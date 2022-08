Xbox Games with Gold: Neue Gratis-Kracher für den September

Passend zum herannahenden Herbst dürfen wir uns im September wieder auf vier Gratis-Titel freuen, die uns als Xbox Gold-Mitglied bzw. Ultimate-Game-Pass-Abonnent zuteil werden.

Wie gewohnt erwarten uns hier einmal mehr zwei Spieleableger der älteren Xbox-Generationen und zwei recht frische Gratis-Titel für Xbox Series X (opens in new tab)|S (opens in new tab) sowie One (opens in new tab). Was genau sich hinter den September-Einträgen verbirgt, erfährst du im Folgenden:

Gods Will Fall (1. - 30. September)

In Gods Will Fall ist der Titel Programm – entsprechend wollen acht tapferere keltische Recken sich gegen die Unterdrückung der Götter aufbäumen und ihrer Knechtschaft entfliehen.

Umgesetzt ist die Anfechtung der Götter dabei in Form eines schicken 3D-Roguelikes von Entwickler Deep Silver, in welchem du deinen jeweiligen Helden aus der Top-Down-Perspektive durch die tödliche Welt steuerst. Fans von fordernden Hack'n'Slay-Titeln greifen hier beherzt zu, genauso wie Spieler, die dem mythologisch-angehauchten Setting etwas abgewinnen könne.

Holen kannst du dir das actiongeladene Abenteuer bis zum 30. September.

Double Kick Heroes (16. September - 15.Oktober)

Actionfans mit Sinn für Taktgefühl werden weiterhin zur Monatsmitte mit Double Kick Heroes gut bedient.

Der Rhythmus-Shooter scheint eine hervorragende Wahl für kurze Spielesessions zwischendurch und kann durch seine Pixeloptik und einen hervorragenden Soundtrack. Gerade Letzterer kann durch seine rockigen Klänge punkten, die den Kampf ums Überleben gegen Zombies und Co. weiter pushen. Für lau sollte man sich das zweifellos einmal anschauen...

Double Kick Heroes ist ab dem 16. September zum kostenfreien Download verfügbar.

Thrillville (1. - 15. September)

Im September machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2006 und stürzen uns mit Thrillville in einen Tycoon-Simulator der alten Schule.

Sicher nicht für Jedermann der passende Titel, zumal man ihm das Alter inzwischen sehr deutlich ansieht. Nichtsdestotrotz erwartet dich mit Thrillville aber ein solider Tycoon-Constructor. Neben adrenalingenerierenden Achterbahnen kannst du hierbei auch eine gute Hand voll Minispiel gestalten und spielen. Für alle Nostalgiker und Rummel-Fans dürfte ein Blick nicht schaden...

Thrillville wartet ab dem Monatsersten auf neue Spieler.

Portal 2 (16. - 30. September)

Unser persönliches Highlight des Septembers erwartet dich am 16. des Monats in Form des genialen Portal 2.

Der inzwischen ikonische Puzzle-Plattformer zeichnet sich durch die geniale Portal-Gun, seine amüsanten Dialoge und fordernden Rätselspaß aus. Das Sequel zum Erstling hat hierbei mehr Level, eine umfänglichere Story und einen vollwertigen, genialen Koop-Modus im Gepäck.

Portal 2 gehört für viele Spieler zum Besten, was sie bis heute spielen durften. Falls du bisher also jedwede Gelegenheit versäumt hast, dir selbst einen Eindruck vom modernen Klassiker Portal 2 zu machen, bietet dir Xbox Games with Gold die nächstbeste Gelegenheit, eben das nachzuholen.

Zur Monatsmitte des Septembers kannst du dir den Puzzle-Plattformer zwei Wochen lang für lau sichern.

Wie gehabt hoffen wir, dass in dieser kleinen Auswahl an Games with Gold-Gratistiteln ein interessanter Pick für dich dabei war. Falls dem nicht so ist, kannst du aber natürlich auch mal wieder den Game Pass (opens in new tab) auschecken, der erst gestern, am 30. August, mit Immortals: Fenix Rising, Immortality und Tinykin hervorragende Ergänzungen geliefert bekommen hat.