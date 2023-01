Wie gut sind Smartwatches beim Sport?

Smartwatches (Öffnet sich in einem neuen Tab) gelten als intelligente Uhren, die wesentlich mehr können, als nur die Uhrzeit anzuzeigen. Mit einer Smartwatch können Nutzer E Mails verschicken, den Wetterbericht abfragen, Verkehrsmeldungen empfangen und sogar Anrufe entgegennehmen. Nebenbei messen die intelligenten Uhren den Puls, zählen Schritte und können sogar die Muskelmasse berechnen. Smartwatches sind demnach kleine Alleskönner. Doch wie sinnvoll sind die smarten Uhren beim Sport tatsächlich?

Smartwatches beim Sport – so gut sind die Personal Trainer fürs Handgelenk

Smartwatches gibt es schon seit längerer Zeit. Sie haben sich über die Jahre jedoch stetig weiterentwickelt. Inzwischen zeigen sie nicht nur Uhrzeiten, Datum und Akkustand an, sondern tracken auch sportliche Daten. In diesem Zusammenhang können Anwender ihre Sportzeiten mit den verbrannten Kalorien abgleichen und gleichzeitig den Puls messen.

Eine der beliebtesten Sportarten ist ohne Zweifel das Lauftraining. Jogger können dazu dank diverser Smartwatchfunktionen verschiedene Informationen erhalten:

Distanz: Die Uhr liefert dem Läufer einen genauen Überblick, welche Strecke während der Trainingseinheit zurückgelegt wurde.

Doch nicht nur die Strecke ist interessant. Viele Jogger möchten auch ihr durchschnittliches Lauftempo erfahren. Die Smartwatch liefert auch hierzu wertvolle Infos.

Um die körperliche Belastung zu ermitteln, ist es sinnvoll, den Puls zu messen.

Neben diesen Maßgaben können Sportler während des Trainings Musik hören. Dazu ist das Gerät am besten via Bluetooth mit geeigneten Kopfhörern zu koppeln. Somit gelingt es, den Sport (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch angenehmer zu gestalten.

Wie können Smartwatches die Sportleistung kontrollieren?

Misst eine Smartwatch den Blutdruck oder den Puls, nutzt sie für diese Aufgabe verschiedene Sensoren. Diese senden wiederum rotes oder infrarotes Licht, welche die unterschiedlichen Hautschichten durchleuchten. Demnach kann die Uhr die Blutgefäße scannen und die erhaltenen Daten an das System weitergeben.

Da eine Smartwatch den Blutdruck nur indirekt mittels Sensoren messen kann, liefert das Gerät kaum exakte Ergebnisse. Anwender, die sich wegen ihres Blutdrucks oder Kreislauferkrankungen in ärztlicher Behandlung befinden, sollten zur Blutdruck Ermittlung auf ein klassisches Messgerät zurückgreifen. Die Smartwatch kann nur ungefähre Messwerte liefern, die eine gute Richtlinie darstellen, aber teilweise ungenau sind.

Eine Smartwatch kann demnach weder professionelle Messgeräte noch einen versierten Arzt ersetzen. Für eine grobe Orientierung ist es deshalb empfehlenswert, die Angaben eines Blutdruckmessgerätes mit den Daten der Smartwatch abzugleichen.

Wie sinnvoll ist die Herzfrequenzmessung einer Smartwatch?

Beim Sport gibt die Herzfrequenz Aufschluss über die körperliche Belastung. Je nach Intensität und Dauer kann eine bestimmte Herzfrequenz vorliegen. Sportler, die beim Training ihre maximale Leistung steigern möchten, müssen meistens mehr Anstrengung in Kauf nehmen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Herzfrequenz aus.

