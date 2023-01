Warum Radfahren im Freien der perfekte Sport für Anfänger ist

Viele von uns versuchen, sich für 2023 ein neues Ziel zu setzen, um fit zu werden oder aktiv zu bleiben. Aber die Aktivitäten, die wir wählen, um diese Ziele zu erreichen, können genau das sein, was sie zum Scheitern bringt. Wenn du dich plötzlich in eine anstrengende Aktivität stürzt, die du nicht gewohnt bist, wie z. B. Laufen, kann das schnell zu einem Erschöpfungszustand oder sogar zu Verletzungen führen. Das ist einer der Gründe, warum du dich im Jahr 2023 nicht zu sehr anstrengen solltest, weil du sonst Gefahr läufst, deine neue Routine aufzugeben.

Radfahren, egal ob mit dem besten Elektrofahrrad oder einem konventionellen Fahrrad, ist eine besonders schonende Art, sich zu bewegen und aktiv zu bleiben, und da es sich auch für den Pendelverkehr eignet, kannst du es bequem in dein Leben integrieren.

Viele herkömmliche Sportübungen, die Laufen oder Springen beinhalten, sind sehr anstrengend. Natürlich werden deine Beine beansprucht, aber die Gelenke müssen auch viele Stöße abfangen. Beim Radfahren hingegen arbeiten deine Füße und Gelenke reibungslos und ohne Belastung, wenn du in die Pedale trittst. Die einzigen Stöße, die du spürst, sind die Unebenheiten der Straße, und selbst die können durch eine Federung des Fahrrads reduziert werden.

Natürlich muss man sich bei jeder guten Übung anstrengen. Radfahren kann aber so schwer oder leicht sein, wie du es willst. Ein Teil der Gleichung hängt davon ab, wie schwer du bist, aber wie viel Arbeit du beim Fahren verrichtest, hängt vor allem davon ab, wie weit und wie schnell du fährst (und noch mehr, wenn du mit Wind oder Hügeln zu kämpfen hast). Du kannst deine Leistung anpassen, indem du einfach schneller oder langsamer in die Pedale trittst, oder du kannst den Schwierigkeitsgrad über die Gänge deines Fahrrads einstellen.

Vorteile des Radfahrens für Anfänger

Sobald du das Haus verlässt und dich auf die Straße begibst, kannst du sehen, wie schnell die verbrannten Kalorien steigen. Healthline (Öffnet sich in einem neuen Tab) schätzt, dass ein Fahrer mit etwa 77kg Gewicht in 30 Minuten moderater Fahrt bei 12-13,9 km/h 298 Kalorien verbrennt. Diese Zahl kann sich erhöhen, wenn du mehr wiegst oder schneller fährst. Um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Kalorien du bei einer Fahrt verbrennen könntest, kannst du diesen Rechner bei Calories Burned HQ (Öffnet sich in einem neuen Tab) benutzen.

Das Schöne am Radfahren ist, dass es fast eine passive Übung ist. Du stellst dir vielleicht Hardcore-Radfahrer in Lycra-Klamotten vor, die sich über ein ultraleichtes Rennrad beugen, aber so muss Radfahren gar nicht sein, wenn du ein gutes Training absolvieren willst. Es kann sich sogar nahtlos in deinen Tag einfügen, wenn du dein Fahrrad als Fortbewegungsmittel nutzt.

Angenommen, du willst am Wochenende Freunde besuchen, die fünf Kilometer entfernt wohnen. Anstatt mit dem Auto hinzufahren, kannst du einfach auf dein Fahrrad steigen und unterwegs ein paar hundert Kalorien verbrennen. Während du dir vielleicht Sorgen machst, dass du schweißgebadet ankommst, wenn du läufst, um zu pendeln, kannst du deine Anstrengung beim Radfahren besser regulieren, vor allem, wenn du einen Elektromotor benutzt, um von A nach B zu kommen, ohne gleich ins Schwitzen zu kommen.

Wenn du anfängst, diese kleinen Radtouren in andere Dinge einzubauen, z.B. in deinen Arbeitsweg, dann werden sich die Kalorien, die du verbrennst, wirklich summieren. Ich nehme einmal meinen Kollegen Mark als Beispiel: Er wiegt 115kg und fährt locker zwischen 14 und 16 km/h. Ein paar Mal in der Woche fährt er mit dem Rad zur Kletterhalle und zurück, und zwei Mal in der Woche besucht er Leute, zu denen er auch mit dem Rad hin- und zurückfährt.

Die meisten dieser Fahrten sind etwa 5 Kilometer entfernt. Keine dieser Fahrten fühle sich so an, als würde er trainieren, aber am Ende der Woche hat er fast 3.000 Kalorien verbrannt.

Während einige von uns im neuen Jahr einfach auf ein Fahrrad steigen und das Radfahren problemlos in ihren Alltag integrieren können, können diejenigen, die sich besonders unsportlich fühlen, mit ein wenig zusätzlicher Hilfe trotzdem loslegen. An günstigen E-Bikes für Radfahranfänger mangelt es nicht.

Mit ein bisschen Motorleistung kannst du noch flexibler entscheiden, wie viel du bei jeder Fahrt leistest, so dass du immer auf einem angenehmen Niveau fahren kannst. Wenn du vor dem Ende einer Fahrt müde wirst, kannst du bei einigen E-Bikes mit einem Gashebel fahren, damit du dein Ziel noch erreichen kannst. Und wenn du stärker wirst und selbst mehr Gas geben kannst, hast du die Möglichkeit, dich weniger auf den Motor zu verlassen oder den Motor weiter zu nutzen, um einfach schneller zu fahren.

Mit E-Bike-Umrüstsätzen kannst du sogar ein bereits vorhandenes Fahrrad elektrifizieren, sodass du dir kein komplett neues Fahrrad zulegen musst, wenn du bereits ein tolles Rad hast, das du gerne behalten möchtest.

Vielleicht stellst du im neuen Jahr fest, dass Radfahren genau das Richtige für dich ist, um deine Fitnessziele in Angriff zu nehmen. Vielleicht entdeckst du auch, wie viel Spaß dir das Radfahren macht: Du fährst durch die Gegend, spürst den Fahrtwind auf deinem Gesicht und erkundest deine Umgebung auf eine Art und Weise, die ein normaler Besuch im Fitnessstudio nie zulassen würde.

