Wird auch Zeit! Eines der größten Probleme von Microsoft Teams scheint endlich gefixt

Auch wenn das sicher meckern auf hohem Niveau war, so bin ich doch froh, dass Microsoft sich die Kritik einiger Nutzer zu Herzen genommen hat und endlich an einem der größten Probleme beim Videotelefonat mit Microsoft Teams (Öffnet sich in einem neuen Tab) gewerkelt hat.

Die Videokonferenzplattform erhält infolgedessen alsbald ein Update, dass – laut eigenen Angaben – endlich die Probleme "des Übergangs" bei Ein- und Ausschalten des Videofeeds ausmerzt.

Mittels "Gemischte Rasteransicht in Meetings" werden nun nämlich alle Gesprächsteilnehmer in einem 16:9-Bildverhältnis in der Programmoberfläche untergebracht. Fortan dürften Unstimmigkeiten wie verschobene Anzeigefenster der Teilnehmer oder Größenänderungen der Chat- und Programmfenster also ausbleiben.

Weiterhin beinhaltet das Update feine Verbesserungen für eine noch komfortablere Bedienung. So auch eine Reihe von Anpassungsoptionen für Video-Anrufe, die beispielsweise die Möglichkeit beinhalten, die Größe des eigenen Rasters zu bearbeiten, indem aus einer Reihe von vordefinierten Varianten eine selbige gewählt wird.

Aktuell wird die Option in der offiziellen Microsoft 365-Roadmap (Öffnet sich in einem neuen Tab) allerdings noch als "in Entwicklung befindlich" aufgeführt. Die Einführung könnte jedoch schon im zweiten Quartal des Jahres (voraussichtlich Juni 2023) erfolgen. Zunächst dürfen wir dabei mit einem Update für die Windows-Desktop-Variante rechnen, bevor auch Nutzer auf anderen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets in den Genuss der Neuerungen kommen.

Bei den genannten Verbesserung handelt es sich nur um die neuesten Ergänzungen in einem Sammelsurium von Änderungen, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten angekündigt hat, um die Nutzererfahrung von Teams weiter zu verbessern.

Mein Highlight war hier zweifelsfrei die Ankündigung einer Videofilter-Option. Künftig kannst du nämlich mithilfe eines (virtuellen) Greenscreens, neben Unschärfe, auch aus einer Reihe von Hintergründen wählen.

Zudem kannst du auch noch den Rahmen deines Videofensters anpassen oder aber deinem Video einen gewünschten Farbton verleihen. Das sind jetzt alles keine bahnbrechenden Neuerungen – in Zoom geht ein Großteil hiervon beispielsweise schon längst –, ich freue mich allerdings trotzdem schon darauf, meine Kollegen künftig mit dem Strand von Bali statt unaufgeräumter Kommode im Hintergrund bei Teams zu begrüßen.