Swipe to scroll horizontally Sporteinheit Herzfrequenz Gesundheitszone Auswirkung Leicht 60 bis 70 Prozent Fettverbrennung Aktiviert Stoffwechsel und verbessert Ausdauer Mittel 70 bis 80 Prozent Fitnesszone Steigerung der Ausdauer Intensiv 80 bis 90 Prozent Anaerobe Zone Leistungszuwachs Maximum 90 bis 100 Prozent Maximales Training Verbesserung der Leistung und Geschwindigkeit

Die Ermittlung der Herzfrequenz ist während des Sports einfach über eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband möglich. Die Blutgefäße weiten sich beim Sport und mehr Blut gelangt vom Herzen in den Körper. Über die Herzfrequenzmessung können Sensoren sowie zwei LED-Lampen an der Smartwatch Unterseite die Blutgefäße durchleuchten und das Blutvolumen ermitteln. Durch das reflektierende Licht erkennt die Uhr nun, wie sich das Blutvolumen verändert und kann die Herzschläge pro Minute wahrnehmen.

Doch auch in diesem Fall sind Smartwatches nur bedingt zuverlässig. Wichtig für eine gute Ermittlung der Herzfrequenz ist

ein guter Sitz am Handgelenk

saubere Sensoren

glatte Haut ohne starken Haarwuchs

Eine Smartwatch kann verschiedene Informationen während des Sports liefern, doch nicht immer sind die Daten richtig. Das betrifft nicht nur die Messung von Puls und Blutdruck, sondern auch die Ermittlung von Zeit oder Entfernungen.

Während der Distanzmessung ist es wichtig, dass die Uhr auf GPS zurückgreifen kann. Nur so ist es möglich, die Entfernung von Start und Ziel genau zu erfassen. Auch die Schrittzählung kann bei einigen Smartwatches ungenau sein. Hier ist es ratsam, auf ein hochwertiges Gerät zurückzugreifen, das neben den typischen Funktionen auch verschiedene Sportprogramme bietet.

Für viele Sportler ist darüber hinaus der Kalorienverbrauch von großer Bedeutung. Auch hier kann die Smartwatch jedoch nur Schätzungen vornehmen. Um genaue Daten zu liefern, braucht sie individuelle Daten zum Stoffwechsel, Grundumsatz sowie zur Kalorienaufnahme. Diese Infos liegen den meisten Uhren jedoch nicht vor, so dass zumeist nur eine allgemeine Berechnung erfolgen kann. Mit diesen Daten lässt sich allerdings schon eine erste sinnvolle Ermittlung erzielen.

Welche Vorteile bietet die Smartwatch beim Sport?

Auch wenn es sich bei den offerierten Daten oftmals nur um Schätzwerte handelt, kann eine Smartwatch den Sport in vielen Bereichen unterstützen.

Musik hören: Was wäre Sport ohne Musik? Mit den Lieblingsklängen auf den Ohren fällt die Sporteinheit direkt einfacher. Wer sein Handy nicht beim Laufen mitführen möchte, nutzt einfach die Smartwatch. Sie sitzt praktisch am Handgelenk und liefert viele weitere Infos, die ein Sportler für sich nutzen kann.

Was wäre Sport ohne Musik? Mit den Lieblingsklängen auf den Ohren fällt die Sporteinheit direkt einfacher. Wer sein Handy nicht beim Laufen mitführen möchte, nutzt einfach die Smartwatch. Sie sitzt praktisch am Handgelenk und liefert viele weitere Infos, die ein Sportler für sich nutzen kann. Selbsteinschätzung: Mithilfe verschiedener Werte und Daten können Sportler einen Überblick über die Leistung und körperliche Verfassung erhalten. Wer die Herzfrequenz und den Blutdruck im Auge behält, weiß genau, wann er am besten eine Pause beim Sport einlegen sollte.

Mithilfe verschiedener Werte und Daten können Sportler einen Überblick über die Leistung und körperliche Verfassung erhalten. Wer die Herzfrequenz und den Blutdruck im Auge behält, weiß genau, wann er am besten eine Pause beim Sport einlegen sollte. Motivation: Für zahlreiche Sportler ist Motivation wichtig. Diese liefert die Smartwatch auf jedem Fall. Sie sendet Erinnerungen, treibt zu mehr Leistung an und zeigt im Anschluss auf, welchen Strecken in welcher Zeit zurückgelegt wurden.

