch günstiger.

Analyse: Mehr für dein Geld

Wenn man bedenkt, wie teuer die neuen iPhones sind - vor allem in Deutschland, wo eine Preiserhöhung bedeutet, dass du hier deutlich mehr für die Handys bezahlst als in den USA -, könnten Smartphones der Mittelklasse wie dieses eine gute Wahl für Leute sein, die ein leistungsfähiges Smartphone wollen, ohne die Preise eines Flaggschiffs zu zahlen.

Wir hoffen, dass das Xiaomi 12T und das Pro-Modell in der nächsten Woche auf den Markt kommen, denn dann haben sie mehr Zeit, um mit den vier neuen iPhones von Apple zu konkurrieren. Als Mittelklasse-Geräte sind Xiaomis nächste potenzielle Veröffentlichungen wahrscheinlich nicht für unsere Liste der besten günstigen Smartphones (opens in new tab) oder der besten Smartphones (opens in new tab) insgesamt bestimmt, aber sie könnten trotzdem für einige Leute eine gute Alternative sein.