Für zahlreiche Sportler ist Motivation wichtig. Diese liefert die Smartwatch auf jedem Fall. Sie sendet Erinnerungen, treibt zu mehr Leistung an und zeigt im Anschluss auf, welchen Strecken in welcher Zeit zurückgelegt wurden. Individualität: Der Anwender selbst kann bestimmen, welche Funktionen die Uhr aufzeigen soll. Die meisten Smartwatches lassen sich einfach konfigurieren und bieten verschiedene Optionen, um die persönlichen Ziele während des Tages zu erreichen.

Welche Nachteile bietet eine Smartwatch beim Sport?

Auch wenn die Vorteile sinnvoll erscheinen, gibt es dennoch ein paar Nachteile, die viele Smartwatches mitbringen.

Kostenfaktor: Die Anschaffung einer Smartwatch ist mit gewissen Kosten verbunden. Vor allem hochwertige Modelle können das Portemonnaie schröpfen. Smartwatches, die mit mehreren Funktionen kommen und den Sportler im Alltag begleiten, kosten ab ungefähr 200 Euro.

Die Anschaffung einer Smartwatch ist mit gewissen Kosten verbunden. Vor allem hochwertige Modelle können das Portemonnaie schröpfen. Smartwatches, die mit mehreren Funktionen kommen und den Sportler im Alltag begleiten, kosten ab ungefähr 200 Euro. Zeit: Die meisten von uns verbringen ohnehin schon viel Zeit vor dem Laptop, Computer oder dem Smartphone. Die Smartwatch stellt ein weiteres technisches Gerät dar, das Zeit erfordert. Nutzer schauen öfters auf die Uhr als gewöhnlich, wenn Nachrichten, Mitteilungen oder Infos eingehen. Wer diese Zeiten effektiver nutzen möchte, unterbindet ständige Kontaktaufnahme durch die Smartwatch. Dazu ist es wichtig, verschiedene Funktionen abzustellen. Die Uhr lässt sich dennoch im gewünschten Rahmen sinnvoll nutzen.

Die meisten von uns verbringen ohnehin schon viel Zeit vor dem Laptop, Computer oder dem Smartphone. Die Smartwatch stellt ein weiteres technisches Gerät dar, das Zeit erfordert. Nutzer schauen öfters auf die Uhr als gewöhnlich, wenn Nachrichten, Mitteilungen oder Infos eingehen. Wer diese Zeiten effektiver nutzen möchte, unterbindet ständige Kontaktaufnahme durch die Smartwatch. Dazu ist es wichtig, verschiedene Funktionen abzustellen. Die Uhr lässt sich dennoch im gewünschten Rahmen sinnvoll nutzen. Überwachung: Durch das tägliche Tracking können wir zwar genau nachvollziehen, wie gut sich das Workout oder Training für uns gelohnt hat. Doch die Aufzeichnung kann ebenso Druck auf Anwender auslösen und ein Gefühl der Überwachung erzeugen. Wer dennoch motiviert bleiben möchte, sollte die Smartwatch nur für die jeweiligen Sporteinheiten verwenden.

Benötige ich wirklich eine Smartwatch für meinen Sport?

Ob die Smartwatch den Sport unterstützt oder nur Druck ausübt hängt ganz von der individuellen Einstellung zum technischen Gerät ab. Nutzer, die ständig mit der Smartwatch verbunden sind und alle Angaben oder Daten akribisch verfolgen, verlieren die eigentlichen Ziele schnell aus den Augen.

Die Smartwatch sollte eher als Unterstützung betrachtet werden, die Sportler fördert und motiviert. Somit unterstützt die smarte Uhr jede Trainingseinheit und gibt wertvolle Hinweise zu Kalorienverbrauch, Puls oder Herzfrequenz, die der Sportler als Richtlinie nutzt ohne sich von den Angaben abhängig zu machen.